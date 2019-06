Horoskop dzienny na poniedziałek 3 czerwca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Twój horoskop na dziś ostrzega: nie zasiedź się przed szklanym ekranem. Coraz częściej przepadasz w wirtualnym świecie, który wcale nie jest bardziej atrakcyjny niż ten zza okna. Daj odpocząć oczom i umysłowi, zwłaszcza jeśli już twoja praca jest dla nich niemałym obciążeniem. Dzięki promieniom słońca rozpieszczającym nas w przededniu lata, odzyskasz jasność myśli. Otworzysz oczy na świat i zapragniesz czerpać z niego pełnymi garściami. To dobra wróżba na początek udanego tygodnia.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Według horoskopu zodiakalne ryby będą mieć dzisiaj pełne ręce roboty. Co więcej, nieoczekiwane zdarzenie i spowodowana nim krzątanina wprowadzą wyłom w codzienności, który poskutkuje stresującą atmosferą. Nerwówka może zapanować zarówno w pracy, jak i w domu. Na szczęście, gdy dzień będzie chylił się ku końcowi, niesprzyjająca passa przestanie krzyżować rybom szyki. Wieczór zapowiada się przyjemnie. Wszystko wskazuje na to, że upłynie w bardzo miłym towarzystwie. Powstrzymaj się jednak od picia alkoholu.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Horoskop mówi, że stoi przed tobą trudne, ale ciekawe wyzwanie. Spróbuj swoich sił, bo masz sporą szansę na sukces. Nie daj się przeciwnościom, które na pewno się pojawią, bo poniedziałkowa aura nie zadziała na ciebie motywująco. Poczujesz dobrą energię od kogoś spod znaku strzelca. Prześlij ją dalej, w ten sposób pomożesz zrezygnowanym bliźniętom. Zajrzyj pod maskę samochodu i bacznie przyglądaj się działaniu sprzętu AGD. Nad twoją głową wisi widmo awarii. Być może uda ci się zapobiec kosztownej usterce.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Jak twierdzi horoskop, dzisiaj możesz liczyć na szczęśliwy splot zdarzeń. Ostatnio nie wszystko szło po twojej myśli, a przeciągająca się irytacja doprowadziła do kilku spięć. To dobry czas, by naprawić to, co się zepsuło. Z łatwością przyjdzie ci uzdrowienie pokiereszowanych relacji. Więcej pracy może zająć zatarcie złego wrażenia po zaniedbaniu pewnych obowiązków na polu zawodowym. Pomyślność czeka cię w życiu uczuciowym. Ktoś z bliskiego otoczenia spojrzy na ciebie inaczej niż zwykle.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Głowa do góry, twój horoskop wskazuje, że jeszcze nie wszystko stracone. Spróbuj przejść przez ten dzień z uśmiechem, a los od razu wyda ci się bardziej przychylny. Nie wstydź się mówić o swoich sukcesach – w końcu masz ich na koncie całkiem sporo. Otacza cię wielu zazdrośników, dlatego tak często odczuwasz zawiść i niezrozumienie. To podcina ci skrzydła. Pomyśl o planach, które poszły już w zapomnienie przez brak pewności siebie. Być może pora je wskrzesić, bo z perspektywy czasu wydają się całkiem realne.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Horoskop zapowiada, że znajdziesz się między młotem a kowadłem. Krążą wokół ciebie dwie silne osobowości, które toczą walkę o twoje względy (niekoniecznie w sferze relacji damsko-męskich). Zależy ci na dobrych relacjach zarówno z jedną, jak i z drugą. To nie może się udać – musisz wybrać, zachowując przy tym daleko posuniętą delikatność. Dokonuj wyboru bardzo ostrożnie, bo jedna z tych dwóch osób ma zadatki na wampira energetycznego. Zanim się obejrzysz, pozbawi cię sił witalnych i zaserwuje ci z każdym dniem coraz bardziej nużące towarzystwo.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Horoskop alarmuje, że znów zaczynasz wprowadzać zbyt drętwą atmosferę, traktując ludzi na dystans. To nie służy nawiązywaniu dobrych relacji ani tym bardziej budowaniu zaufania. Twoja władcza osobowość dolewa tylko oliwy do ognia. Widać, że masz poczucie wyższości. Jesteś na równi pochyłej – im prędzej zdasz sobie z tego sprawę, tym lepiej. Od czasu do czasu dobrze jest zdobyć się na jakiś przyjazny i całkiem bezinteresowny gest. Rozluźnij się, a wówczas znacznie przychylniejszym okiem spojrzysz na swoje najbliższe środowisko.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Według horoskopu dowiesz się dziś czegoś, co wprawi cię w świetny nastrój. Natychmiast zapragniesz błogiego odpoczynku. Chwila oddechu bardzo dobrze ci zrobi, dlatego pomyśl o zaplanowaniu urlopu. Jest tyle miejsc, które jeszcze musisz zobaczyć! Euforia może wzbudzić w tobie również nagłą potrzebę wyjścia na zakupy. Nowa para butów na pewno nie zaszkodzi, ale dwie czy trzy to już za duże obciążenie dla twojego budżetu domowego. Musisz myśleć o przyszłości. Konto oszczędnościowe ciągle świeci pustkami.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Dzisiejszy horoskop niesie zachętę do zwolnienia tempa. Żyjesz w ciągłym pośpiechu, przez co brakuje ci czasu na pielęgnowanie swoich talentów i zainteresowań. Przestajesz też nawiązywać nowe znajomości. Zatrzymaj się na chwilę i poszukaj piękna w małych, na co dzień niedostrzegalnych rzeczach. Przysiądź spokojnie na fotelu, weź do ręki ulubioną książkę lub załóż słuchawki, w których zabrzmi kojąca duszę muzyka. Nie zapominaj, że jest ktoś, kto chętnie ci w tym potowarzyszy.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Twój horoskop wysyła dyskretne ostrzeżenie, że osoba, którą co i rusz spotykasz na swojej drodze, nie ma dobrych intencji. Kieruj się zasadą ograniczonego zaufania, zwłaszcza jeśli przyjdzie ci ochota na zwierzenia. Miej się na baczności również w pracy. Twoje dzisiejsze zadania wymagają szczególnego zaangażowania i skupienia. Weź sobie do serca polecenia przełożonego, bo będzie grymaśny i drażliwy, a przecież nie chcesz znowu narazić się na kąśliwe komentarze i niegrzeczne uwagi pod twoim adresem.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Zgodnie z horoskopem na dziś przypada dawno wyczekiwany zastrzyk adrenaliny. Możesz spodziewać się ekscytacji, która będzie napędzać twoje działania aż do wieczora. Nawet nie pomyślisz o zmęczeniu. Wystrzegaj się rywalizacji – ta gra nie jest warta świeczki. Jednocześnie jednak unikaj pozostawania z boku. Musisz zaznaczyć swoją pozycję, bo przecież wciąż utrzymujesz się na szczycie. Póki co nie musisz martwić się o swoje finanse. Dzisiaj masz szansę na niespodziewany przypływ gotówki, która jeszcze bardziej wzmocni domowy budżet.