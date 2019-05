Horoskop dzienny na sobotę 11 maja 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny na sobotę 11 maja 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Zobacz, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości i czy dziś dopisze ci szczęście.

Horoskop dzienny na sobotę 11 maja 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości (iStock.com)

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Twój horoskop dzienny sugeruje, żebyś uzbroił się w cierpliwość. Sukces bardzo często przychodzi z czasem. Chociaż ogarniają cię coraz większe wątpliwości, wiedz, że działania, które podejmujesz są słuszne. Masz na siebie konkretny pomysł i już niebawem zobaczysz pierwsze efekty swojej pracy. Nie pozwól, by czas oczekiwania na rezultaty zamienił się w okres frustracji. Skorzystaj z wolniejszej chwili i wreszcie pozwól sobie na zasłużony odpoczynek. Twój organizm bardzo tego potrzebuje.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Odniosłeś pewien sukces i masz prawo być z siebie dumnym. Nie jest to jednak dostateczny powód do wytykania błędów innym. Horoskop podkreśla, że o ile nie ma niczego złego w konstruktywnej krytyce, tak notoryczne uwagi może zaburzyć samoocenę osób trzecich. Zanim zaczniesz oceniać innych, popatrz na samego siebie. Dążenie do celu wspominasz jako trudny okres. Z pewnością byłoby ci łatwiej, gdyby doświadczone osoby zechciały cię wówczas wesprzeć. Bądź pomocny i traktuj ludzi tak, jak sam chciałbyś być traktowany, a los ci to wynagrodzi.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Według horoskopu już od rana będziesz musiał stawić czoło nieoczekiwanym problemom. Rozwiązując je, nie szukaj jednak innowacyjnych metod, ale polegaj na sprawdzonych sposobach. Pamiętaj, że stres i pośpiech nie sprzyjają precyzji, a szukanie dróg na skróty może tylko przysporzyć ci pracy. Zachowaj zimną krew i staraj się nie wdawać w dyskusje z osobami skłonnymi do paniki. Twoje poczynania będzie obserwować ktoś, na kogo opinii szczególnie ci zależy. Jeżeli się wykażesz, bardzo zyskasz w oczach tej osoby. Czas na odpoczynek znajdziesz wieczorem. Pojawi się wówczas okazja do spotkania towarzyskiego w gronie znajomych, których dawno nie widziałeś.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Horoskop upomina, żebyś nie składał żadnych obietnic, dopóki nie będziesz pewien, że zdołasz dotrzymać danego słowa. Najgorsza prawda jest lepsza od najpiękniejszego kłamstwa, a niebawem zgłosi się do ciebie osoba, które potrzebuje pomocy. Z natury jest dumna i bardzo pewna siebie, więc przyznanie do błędu dużo ją kosztuje. Wybór padł na ciebie nie bez przyczyny. Zaimponowałeś jej postawą w pewnej sprawie, przez co liczy na twoją szczerość. Nie mów tego, co zapewne chciałaby usłyszeć, ale wyraź swoją prawdziwą opinię. Największe wsparcie okażesz jednak, pomagając opracować plan wyjścia z trudnej sytuacji.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Chociaż bliźnięta doskonale odnajdują się w pracy indywidualnej, nadchodzi sprzyjający okres dla zadań zespołowych. Horoskop przepowiada, że wkrótce ktoś powierzy ci pewne zadanie, które mocno wykracza poza zakres twoich obowiązków. Nie dasz rady podołać mu w pojedynkę, dlatego skorzystaj z ofert osób, chcących ci pomóc. Co dwie głowy, to nie jedna i razem zdecydowanie szybciej uporacie się z problemami. Przy okazji odkryjesz w sobie przydatne zdolności, o których istnieniu nie miałeś wcześniej pojęcia. Jeżeli będziesz je rozwijać, okażą się niezwykle przydatne w sprawach zawodowych.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Twój horoskop dostrzega, że bardzo dużo czasu zajmuje ci wykonywanie czynności, z których nie czerpiesz żadnej satysfakcji ](https://finanse.wp.pl/tag/satysfakcja). Sytuacja, w której się znalazłeś, zmusza cię do duszenia w sobie kreatywności, której pomysłowe raki mają aż nadto. Zmiany nie przyjdą same, dlatego zmobilizuj się do działania. Stale wykonując sztywne polecenia innych, nie zdołasz wybić się z tłumu. Przełam wewnętrzną barierę i przejmij inicjatywę. Jeżeli jednak masz pewność, że obecne stanowisko nie umożliwi ci atrakcyjnej drogi rozwoju, warto pomyśleć o jego zmianie.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Dziś niezwykle trudno będzie ci zapanować nad nerwami. Lwy są szczere i bezpośrednie, przez co nie mają większego problemu z ukrywaniem swoich sympatii oraz antypatii. Horoskop przeczuwa, że niedługo będziesz musiał współpracować z osobą, którą nie darzysz zbyt duszą sympatią. Macie nie tylko odmienne podejście na wiele spraw, ale również zupełnie inny rytm pracy. Mimo wszystko spróbuj zachować profesjonalnie i traktować ją z należytym szacunkiem. Jeżeli dasz po sobie poznać, że jesteś niezadowolony, praca upłynie wam w zdecydowanie gorszej atmosferze i potrwa dłużej.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Horoskop radzi, abyś przestał obwiniać się za przykre zdarzenie, na które nie miałeś najmniejszego losu. Drobiazgowe rozpamiętywanie spraw z przeszłości, nie doprowadzi do niczego dobrego. Nie cofniesz czasu, a wyciągnąłeś już cenne wnioski z cudzych pomyłek. Zaakceptuj obecny stan rzeczy i skoncentruj się na bieżących sprawach. Pamiętaj, że nic nie dzieje się bez przyczyny, a jedno niepowodzenie, może przybliżyć cię do sukcesu w innej sprawie. Zwracaj uwagi na wskazówki, które daje ci los. Wieczorem usłyszysz dobrą wiadomość, która bardzo poprawi ci nastrój.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) W przypływie złości powiedziałeś o kilka słów za dużo, przez co zraniłeś osobę, która nie jest ci obojętna. Najważniejsze jednak, że zdałeś sobie sprawę z własnych błędów i masz dużo czasu, aby je poprawić. Nie zwlekaj czekając, aż sprawy wyjaśnią się same i zdobądź się na przeprosiny. Według horoskopu kluczem do sukcesu będzie szczerość. Przyznanie do błędu to odważny gest, którego nie będziesz żałował.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Wreszcie nastąpi pewien przełom w sprawach miłosnych. Zgodnie z horoskopem, ktoś, kto podoba ci się od dłuższego czasu, wreszcie zwróci na ciebie uwagę. Taka okazja może się nie powtórzyć. Nie zwlekaj, wykorzystaj sprzyjające okoliczności losowe i zaproponuj jej spotkanie. Macie ze sobą więcej wspólnego, niż zakładałeś, więc nie zabraknie wam tematów do rozmów. Pamiętaj jednak, że we wszystkim należy zachować umiar i na początku dajcie sobie trochę przestrzeni. Jeżeli sam zaproponowałeś spotkanie, poczekaj na inicjatywę drugiej osoby, nim zaczniesz planować następne.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Znajomy zawiódł twoje zaufanie, przez co masz prawo czuć się urażony. Horoskop sugeruje jednak, byś podszedł do sprawy racjonalnie. Obrażanie przyniesie odwrotny skutek od zamierzonego. Spróbuj się postawić w sytuacji znajomego i okaż mu trochę empatii. Postąpił bezmyślnie, ale w rzeczywistości wcale nie miał zamiaru cię skrzywdzić. Zaproponuj szczerą, spokojną rozmowę, która rozwieje wszelkie wątpliwości. Oboje jesteście bardzo ambitni, ale macie różne charaktery. Miej na uwadze, że jedna sytuacja widziana przez różne osoby, może być interpretowana zupełnie inaczej.