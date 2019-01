Horoskop dzienny na sobotę 12 stycznia 2019. Sprawdź, co wydarzy się w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla wodnika Wodnik (20.01-18.02) Rano usłyszysz pozytywną wiadomość, która sprawi, że dobrze zaczniesz dzień. Wreszcie będziesz mieć wolną chwilę, którą warto poświęcić dla siebie. Wieczorem nadarzy się doskonała okazja do spotkania, które odkładałeś już od pewnego czasu. Pewna osoba chce Ci przekazać nowinę. Będziesz zaskoczony.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Chociaż zacząłeś tracić wiarę we własne możliwości, okaże się, że racja była po Twojej stronie. Udowodnisz niedowiarkom swoje racje i będziesz mieć powód do dumy. W pełni wykorzystaj szczęśliwą passę. Do głowy wpadną Ci kolejne dobre pomysły, które warto wykorzystać w realizacji swoich celów zawodowych.