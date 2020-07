Horoskop dzienny na poniedziałek 6 lipca 2020. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop

Szczęście, miłość, a może dzień pełen zmartwień? Co przygotował los na wtorek 7 lipca? Sprawdź horoskop dzienny, żeby wiedzieć, co cię czeka w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Możesz dziś pogodzić skłóconych współpracowników lub rozwiązać spór jak Salomon. Wszyscy będą Cię chwalić i docenią Twoje starania. Wieczorem idź na piwo lub drinka z przyjaciółmi. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Możesz dziś przez przypadek wyjaśnić sprawy, które wydawały się nie do ruszenia. Na dodatek, Twój urok sprawi, że wiele osób chętnie Ci pomoże przy różnych sprawach. Korzystaj z tego. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Doskonałe pomysły i szybkie działanie. To sprawi, że innych pozostawisz w tyle. A co ważniejsze, podniesie Ci to humor i samopoczucie. Poczujesz, że możesz wszystko. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Mimo, że dla Ciebie to może nie być tak ważne, to jednak staraj się dotrzymać złożonej obietnicy. Ceń własne słowo i wywiązuj się z tego, co powiedziałeś. Inaczej ktoś inny poczuje się zraniony i łatwo tego nie zapomni. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Nikt Cię dzisiaj nie przegada. A na dodatek nawet osoby, co mało Cię znają, chętnie będą Ci się zwierzać. Mimo, że poznasz kilka sekretów to na razie nie rób z tego użytku. Postaraj się być dyskretny. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Dziś możesz być męczący dla otoczenia i współpracowników. Zaczniesz domagać się uwagi i nawet szefowi, chętnie wytkniesz łamanie twoich pracowniczych praw. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Będziesz mieć dziś doskonałe wyczucie rynku i ludzi. Dlatego działaj tak jak podpowiada Ci intuicja. Nawet jak innym Twoje ruchy będą się wydawać ryzykowne, to Ty rób swoje. Na końcu to Ty odniesiesz sukces. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Będziesz troskliwa i bardzo opiekuńcza. Odezwie się w Tobie instynkt macierzyński. Zapragniesz mieć dziecko lub powiększyć rodzinę przez adopcję. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Dziś uważaj na to co mówisz. Jedno nieuważne słowo wypowiedziane w złości może mieć większe konsekwencje niż myślisz. Jak poczujesz, że jesteś na granicy wytrzymałości to zrób sobie przerwę i odpocznij. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Przekonasz się, że nie wszystkie Twoje ruchy są dla innych zrozumiałe i dobre. Dziś możesz zmierzyć się z nieprzychylnymi komentarzami na swój temat. Nie denerwuj się tylko zastanów, dlaczego powstały. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Dziś będziesz zabiegany od rana i cały czas będzie brakować Ci czasu. Zostaniesz też zmuszony do szybkiego podejmowania decyzji. Mów to co podpowiada Ci serce i intuicja. Dzięki temu decyzje będą trafne. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Horoskop dzienny dla koziorożca

Koziorożec (22.12-19.01) Zauważysz potrzebę zadbania o siebie bardziej intensywnie. Zaszalejesz na zakupach i zapiszesz do kosmetyczki. Wydasz fortunę na kremy i inne kosmetyki. I dobrze, czasem tak trzeba. Więcej dowiesz się u Eksperta!

