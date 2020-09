Horoskop dzienny na poniedziałek 28 września 2020. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop

Szczęście, miłość, a może dzień pełen zmartwień? Co przygotował los na poniedziałek 28 września? Sprawdź horoskop dzienny, żeby wiedzieć, co cię czeka w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Możesz rano mieć spięcie z sąsiadem lub współpracownikiem i to nie z Twojej winy. Nie bierz tego do siebie i postaraj się o tym nie myśleć. Jak znajdziesz chwilę, zrób medytację odpuszczania i będzie od razu lżej.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Możesz stanąć dziś w obronie kogoś słabszego od siebie. Po wszystkim możesz być zaskoczony, czemu nikt Cię nie wsparł lub nie wziął Twojej strony. Zastanowisz się nad tym i zrozumiesz, że musisz więcej dbać o siebie. Może kurs samoobrony.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Możesz być posądzony o obijanie się w pracy. I żadne wyjaśnienia nie pomogą. Najlepiej rób swoje i nie staraj się udowodnić, że masz rację. Wieczorem poświęć więcej uwagi swojemu Partnerowi. Porozmawiajcie na tematy dla was miłe i niewymagające podejmowania żadnych decyzji.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Nie obiecuj za wiele. Szczególnie że sam się przekonasz, że nie wszystko dziś się ułoży tak, jak tego oczekujesz. Do wieczora możesz nie mieć czasu dla siebie. Jak wrócisz do domu, to wcześniej połóż się spać.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Będziesz mieć dziś powodzenie u płci przeciwnej. Dostaniesz wiele komplementów i poczujesz, że jesteś w centrum uwagi. Po południu nie odrzucaj propozycji wyjścia na drinka.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Możesz dziś sam sobie narobić kłopotów wyciągając stare sprawy. A co ważniejsze zrobisz to, by udowodnić swoje racje; ale stanie się odwrotnie i ktoś wykorzysta wszystko przeciwko tobie. Nie walcz na siłę.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Bądź dziś bardziej skoncentrowany na drodze i w ogóle na tym co robisz. Nie rób kilku rzeczy naraz, mimo, że masz podzielną uwagę, to jednak dziś możesz mieć przez to problemy. Rób sobie co jakiś czas przerwy na odpoczynek.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Dziś możesz mieć bardzo ciekawy dzień. I, mimo że będziesz w świetnej formie, to jednak pamiętaj, by nie wyrywać się z dobrymi radami. Nawet jak ktoś dzisiaj prosi, to lepiej nie proponuj rozwiązań. Wysłuchaj, ale nie doradzaj.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Dziś możesz po pracy mieć niezapowiedzianą wizytę przyjaciółki lub ktoś z rodzinki wpadnie na pogaduszki. Nie stresuj się, tylko wykorzystaj okazję do odpoczynku i relaksu. Baw się i jedz smakołyki.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Możesz mieć dziś ambicję, by samemu się ze wszystkim uporać i nawet mężowi pokazać, że poradzisz sobie z naprawą kranu. Mimo dobrych chęci postaraj się zachować choć odrobinę realizmu i mierz siły na zamiary.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Będziesz mieć świetny humor i każdy będzie na Ciebie reagować pozytywnie. Pomoże Ci to zrealizować wszystko, co sobie zaplanowałeś na ten dzień Strzelcu. A wieczorem postanowisz spędzić miłe chwile ze swoją drugą połówką.

Horoskop dzienny dla koziorożca

Koziorożec (22.12-19.01) Nie szukaj dziury w całym, nie rób nic na siłę tylko dlatego, że tak chcesz. Nie licz, że pozytywne myślenie dziś wystarczy, by zaczarować rzeczywistość. Zaakceptuj rzeczywistość, a mniej się uszarpiesz.