Horoskop dzienny na poniedziałek 6 maja 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Twój horoskop dzienny uprzedza, że chaotycznie działanie bez planu wniesie do twojego życia tylko zbędny mętlik. Nim zabierzesz się za wykonywanie nowych zadań, powinieneś w pierwszej kolejności doprowadzić do końca bieżące sprawy. Jeżeli czujesz, że powierzone obowiązki przekraczają twoje kompetencje, nie szukaj na siłę samodzielnych rozwiązań. Kto pyta, nie błądzi, dlatego dobrym pomysłem będzie poproszenie o pomoc osobę straszą i bardziej doświadczoną. Pamiętaj, że masz wokół siebie życzliwych doradców, którzy zawsze chętnie posłużą ci dobrą radą.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Pewne wydarzenie wzbudziło w tobie skrajnie negatywne emocje, przez co jesteś bardzo sceptycznie nastawiony do otoczenia. Horoskop zwraca jednak uwagę na fakt, że mierzenie wszystkich jedną miarą jest zwyczajnie niesprawiedliwe. Ponadto nic nie zniechęci do ciebie innych ludzi tak skutecznie, jak wieczne narzekanie. Najwyższy czas, żebyś odciął się od dawnych przykrości i zrobił zdecydowany krok w przód. Twoje nastawienie odgrywa kluczową rolę w realizacji dalszych planów. Już zdarzyło ci się odepchnąć osoby, które miały wobec ciebie dobre intencje. Nie popełniaj więcej tego błędu.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Nadchodzi ekscytujący okres pełen różnych niespodzianek. Wreszcie uporasz się z pewnym problemem, który długo spędzał ci sen z powiek i będziesz mógł zająć się samorealizacją. To odpowiedni moment na rozwijanie zainteresowań. Chociaż ledwie znajdziesz moment na chwilę wytchnienia, długo nie opuszczą cię chęci do działania. Obudzisz w sobie duże pokłady kreatywności. Korzystaj z okazji do poznania wielu ludzi o rozmaitych zainteresowaniach. Takie znajomości przydadzą się szybciej, niż myślisz.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Horoskop dostrzega, że byki są ostatnio wyjątkowo przemęczone. Mimo wszystko postaraj się wytrzymać i jeszcze nie zwalniaj tempa. Przed tobą ważne wyzwanie, po którym napięty okres nareszcie dobiegnie końca. Wkrótce przekonasz się na własnej skórze, że twój trud włożony w dążenie do celu nie pójdzie na marne. Wytrwałych czeka nagroda, o którą warto zawalczyć. Bądź jednak czujny i zachowawczy w kontaktach z osobami spod znaku skorpiona. Niewykluczone, że będą usiłowały przypisać sobie twoje osiągnięcia.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Nie słuchaj uwag niedowiarków próbujących odwieść cię od innowacyjnych pomysłów. Założyłeś sobie pewien cen i to właśnie na jego realizacji powinieneś się teraz skupić. Horoskop dzienny przypomina, że twoje marzenia, a nie sugestie osób trzecich, powinny mieć kluczowe znaczenie w kwestii podejmowania konkretnych decyzji. Chociaż niektóre rzeczy przychodzą ci trudniej, niż innym, masz w sobie zdecydowanie więcej uporu. Wytrwałość potrafi zdziałać cuda, dlatego uwierz we własne możliwości i nie zbaczaj z obranej ścieżki. Według horoskopu jest dobra, a sukces przyjdzie w najmniej spodziewanym momencie.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Horoskop dzienny zaleca ci dzisiaj szczególną ostrożność. Twoja cierpliwość zostanie wystawiona na poważną próbę. Pewna osoba, której zachowanie drażni cię już od pewnego czasu, powie o kilka słów za dużo. Szala goryczy przeleje się w momencie, gdy wyrazi niepochlebną opinię na temat ważnej dla ciebie osoby. Chociaż raki zazwyczaj unikają konfliktów i nie lubią angażować się w spory, nie ignoruj zaistniałej sytuacji. Postaraj się jednak bronić swoich przekonań z klasą. Nie podnoś głosu i odpowiadaj na infantylne zaczepki, ale zastosuj rzeczowe argumenty. Waszą wymianę zdać będzie obserwował ktoś, na kogo opinii ci zależy. Jeżeli umiejętnie pokierujesz sprawą, tylko zyskasz w jego oczach.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Poświęć więcej uwagi swoim sprawom finansowym. Zgodnie z horoskopem, niegdyś byłeś zdecydowanie bardziej oszczędny, a już od pewnego czasu zaczynasz żyć ponad stan. Jeżeli wkrótce się nie opamiętasz, wkrótce możesz mieć poważne problemy. W najbliższym czasie nie pożyczaj od nikogo pieniędzy, a zamiast tego wprowadzać w życie konkretny plan rozporządzania posiadanymi środkami. Bądź rozważny, a trudna sytuacja wkrótce się wyklaruje. Masz za to liczyć na szczęście w sprawach sercowych. Niedługo znajomy przedstawi ci osobę, z którą wyjątkowo szybko złapiesz wspólny język.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Pewno wydarzenie sprawiło, że zacząłeś krążyć myślami wokół przykrej sytuacji z przeszłości. Chociaż miała miejsce jakiś czas temu, wspomnienia o niej są nadal świeże i pod wieloma względami bolesne. Horoskop zapewnia, że nie miałeś wpływu na konkretną sprawę, panny są jednak bardzo wrażliwe i wykazują skłonność do wyolbrzymiania swoich win. Humor najskuteczniej poprawiłaby ci szczera rozmowa z bliską osobą. Pamiętaj, że masz wokół siebie prawdziwych przyjaciół, którzy zawsze chętnie udzielą ci wsparcia.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Twój horoskop dzienny uprzedza, że nie jest odpowiednia chwila na planowanie dalekich podróży. Niedługo w twoim życiu zaplanuje istne chaos, a odnalezienie w nowych realiach zajmie ci dużo czasu. Chociaż na początku będziesz nieprzychylnie nastawiony do zmian, niedługo dostrzeżesz ich pozytywy. Nadarzy się okazja z poznania wielu wartościowych ludzi, dlatego nie omijaj spotkań towarzyskich i chętnie zgadzaj się na pracę grupową. Umiejętności, które zdobędziesz, będą kluczowe w dalszym rozwoju kariery.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Dziś wszystkie skorpiony będą w centrum uwagi. Gwiazdy obdarzą cię wyjątkowym szczęściem i pozytywną energią, która będzie wyczuwalna dla twojego otoczenia. Nie zmarnuj tak dobrej passy na siedzenie w domu. Los podsunie ci wiele atrakcyjnych szans, z których warto skorzystać. Między innymi pojawi się okazja do pogłębienia relacji z osobą, która cię intryguje już od dłuższego czasu. Przełam wewnętrzne bariery i pozbądź się nieśmiałości. Gdy tylko zainicjujesz rozmowę, zrozumiesz, że łączy was zdecydowanie więcej, niż przypuszczałeś.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Strzelce są ostatnio zagubione i pogrążone w wyjątkowej nostalgii. Horoskop zauważa, że pewne przypadkowe wydarzenie rozbudziło dawne wspomnienia. Chociaż usilnie chcesz iść naprzód, myślami zacząłeś krążyć wokół przykrej sytuacji z przeszłości. Uświadomiłeś sobie, że konflikt z pewną osobą był nieuzasadniony i dzięki wyjaśnieniu kilku kwestii można by było łatwo go uniknąć. Ludzie uczą się na błędach, a do trafnych wniosków dochodzimy z czasem. Być może nie jest za późno na szczerą rozmowę. Zarówno ty, jak i znajomy zdążyliście nabrać dystansu i jesteście bogatsi o pewne doświadczenia. Jeżeli tak podpowiada ci intuicja, odważ się odnowić kontakt. Nie masz nic do stracenia, a wyjaśnienie dawnego sporu przyniosłoby prawdziwą ulgę.