Horoskop dzienny na poniedziałek 23 września 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Twój horoskop dzienny uprzedza, że bliska osoba boryka się z pewnym problemem, a ty w pierwszej chwili nie będziesz wiedział, w jaki sposób należy jej pomóc. Wodniki są bardzo empatyczne, jednak nie powinieneś obwiniać się za coś, co nie jest twoją winą. Czasem rozbudowana opinia lub narzucenie konkretnego planu działania wcale nie są najlepszym wyjściem. Równie (lub nawet bardziej!) cenne mogą okazać się słowa otuchy oraz poświęcony czas. Wzbudzasz duże zaufanie, a twoja obecność jest dla bliskich ważniejsza, niż sądzisz.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Horoskop dzienny zaleca dziś rybom wyjątkową ostrożność. Niebawem pewna osoba spróbuje wciągnąć cię w intrygę. Zaangażowanie w spór, nie przyniesie ze sobą niczego dobrego, może natomiast popsuć twoje relacje z osobami, które prywatnie darzysz sympatią. Bądź mediatorem i staraj się łagodzić zamieszanie, a zyskasz w oczach współpracowników. W godzinach wieczornych będziesz miał więcej wolnego czasu, który warto poświęcić rodzinie. Ostatnio byłeś tak zaabsorbowany pracą, że nie zdołałeś znaleźć, chociażby chwili na kontakt z bliskimi. To właśnie w rodzinie masz największe oparcie, dlatego warto pielęgnować taką relację, a w trudnych chwilach również być dla nich wsparciem.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Horoskop zapowiada, że zmiany, które ostatnio wprowadziłeś do swojego życia, działają ci na dobre. Nie słuchaj osób próbujących krytykować twoje poczynania. Dostrzegają w tobie potencjał i kieruje nimi zazdrość. Już niebawem gwiazdy ześlą na barany więcej silnej woli i determinacji. To dobry moment, żebyś zajął się sprawami, w których powodzenie wcześniej nie wierzyłeś. Sprzymierzeńców myślących w podobny sposób znajdziesz w osobach spod znaków ryb i lwów.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Horoskop uprzedza, że ostatnio byki są tak zaabsorbowane innymi rzeczami, iż zaczynają zaniedbywać własne zdrowie. Po cięższym okresie nadszedł czas na zasłużony odpoczynek. To nie najlepszy moment na wyszukiwanie kolejnych obowiązków. Tym, czego teraz potrzebujesz, jest relaks w domowym zaciszu. Nie zapominaj, że wielkimi krokami zbliża się też termin wydarzenia, którego wyczekiwałeś już od pewnego czasu. Jeżeli będziesz osłabiony i przemęczony nie zdołasz się w pełni nim cieszyć. Twoje samopoczucie poprawi również zdrowsza dieta oraz dłuższy sen. Im szybciej odzyskasz siły, tym lepsze zrobisz wrażenie.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Horoskop dzienny przewiduje, że niebawem bardzo przydadzą ci się twoje zdolności organizacyjne. Dzięki właściwemu rozplanowaniu podołasz wszystkim wyzwaniom i wygospodarujesz nieco czasu dla siebie. Po ciężkich dniach odpoczynek bardzo dobrze ci zrobi. Zaproś znajomych. Wyjdźcie razem na miasto. Wspólnie spędzony czas będzie nagrodą, za udane rozplanowanie wszystkich obowiązków.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Ostatnio masz coraz więcej obowiązków, a ogrom pracy zaczyna cię przytłaczać. Horoskop radzi postawić na asertywność. Kiedyś w końcu trzeba powiedzieć stop. Nie jesteś robotem, który potrafi robić kilka rzeczy w tym samym czasie. Jeśli skupisz się na mniejszej ilości obowiązków, osiągniesz duży sukces.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Horoskop ostrzega, że musisz uzbroić się w cierpliwość. Nie przyspieszysz biegu spraw, które zadecydują o twoich najbliższych losach. Spróbuj spojrzeć na swoją sytuację z perspektywy innej niż dotychczas. Niełatwo odrzucić własny punkt widzenia, ale tobie może się udać, jeżeli skorzystasz z pomocy kogoś, kto od dawna oferuje ci wsparcie i dobrą radę. Pamiętaj jednak, by podejmować wszelkie decyzje samodzielnie – sugerowanie się czyimś zdaniem nie leży w twojej naturze.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Jak mówi horoskop, ktoś obdarzy cię dużym zaufaniem. Zrób wszystko, żeby go nie nadszarpnąć, w przeciwnym razie stracisz bratnią duszę i otworzysz nie do końca zabliźnioną ranę. Korzystna aura sprawia, że dziś jak magnes przyciągasz do siebie ludzi. Usłyszysz wiele ciepłych słów, dzięki czemu naładujesz akumulatory na cały tydzień. Będziesz w nastroju na amory. Obudzi się flirciarska strona twojej natury. Ale uważaj, zimna ryba może ostudzić zapędy frywolnej panny.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Dzisiejszy dzień może ci upłynąć pod hasłem małych, dobrych niespodzianek. Będziesz miał szansę odnowić kontakt z kimś, o kim ostatnio dużo myślałeś. Niestety nie wszystko pójdzie tak łatwo – czeka cię ważna lekcja. Będziesz musiał zaakceptować to, że każdy przechodzi zmiany.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Wydarzenia dzisiejszego dnia sprawią, że zostaniesz zmuszony aby podjąć większą odpowiedzialność za siebie i swoich bliskich. Być może to najwyższy czas abyś przejął inicjatywę. Pamiętaj jednak, aby nie podejmować decyzji za innych. Jedyne co możesz zrobić, to wesprzeć ich w każdym działaniu.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Nie udawaj kogoś, kim nie jesteś tylko po to, by zyskać sympatię osób trzecich. Najwyższy czas, żebyś uwierzył w siebie. Pamiętaj, że nie musisz być na każdym kroku idealny. Twój wrodzony perfekcjonizm bywa przydatny, ale drobne pomyłki wcale nie zrażą do Ciebie ludzi. Bądź otwarty również na nowe znajomości i nie zamykaj się w jednym kręgu. Wkrótce zbliżysz się do kogoś, kto zawróci Ci w głowie.