Horoskop dzienny na poniedziałek 29 lipca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny na poniedziałek 29 lipca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Zobacz, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości i czy dziś dopisze ci szczęście.

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Horoskop dzienny zwiastuje wodnikom sprzyjający okres do samorozwoju. Nie pozwól, aby twój cenny czas absorbowały przede wszystkim błahe rozrywki, gdyż teraz kluczem do sukcesu okażą się przede wszystkim dyscyplina i sumienność. Wodniki są z natury bardzo taktowne i chociaż dostrzegają błędy innych, nie lubią zwracać znajomymi uwagi. Wkrótce nadarzy się jednak okazja do pracy zespołowej. Sprawa jest istotna, bo działania zespołu przełożą się na twój, dlatego powinieneś zmienić podejście. Konstruktywna krytyka bywa potrzebna, a jeśli zostaniesz postawiony na pozycji lidera, będziesz musiał korygować działania osób trzecich.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Twój dzienny horoskop zwraca uwagę na fakt, że jesteś przemęczony i osłabiony fizycznie, a w takim stanie łatwo o chorobę. Nie ignoruj objawów złego samopoczucia. Wyczekujesz ważnego wydarzenia i musisz mieć siłę, aby sprostać zadaniom, które spotkasz po drodze. Lepiej zapobiegać, niż leczyć, dlatego skorzystaj z wolniejszej chwili i zrób profilaktyczne badania. W sprawach zawodowych przyda ci się odświeżyć zdobytą niegdyś wiedzę. Niebawem w twoim otoczeniu pojawi się wiele nowych osób, a wśród nich również będą również godni przeciwnicy. Jeżeli teraz odpuścisz i przestaniesz się starać, ktoś inny osiągnie cel, do którego dążyłeś.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Wkroczyłeś w nowe towarzystwo i szczególnie polubiłeś pewną osobę o energicznym usposobieniu i niebanalnym podejściu do życia. Intryguje cię, przez co masz ochotę spędzać z nią coraz więcej czasu. Horoskop zwraca jednak uwagę na to, żebyś w nie był nachalny w swoich działaniach. Jeżeli raz odmówi spotkania, nie naciskaj na kolejne, ale da jej czas. To właśnie powolny, naturalny rozwój relacji wpływa na budowanie bliższych znajomości. Idealizowanie kogoś i stawianie jego potrzeb na pierwszym miejscu wbrew pozorom również może być przytłaczające. Zyskasz sympatię, prezentując się jako osoba otwarta i pełna pasji, nie, mówiąca innym dokładnie to, co akurat chcą usłyszeć.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Horoskop głosi, że byki obudzą dziś w sobie głęboko skrywane pokłady kreatywności i pomysłowości. W tym dniu warto pozwolić sobie na odrobinę szaleństwa. Pamiętaj, że kto nie ryzykuje, ten nie ma, a przełom nie nadejdzie, jeżeli o niego nie zawalczysz. Zwracaj uwagę na sygnały, które wysyła ci los i słuchaj porad przyjaciół, a znajdziesz rozwiązanie problemu, z którym borykasz się już od dłuższego czasu. W pracy chętnie proponuj własne rozwiązania i nie bój się wychylić z tłumu, gdy zajdzie taka potrzeba. Biorąc na siebie zadanie, którego nie chcieli podjąć się inni, bardzo zaimponujesz przełożonemu.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) W najbliższym czasie bliźnięta nie powinny odkładać istotnych spraw na później. Inaczej natłok obowiązków może bardzo szybko skumulować się, przysparzając jeszcze więcej pracy i zmuszając cię do ograniczenia życia towarzyskiego. Kluczem do sukcesu będzie opanowanie umiejętności rozsądnego gospodarowania czasem. Naucz się planować i nie próbuj na siłę wykonywać zadań, które przekraczają twoje kompetencje. W takiej sytuacji lepiej zwrócić się do bardziej doświadczonych osób. Pamiętaj, że zawsze możesz polegać na swoich przyjaciołach, a wśród nich są jednostki, które mają dużą wiedzę i chętnie posłużą dobrą radą.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Twój horoskop przypomina, że chociaż nietrudno jest zawieźć czyjeś zaufanie, ale jego odbudowanie może stanowić prawdziwe wyzwanie. Jeżeli przeanalizujesz swoje postępowanie, zauważysz, że chociaż nie maiłeś złych zamiarów wiedz, że twoje działania zraniły pewną osobę. Jeżeli nie przeprosisz i nie przyznasz się do błędu, wasze relacje ulegną znacznemu ochłodzeniu. Zmiana towarzystwa, w którym się obracasz, pociągnie za sobą różne skutki. Możesz dużo zyskać i z pewnością rozwiniesz swoje pasje, ale zapłacisz za to pewną cenę. Uważaj na to, komu się zwierzasz.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Dzięki determinacji i silnej woli odniosłeś pewien sukces i masz prawo być z siebie dumny. Horoskop przypomina jednak, że to wcale nie jest dostateczny powód do wytykania błędów innym. Konstruktywna krytyka bywa przydatna, ale notoryczne uwagi i głośne wypominanie pomyłek, może pozbawić kogoś pewności siebie. Pamiętaj, że ludziom zawsze pracuje się lepiej w miłej atmosferze, a złe samopoczucie w pracy może również znaleźć odbycie na jakości jej efektów. Uważaj również, aby sprawy zawodowe nie zdominowały prywatnych sfer twojego życia, gdyż odbije się to negatywnie na twoich kontaktach z rodziną.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Horoskop dla panien głos, że niebawem nastąpi pewien przełom w sercowych. Pewna osoba ci się od dłuższego czasu, ale dopiero teraz będziecie mieć okazję na dłuższą, szczerą rozmowę. Wykorzystaj swoją szansę, gdyż taka sposobność może się nie powtórzyć. Przejmij inicjatywę i zaproponuj spotkanie. Uwierz, że macie ze sobą więcej wspólnego, niż zakładałeś, więc nie zabraknie wam tematów do rozmów. Pamiętaj jednak, że we wszystkim należy zachować umiar i na początku dajcie sobie trochę przestrzeni. Jeśli to właśnie ty zaproponowałeś spotkanie, poczekaj na inicjatywę drugiej osoby, nim zaczniesz planować następne.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Dziś czeka cię prawdziwe zamieszanie w sprawach towarzyskich. Wielkimi krokami zbliża się spotkanie, na które czekałeś już od dłuższego czasu. Będzie idealną okazją do odnowienia relacji z dawnymi znajomymi oraz poznania nowych ludzi. Horoskop dzienny przypomina jednak, że zbyt długi kontakt z żądnymi sensacji plotkarzami może sprowadzić na ciebie kłopoty. Zaufaj swojej intuicji i unikaj osób, które będą rozmawiały tylko i wyłącznie na tematy zawodowe. Najlepszy kontakt złapiesz z ludźmi spod znaków lwów oraz byków. Pamiętaj jednak, że skromność popłaca i nie popisuj się osiągnięciami, bo zrazisz do siebie ludzi.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Weź kilka głębszych oddechów i zamiast przeżywać każde niepowodzenie, zastanów się nad swoją sytuacją. Horoskop dostrzega w tobie wielkie ambicje, ale fakt, że nawet małe potknięcia rozpatrujesz w kategorii wielkich porażek, jest bardzo niepokojący. Zaczynasz naukę nowych rzeczy, a pomyłki na początku są zupełnie naturalnym zjawiskiem. Pamiętaj, że człowiek najlepiej uczy się na błędach, dlatego, zamiast popadać we frustracje, zacznij wyciągać pewnie wnioski. Jeżeli jednak czujesz, że w konkretnych zagadnieniach naprawdę potrzebujesz wsparcia, poproś o nie wprost osoby starsze i bardziej doświadczone. Chętnie udzielą cennych wskazówek, które ułatwią ci pracę.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Horoskop dzienny głosi, że dzisiaj strzelce już od rana będą wyjątkowo nerwowe, a przez to skłonne do nagłych wybuchów. Pewna osoba drażniła cię już od dłuższego czasu, ale dziś jej postępowanie wystawi twoją cierpliwość na prawdziwą próbę. To nie jest najlepszy moment na wykonywanie zadań grupowych, dlatego w miarę możliwość, staraj się wybierać zadania indywidualne. W relacjach ze współpracownikami waż słowa i panuj nad emocjami. Osoba profesjonalna, nie podniosłaby głosu, ani nie kpiła z drugiej osoby, a twoje zachowanie obserwują wpływowe jednostki. Pamiętaj, że każdy ma prawo do gorszego dnia, ale to nie jest wystarczające usprawiedliwienie do wylewania negatywnych emocji na innych.