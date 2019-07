Horoskop dzienny na poniedziałek 8 lipca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny na poniedziałek 8 lipca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Zobacz, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości i czy dziś dopisze ci szczęście.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Horoskop dzienny na poniedziałek 8 lipca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości (iStock.com)

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Według horoskopu ciężki okres wreszcie minie i będziesz mógł pozwolić sobie na zasłużony odpoczynek. To dobry moment na spotkania ze znajomymi. Gwiazdy obdarzyły wodniki wyjątkową pomyślnością i tego dnia będziesz prawdziwą duszą towarzystwa, która przyciągnie do siebie ludzi. Wieczorem nadarzy się okazja do nawiązania nowych znajomości. Nie odmawiaj, gdy ktoś zaproponuje ci spotkanie, gdyż jego rezultat będzie miał pozytywny skutek. Najlepszy kontaktach złapiesz jednak z lwami, z którymi od razu będziesz nadawać na tych samych falach.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Chociaż jesteś pełen zapału, lepiej zrobisz, jeżeli na pewien czas wstrzymasz się z działaniem. Horoskop mówi, że to nie jest dobry moment na większe wydatki oraz duże inwestycje. Ostatnio żyłeś ponad stan, co mocno nadszarpnęło twój budżet. Zacznij oszczędzać i nie ulegaj presji otoczenia, które zacznie namawiać się na ryzykowne działania. Jeżeli teraz zaciśniesz pasa, unikniesz poważnych problemów , z którymi prędzej czy później będą borykać się twoi znajomi. O rady w kwestiach finansowych najlepiej pytać członków rodziny. Bardzo im na tobie zależy i chętnie poświęcą ci swój czas.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Nie ulegaj presji otoczenia, które radzi ci skoncentrować uwagę wokół spraw sercowych. Barany nie są teraz gotowe na rozpoczęcie nowego związku. Myślami nadal krążysz wokół poprzedniej relacji i nie jesteś gotowy, by otworzyć się na inne osoby. Nie powinieneś również robić nadziei adoratorom, których nie jesteś pewien. Postępując samolubnie, możesz bardzo łatwo kogoś zranić. W najbliższym czasie horoskop radzi skupić się na rozwoju osobistym i powrocie do dawnego hobby. Warto również przemyśleć wszelkie zmiany wyglądu, gdyż rozpoczęcie nowego etapu należy podkreślić nieco innym wizerunkiem.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Dzień zacznie się bardzo leniwie, a szybka mobilizacja do działania sprawi ci problem. Mimo to spróbuj nie odwlekać obowiązków domowych na później, gdyż mogą skumulować się z innymi zadaniami, bardzo cię przy tym obarczając. Horoskop przewiduje, że niebawem twoim priorytetem staną się sprawy służbowe. Otworzą się przed tobą nowe możliwości, gdyż wpływowa osoba wreszcie zauważy twój potencjał. Umiejętnie wykorzystaj szansę, którą daje ci los. Może się nie powtórzyć.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Osoba po której nigdy byś się tego nie spodziewał, powierzy ci tajemnicę, przez którą spojrzysz na pewne sprawy z zupełnie innej perspektywy. Bez względu na okoliczności, zachowaj ten sekret dla siebie. Cieszysz się mianem osoby godnej zaufania, czym zyskujesz dużą sympatię otoczenia. Zawodząc znajomego, zawiedziesz również samego siebie. Pamiętaj jednak, że najgorsza prawda jest zawsze lepsza od najpiękniejszego kłamstwa. Bądź szczery i uczciwie przyznaj, jakie jest twoje zdanie na temat zaistniałeś sytuacji. Masz do czynienia z kimś, kto umie przyjąć krytykę, a twój gest zostanie doceniony.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Raki są ostatnio przepełnione rozmaitymi emocjami, ale zamartwianie na zapas w niczym nie pomoże. Postępowanie kogoś bliskiego z biegiem czasu coraz bardziej cię niepokoi. Mimo wszystko nie możesz wymagać od tej osoby zmiany decyzji. Masz do czynienia z dorosłą osobą, która sama o sobie decyduje. Wszelkie próby narzucania swojego stanowiska mogą ją tylko zirytować, dlatego postępuj delikatnie. Raki są z natury bardzo empatycznie. Nic dziwnego, że często przejmujesz się problemami znajomych, ale nie powinieneś stawiać ich nad swoimi. Jeżeli chcesz nakłónić kogoś do zmian, zacznij od samego siebie. Dobrze wiesz, że przejawiasz skłonność do stałego popełniania tych samych błędów, dlatego nie oczekuj od innych nieomylności.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Twój horoskop dzienny radzi, żebyś nie słuchał uwag niedowiarków próbujących odwieść cię od innowacyjnych pomysłów. Pamiętaj, że już dawno założyłeś sobie pewien cen i to właśnie na jego realizacji powinieneś się teraz skupić. To właśnie twoje własne marzenia, a nie sugestie osób trzecich, powinny mieć kluczowe znaczenie w kwestii podejmowania konkretnych decyzji. Chociaż niektóre rzeczy przychodzą ci trudniej, niż innym, masz w sobie zdecydowanie więcej samozaparcia. Lwy są silne, a wytrwałość potrafi zdziałać cuda. Uwierz we własne możliwości i nie zbaczaj z obranej ścieżki.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) To nie jest odpowiednia chwila na planowanie dalekich podróży. Już wkrótce w twoim życiu zaplanuje istne chaos, a ominięcie ważnych spotkań negatywnie odbiłoby się na twojej karierze zawodowej. Horoskop zapowiada duże zmiany i chociaż na początku nie będziesz do nich przychylnie nastawiony, prędzej czy później dostrzeż pozytywy. Nowa sytuacja zmusi cię do integracji z ludźmi, dzięki czemu poznasz wielu wartościowych osób. Nie omijaj spotkań towarzyskich i chętnie zgadzaj się na pracę zespołową. Nie tylko poprawisz swoje kompetencje, ale również wzbudzisz zainteresowanie pewnej osoby.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Nadszedł twój szczęśliwy dzień. Dzisiaj gwiazdy obdarzyły wagi wyjątkową pomyślnością. W pracy nie bój się podejmować nowych wyzwań. Horoskop sugeruje, że na twoją korzyść wyjdzie stosowanie wszystkich niestandardowych rozwiązań, dlatego nie obstawiaj przy starych metodach i bądź otwarty, gdy ktoś zechce cię czegoś nauczyć. Powodzenia możesz oczekiwać także w sprawach sercowych. Masz wokół siebie więcej, niż jednego adoratora, choć zaabsorbowany sprawami zawodowymi wcześniej zupełnie tego nie dostrzegałeś.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Dziś twoja cierpliwość zostanie wystawiona na próbę. Twój horoskop dzienny przeczuwa, że zachowanie pewnej osoby wyjątkowo cię zirytuje. Mimo to spróbuj zachować zimną krew, zapanować nad emocjami i trzeźwo ocenić sytuację. Wiedz, że zachowanie twojego rywala jest celowe, a jeżeli dasz się sprowokować, osiągnie swój cel. Najlepiej postąpisz przyjmując inną taktykę, zbywając go z uśmiechem i skupiając na własne pracy. Jeżeli masz wybór, zamiast zadań grupowych, podejmuj przede wszystkim działania indywidualne. Twoje poczynania obserwuje wpływowa osoba. Profesjonalizm zbliży cię do awansu.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Horoskop odradza strzelcom wydawania dużych sum pieniędzy. Chociaż lubisz mieć wszystko zaplanowane i zazwyczaj umiejętnie gospodarujesz środkami, pod wpływem przyzwyczajeń nowego towarzystwa stopniowo się zmieniasz. Życie ponad stan z czasem może wpędzić cię w kłopoty. Pamiętaj, że masz bogatą osobowość i nie musisz naśladować innych, aby zdobyć ich sympatię. Masz w głowie konkretny cel, na który warto oszczędzać gotówkę. Nie ulegaj presji otoczenia i bądź asertywny. Wartościowi znajomi zrozumieją, że masz inne priorytety i uszanują takie podejście.