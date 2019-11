WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Horoskop dzienny na poniedziałek 25 listopada 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02)

Chociaż minęło już dużo czasu, nie możesz przestać rozpamiętywać pewnej przykrej sytuacji. To, co czujesz jest w pełni zrozumiałe. Zostałeś zraniony przez bliską osobę, a rany, jakie pozostawiło to wydarzenie są nadal świeże. Wodniki są z natury bardzo kruche, ale również pamiętliwe i potrzebują więcej czasu, by uporać się z takimi problemami. Na szczęście masz przyjaciół, którzy w ciężkich chwilach będą prawdziwym wsparciem. Nie zamykaj się w czterech ścianach, tylko wyjdź do ludzi. To dobry moment na nawiązanie nowych znajomości. Zaczynasz nowy etap i potrzebujesz zmian. Horoskop dzienny dla ryb Ryby (19.02-20.03) Horoskop dzienny przestrzega. Wśród twoich znajomych znajduje się plotkarz. To bardzo aktywna i otwarta osoba, która swoją osobowością przyciąga wiele ludzi. W rzeczywistości jest jednak żądna sensacji. Nie umie też dochować tajemnicy, dlatego nie zwierzaj się z ważnych spraw prywatnych osobom, których dobrze nie znasz. Chociaż rozpowiadając różne informacje, plotkarz nie ma złych intencji, słowa potrafią wyrządzić zdecydowanie więcej krzywd, niż mu się wydaje. Jeżeli masz taką możliwość, na pewien czas zrezygnuj z zadań grupowych, skupiając się przede wszystkim na pracy indywidualnej. Horoskop dzienny dla barana Baran (21.03-19.04) Horoskop dostrzega, że ostatnio jesteś przepracowany i zwyczajnie przemęczony. Nie powinieneś bagatelizować kiepskiego samopoczucia, bo ignorowane, może prędzej czy później bardzo odbić się na twoim zdrowiu. To zrozumiałe, że ciągłe wykonywanie tych samych czynności odbiera ci motywację do dalszej pracy, ale póki nic z tym nie zrobisz, sytuacja nie ulegnie zmianie. Pamiętaj, że praca zmęczonego umysłu jest mniej wydajna. Jeżeli nie dasz mu czasu do regeneracji, efekty twoich działań nie będą zadowalające. Horoskop dzienny dla byka Byk (20.04-22.05) Nie odkładaj ważnych spraw na później, bo w końcu skumulują się i obarczą cię w najmniej dogodnym momencie. Słowa bliskiej osoby, potraktowałeś jako atak, a w rzeczywistości przemawiała przez nie troska. Postępujesz zbyt chaotycznie i masz problem z umiejętnym gospodarowaniem wolnym czasem. Zamiast odpychać od siebie myśli o zaistniałym problemie, pomyśl o wcieleniu w życie zmian, które ułatwią codzienne funkcjonowanie. Wśród twoich znajomych znajduje się doskonale zorganizowana osoba. Poproś ją o kilka cennych wskazówek. Jest uczynna i chętnie ci pomoże. Horoskop dzienny dla bliźniąt Bliźnięta (23.05-21.06) Twój horoskop dostrzega, że powoli wkraczasz w nowy etap. Niebawem poznasz wielu ludzi, a twoja kariera zawodowa nabierze rozpędu. Jeżeli zastanawiasz się nad dużą zmianą w wyglądzie, wiedz, że to odpowiedni moment. Diabeł tkwi w szczegółach i często to właśnie detale wpływają na gruntowną poprawę naszego samopoczucia. Wieczór sprzyja spotkaniom towarzyskim. Znajomy przekaże ci zaskakującą wiadomość dotyczącą pewnej bliskiej osoby. Nawiązuje do sytuacji, którą postrzegłeś wcześniej w zupełnie inny sposób. Horoskop dzienny dla raka Rak (22.06-22.07) Według horoskopu, otaczają cię ryzykanci, którzy swoje cele osiągają sprytem, refleksem i dużą dozą szczęścia. Chociaż masz ochotę spróbować ich taktyki, lepiej zrobisz, trzymając się sprawdzonych, bezpieczniejszych opcji. Po burzliwym okresie potrzebujesz stabilizacji, która pozwoli ci odzyskać spokój ducha. Nie chwytaj się dodatkowych wyzwań w pracy. Zamiast tego wolny czas poświęć rodzinie i przyjaciołom. Przez natłok obowiązków nie miałeś dla nich czasu, ale wreszcie znajdziesz chwilę wytchnienia. Odpoczynek w gronie najbliższych sprawi, że odzyskasz spokój ducha. Horoskop dzienny dla lwa Lew (23.07-23.08) Twój horoskop przeczuwa, że wreszcie zdołasz wybrnąć z pewnego problemu, który spędzał ci sen z powiek już od dłuższego czasu. Doświadczenie to potraktuj jednak jako ważną lekcję. To właśnie takie sytuacje sprawiają, że stajemy się silniejsi i pewniejsi siebie. Wkrótce nastąpi przełom w sprawach zawodowych. Jeżeli umiejętnie pokierujesz sytuacją, zbliżysz się do awansu. Pamiętaj jednak, żeby zachować równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Bliskie osoby martwią się o ciebie bardziej, niż myślisz, a osłabienie waszych relacji szczerze ich niepokoi. Wygospodaruj wolną chwilę i zaproponuj im spotkanie. Uwierz, że docenią ten gest. Horoskop dzienny dla panny Panna (24.08-22.09) Horoskop sugeruje, żebyś wyciągnął wnioski z cudzych błędów i nie zostawiał ważnych spraw na ostatnią chwilę. Chociaż ciężko ci się zmobilizować do działania, pamiętaj, że masz wokół siebie zaufane osoby, które są gotowe cię wesprzeć. Ich oferta nie będzie jednak trwała wiecznie. Umiejętność planowania pozwoli ci uporać się z licznymi problemami. Zyskasz również więcej czasu dla siebie, a twoje życie towarzyskie rozkwitnie. Wieczorem nie odmawiaj spotkań towarzyskich. Wkrótce dojdzie do spotkania z osobą, z którą od razu znajdziesz wspólny język. Horoskop dzienny dla wagi Waga (23.09-22.10) Czeka cię aktywny dzień pełen niespodzianek. Rano usłyszysz dobrą wiadomość, która od razu doda ci chęci do działania. Czerp inspiracje z otoczenia. Gwiazdy zsyłają na ciebie dużą pomyślność, dzięki której unikniesz nieprzewidzianych wypadków losowych. Chętnie podejmuj nowe wyzwania i skorzystaj z okazji, by sprawdzić się w różnych sytuacjach. To dobry moment na rozwój kariery zawodowej. Umiejętności zdobyte w najbliższych dniach, będą bardziej przydatne, niż ci się wydaje. Nie bój się próbować nowych rzeczy. Horoskop przeczuwa, że odkryjesz w sobie nowy talent. Horoskop dzienny dla skorpiona Skorpion (23.10-21.11) Znajomy, na którym dotychczas mogłeś polegać, zawiódł twoje zaufanie. Masz pełne prawo czuć się urażony, ale obrażanie się wcale nie zbliży cię do sedna problemu. Horoskop radzi, żebyś okazał okazać znajomemu trochę empatii i wysłuchał, co miał do powiedzenia. Wiedz, że w rzeczywistości wcale nie chciał cię skrzywdzić, a jego postępowanie było skutkiem nieuwagi i braku refleksji. Miej na względzie, że chociaż zazwyczaj bardzo dobrze się dogadujecie, macie różne charaktery i poglądy na pewne sprawy, przez co inaczej interpretujecie te same wydarzenia. Jeżeli nie wyjaśnicie sytuacji wprost, nie odgadniecie, co dokładnie myśli druga osoba. Horoskop dzienny dla strzelca Strzelec (22.11-21.12) Horoskop zwiastuje strzelcom prawdziwe zamieszanie w życiu miłosnym. Nim się postrzeżesz, przypadkowy splot wydarzeń sprawi, że dawne uczucia odżyją. Nie miej z tego powodu wyrzutów sumienia, gdyż jest to reakcja niezależna od ciebie. Typowe strzelce są z natury sentymentalne, ale również bardzo pamiętliwe, przez co długo żywią urazę do osób, które nadepnęły im na odcisk. Tym razem, przerwa kontaktach z pewną osobą pomogła ci nabrać dystansu do pewnych spraw i zrozumieć błędy, które popełniłeś. Wiedz, że znajomy również przemyślał wiele kwestii. Szczera rozmowa dobrze by wam zrobiła. Horoskop dzienny dla koziorożca

Koziorożec (22.12-19.01)

Odważ się marzyć i nie przejmuj tym, co myślą o tobie inni. Horoskop zwiastuje koziorożcom aktywny dzień pełen zbiegów okoliczności oraz zaskakujących zwrotów akcji. Chociaż natłok wydarzeń wywoła mętlik w twojej głowie, ale przynajmniej, skutecznie zerwiesz z rutyną. To dobry moment na próbowanie nowych rzeczy i przełamywanie wewnętrznych barier. W twoim otoczeniu jest wielu kreatywnych ludzi, tryskających pozytywną energią. Pozwól, by były dla ciebie inspiracją i zamiast tkwić w martwym punkcie, zacznij czerpać z życia pełnymi garściami.