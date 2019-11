WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Horoskop dzienny na sobotę 16 listopada 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości Horoskop dzienny na sobotę 16 listopada 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości. Horoskop dzienny na sobotę 16 listopada 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości (iStock.com) Horoskop dzienny dla wodnika Wodnik (20.01-18.02) Twój horoskop dzienny podpowiada, że to dobry okres na dalsze podróże lub chociażby krótsze, weekendowe wyjazdy. Wodniki lubią urozmaicenie, a schematyczne wykonywanie tych samych czynności zwyczajnie cię nuży. Jeżeli nie chcesz popaść w rutynę, zachowaj równowagę i pozwól sobie na odpoczynek od pracy. Masz w sobie duże pokłady kreatywność, a inspirację do działania czerpiesz właśnie z otoczenia. Idealnymi kompanami podróży będą starzy, dobrzy znajomi, na kontakty, z którymi ostatnio nie miałeś czasu. Powinniście wyjaśnić sobie parę spraw. Horoskop dzienny dla ryb Ryby (19.02-20.03) Horoskop dzienny głosi, że ryby są sfrustrowane, gdyż mimo olbrzymiego wysiłku włożonego w realizację pewnego celu, nadal nie zauważają efektów swoich działań. Powinieneś jednak wziąć kilka głębszych oddechów i uzbroić się w cierpliwość. Wrażenie, że osoby trzecie odnoszą sukcesy z większą łatwością, jest błędne. W praktyce ryby są bardzo ambitne, przez co podnoszą sobie poprzeczkę wyżej niż inni. Pamiętaj, że na realizację ambitnych celów potrzeba więcej czasu. Nie zbaczaj z obranej ścieżki, bo sprawy już niedługo ułożą się po twojej myśli. Horoskop dzienny dla barana Baran (21.03-19.04) Horoskop przepowiada baranom szczęśliwą aurę. Chociaż osiągnąłeś już pewien cel, nie powinieneś spoczywać na laurach. Jesteś kreatywny, pomysłowy i masz niemałą wiedzę. W najbliższym czasie warto skoncentrować się na rozwoju osobistym. Wolniejszy czas warto poświęcić na naukę nowych rzeczy i poszerzanie horyzontów. Dokładnie obserwuj sygnały, które daje ci los. Niebawem zostaniesz poddany próbie. Jeżeli zaprezentujesz się w możliwie dobry sposób, zyskasz szansę na awans. Szczęście dopisze ci także w kwestiach finansowych i wkrótce możesz oczekiwać nagłego przypływu gotówki. Horoskop dzienny dla byka Byk (20.04-22.05) Horoskop dzienny głosi, że dzisiaj byki już od rana będą wyjątkowo nerwowe, a przez to skłonne do nagłych wybuchów. Pewna osoba drażniła cię już od dłuższego czasu, ale dziś jej postępowanie wystawi twoją cierpliwość na prawdziwą próbę. To nie jest najlepszy moment na wykonywanie zadań grupowych, dlatego w miarę możliwość, staraj się wybierać zadania indywidualne. W relacjach ze współpracownikami waż słowa i panuj nad emocjami. Osoba profesjonalna, nie podniosłaby głosu, ani nie kpiła z drugiej osoby, a twoje zachowanie obserwują wpływowe jednostki. Pamiętaj, że każdy ma prawo do gorszego dnia, ale to nie jest wystarczające usprawiedliwienie do wylewania negatywnych emocji na innych. Horoskop dzienny dla bliźniąt Bliźnięta (23.05-21.06) Horoskop dzienny zdecydowanie odradza zajmowanie się czynnościami, które nie dają ci żadnej satysfakcji. Bliźnięta są z natury bardzo kreatywne i wyróżniają się niekonwencjonalnymi metodami rozwiązywania problemów. Niestety blokuje cię strach przed działaniem i negatywna opinia osób trzecich. Najwyższa pora, by rozważyć wprowadzenie poważnych zmian. Kto nie ryzykuje, ten nie ma, a szkoda tracić czasu na wysłuchiwanie docinek zazdrosnych ludzi. Utrzesz nosa niedowiarkom, gdy chwycisz los w swoje ręce i zaczniesz korzystać ze wszystkich form możliwości rozwoju osobistego. Kompetencje, które wkrótce zdobędziesz, okażą się bardzo przydatne w najbliższej przyszłości. Horoskop dzienny dla raka Rak (22.06-22.07) Ostatnio czujesz się niedoceniane przez osobę, na której opinii szczególnie im zależy. Tym razem powinieneś zaakceptować fakt, że nie możesz zmusić kogoś do zainteresowania swoją osobą. Horoskop podpowiada, żebyś pod żadnym pozorem nie był natarczywy, gdyż taką postawą uzyskasz jedynie odwrotny efekt do zamierzonego. Dobierając znajomych, nie zwracaj uwagi jedynie na jednostki, które ci imponują. W twoich otoczeniu znajduje się wielu wartościowych ludzi, którzy cenią sobie twoje towarzystwo. Nie zabiegaj o kogoś, kto nie jest tego wart i na kim w przyszłości nie będziesz mógł polegać. Horoskop dzienny dla lwa Lew (23.07-23.08) Nie daj innym wejść sobie na głowę. Lwy są opiekuńcze i pomocne, co mogą wykorzystywać osoby trzecie. Horoskop podpowiada, że jeżeli teraz nie wyznaczasz granicy, wkrótce ludzie mogą zacząć cię wykorzystywać. W grupie znajomych znajduje się dominująca osoba, która uwielbia wydawać innym polecenia. Bądź asertywny i proponuj swoje rozwiązania, jeżeli tylko się z nią nie zgodzisz. Uwierz, że masz nie mniejszą wiedzę oraz umiejętności, choć przez wrodzoną skromność się z nimi nie afiszujesz. W zaistniałych okolicznościach powinieneś jednak zawalczyć o swoje i pokazać osobom, które cię nie doceniały, że były w błędzie. Horoskop dzienny dla panny Panna (24.08-22.09) Horoskop sugeruje pannom zachowanie szczególnej ostrożności. Wśród twoich nowych znajomych znajduje się żądny sensacji plotkarz. To otwarta, towarzyska osoba, która na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie miłej i uczynnej. Bez względu na okoliczności, nie daj się zwieźć i nie zdradzaj ważnych spraw prywatnych osobom, do których nie masz pełnego zaufania. Przypomnij sobie wcześniejsze doświadczenia. Wyrwane z kontekstu zdanie powtórzone konkretnej osobie w nieodpowiednim czasie, może doprowadzić do licznych nieporozumień. Horoskop dzienny dla wagi Waga (23.09-22.10) Horoskop dzienny uprzedza, że wodnik ma tajemniczego adoratora. To osoba bardzo skryta, która niełatwo mówi o swoich uczuciach. Strach przed ewentualnym odrzuceniem bardzo blokuje ją w działaniach, dlatego nie wysyła ci jawnych sygnałów. Zamiast narzekać na samotność, zacznij działać. Niedługo nadarzy się okazja do spotkań towarzyskich w większym gronie. Jeżeli nie będziesz zostawiał ważnych spraw na ostatnią chwilę, zdołasz pozwolić sobie na bardziej aktywny tryb życia. Przedstaw sobie znajomych, a stworzysz bardzo zgraną paczkę. Horoskop dzienny dla skorpiona Skorpion (23.10-21.11) Nie doszukuj się złośliwości tam, gdzie ich nie ma, gdyż negatywne podejście tylko utrudni ci skupienie na powierzonych obowiązkach. Horoskop dzienny dostrzega, że wciąż rozpamiętujesz pewne wydarzenie, porównując do niego obecną sytuację. Ciężko jest zapomnieć o przykrych doświadczeniach, ale bazowanie na schematach utrudnia ci dostrzeżenie nowych możliwości. Pamiętaj, że nie należy mierzyć wszystkich ludzi tą samą miarą. Będąc oschły i zamknięty w stosunku do ludzi, którzy mają wobec ciebie szczere intencje, szybko stracisz szansę na nawiązanie wartościowych przyjaźni. Horoskop dzienny dla strzelca Strzelec (22.11-21.12) Według horoskopu, ostatnio podjąłeś bardzo trudną decyzję i wkrótce przyjdzie ci się zmagać z jej konsekwencjami. W zaistniałej sytuacji przyda ci się pomoc osób trzecich. Chociaż na początku będziesz nastawiony bardzo sceptycznie do cudzych rad, ostatecznie przekonasz się, że warto ich posłuchać. Strzelcom więcej czasu zajmuje przyzwyczajenie się do konkretnego miejsca, przez co nie lubią opuszczać swojej strefy komfortu. Fakt, że zdecydowałeś się na nowości, ostatecznie przemówi jednak na twoją korzyść i niebawem nastąpi pozytywny przełom w sprawach zawodowych. Na uśmiech losu możesz liczyć także w relacjach z innymi ludźmi. Przez przypadkowy zbieg wydarzeń nagle poczujesz coś więcej do osoby, która jeszcze niedawno była ci obojętna. Horoskop dzienny dla koziorożca Koziorożec (22.12-19.01) Koziorożce wykazują dużą troskę w stosunku do osób, które są dla nich ważne. Powinieneś się jednak zastanowić, czy w swoich działaniach, aby na pewno nie jesteś nadopiekuńczy. Bez względu na okoliczności, nie możesz wymagać od nich postępowania według twoich wytycznych. Narzucając bliskim swoją wolę, możesz bardzo łatwo popsuć łączącą was więź. Zaufaj osobom, które są dla ciebie ważne i pozwól im na dokonywanie samodzielnych decyzji. W najbliższym czasie powinieneś się skupić przede wszystkim na własnym rozwoju. W pracy czeka cię dużo wyzwań, ale musisz być skupiony, aby im podołać. 