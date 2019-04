Horoskop dzienny na sobotę 13 kwietnia 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny na sobotę 13 kwietnia 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Horoskop przypomina o złożonej komuś obietnicy. Ostatnio wodniki są bardzo pochłonięte pracą, przez co niezwykle ciężko jest im znaleźć czas dla znajomych. W tej sytuacji powinieneś jednak zrobić wyjątek. Pamiętaj, że pracujesz, aby żyć, a nie żyjesz, żeby pracować. Jeżeli zlekceważysz bliską osobę, bardzo zawiedziesz jej zaufanie. Problem, z którym się borykasz, jest znacznie poważniejszy, niż ci się wydaje, a szukanie wspólnego rozwiązania bardzo was do siebie zbliży.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) To nie jest dobry moment na rozwój spraw sercowych. Czujesz się bardzo zagubiony, a obecność natarczywego adoratora, tylko pogarsza twój nastrój. Horoskop przeczuwa, że myślami wciąż krążysz wokół relacji z osobą, z którą zatarł ci się kontakt. Poczucie kilku niewyjaśnionych spraw, nadal nie daje ci spokój. Pamiętaj, że ludzie zmieniają się z czasem. Nabierają również dystansu do pewnych spraw, dobrym pomysłem może okazać się próba odnowienia znajomości. Nie masz nic do stracenia, a możesz sporo zyskać.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Według horoskopu to twój szczęśliwy dzień. Dziś gwiazdy obdarzyły cię wyjątkową pomyślnością. Nareszcie znajdziesz rozwiązanie problemu, z którym borykałeś się już od dłuższego czasu. Szybko uporasz się z podstawowymi obowiązkami, a w wolniejszej chwili wreszcie będziesz mógł oddać się czynnościom, na które wcześniej nie miałeś czasu. To dobry moment na wszelkie zmiany w otoczeniu dlatego, jeżeli zastanawiasz się nad remontem lub chociaż drobnym przemeblowaniem wiedz, że to doby pomysł.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Horoskop nakazuje zachować wszelką ostrożność. W twoim otoczeniu znajduje się głodny sensacji plotkarz. Chociaż na pierwszy rzut oka wydaje się osobą skromną i cichą, nie daj się zwieść. Nie zwierzaj się z istotnych dla ciebie spraw osobom, do których nie masz pełnego zaufania. Waż również słowa, gdyż nawet wyrwane z kontekstu zdanie może przemówić na twoją niekorzyść. Nie próbuj jednak zniechęcać innych do nowego znajomego. Wówczas sam wyjdziesz na intryganta, a sytuacja obróci się przeciwko tobie.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Dziś powinieneś powstrzymać się od wykonywania dodatkowych zadań. Twój horoskop dzienny dostrzega, że ostatnio jesteś przemęczony i tracisz zapał do działania. Osłabione, chorowite bliźnięta nie powinny decydować się teraz na dalekie podróże. Brakuje ci w życiu stabilizacji, a trudny okres w pracy tylko pogarsza twój nastrój. Najlepiej zrobi ci spotkanie w gronie przyjaciół, którzy wiedzą jak poprawić ci humor. Wyjdź z inicjatywą i zaproponuj spotkanie. Szybko zrozumiesz, że to był dobry pomysł, a wieczorem spotka cię pewna niespodzianka.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Staniesz w obliczu dylematu. Gwiazdy zwiastują prawdziwą rewolucję w sprawach sercowych. Chociaż jeszcze niedawno wydawało ci się, że dawne uczucie przygasło, w najmniej spodziewanym momencie sprawy przybiorą zupełnie inny obrót. Wiedz jednak, że to nie jedyna osoba, która jest tobą zainteresowana. Zgodnie z horoskopem, twój z pozoru nieśmiały znajomy od dłuższego czasu próbuje się przemóc, aby zrobić pierwszy krok. Już niedługo zaproponuje ci spotkanie. Pamiętaj, że nie musisz od razu dokonywać wyboru, ale uważaj również, by nie bawić się zbyt długo cudzymi uczuciami. Obie osoby są wartościowe i zasługują na szczerość z twojej strony.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Nastaw się na okres zaciętej rywalizacji. Horoskop przewiduje, że twoim przeciwnikiem będzie ktoś, z kim nigdy nie nadawałeś na tych samych falach. To osoba towarzyska i przebojowa, ale również bardzo ambitna. Dążąc do swoich celów, nie będzie oglądać się na innych, co wbrew pozorom może być twoją przewagą. Masz wokół siebie prawdziwych przyjaciół, którzy chętnie zaoferują ci swoją pomoc. Nie odmawiaj, będziesz mieć jeszcze wiele okazji, aby się odwdzięczyć, a w tym wypadku każde wsparcie będzie na wagę złota.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Twoja cierpliwość zostanie wystawiona na próbę. Ktoś nie dotrzyma danego słowa w istotnej dla ciebie kwestii. Zamiast bagatelizować problem, natychmiast reaguj. Musisz dać ludziom do zrozumienia, że twoje sprawy wcale nie są mniej ważne, niż ich i zasługujesz na pełen szacunek. Twój nastrój poprawi się dopiero w godzinach wieczornych. Dojdzie wówczas do spotkania z osobą, z którą od dawna nie miałeś kontaktu.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Twój horoskop dzienny radzi zachować czujność. Ktoś bliski boryka się z pewnym problemem i potrzebuje pomocy. To jednak osoba bardzo ambitna, która zazwyczaj woli radzić sobie ze wszystkim samemu. Miej na uwadze, że perfekcjonistom bardzo ciężko przyznać się do błędu, dlatego ostrożnie udzielaj rad. Każdy jest inny, a coś, co dla ciebie zdaje się banalne, dla kogoś innego może urastać do miana prawdziwego problemu. Zamiast od razu przechodzić do rzeczy, spokojnie porozmawiaj ze swoim znajomym. Otworzy się, kiedy będzie pewien, że nie masz zamiaru go krytykować.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Nie odkładaj ważnych na później, bo skumulują się, obarczając cię w najmniej sprzyjającym momencie. Przed tobą okres zmian, jednak w nowy etap najlepiej jest wkroczyć z czystą kartą. Horoskop przypomina, że powinieneś wyjaśnić z pewną osobą kilka istotnych spraw. Zrób to szybko, aby uniknąć przyszłych nieporozumień. Już niedługo nadarzy się okazja do poznania nowych ludzi. Bez względu na okoliczności nie próbuj udawać kogoś, kim nie jesteś. Masz nieprzeciętną osobowość, a nowi znajomi okażą się bardzo kreatywni i pomysłowi. Szybko złapiecie wspólny język.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Dzień zacznie się stresująco. Zgodnie z horoskopem, niespodziewane okoliczności losowe zmuszą cię do zmiany planów. Chociaż na początku nie będziesz zadowolony z takiego obrotu spraw, szybko dostrzeżesz jego dobre strony. Los przygotował dla ciebie kilka niespodzianek. Zazwyczaj lubisz wszystko planować, ale tym razem pozwól sobie na odrobinę spontaniczności. Nie odmawiaj też spotkań towarzyskich. Ostatnio nie miałeś zbyt wiele czasu dla swoich znajomych, co coraz częściej staje się tematem ich rozmów. Ominęło cię kilka istotnych informacji i warto nadrobić zaległości. Kilka faktów z pewnością cię zaskoczy.