Horoskop dzienny na poniedziałek 21 stycznia 2019. Sprawdź, co wydarzy się w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla wodnika Wodnik (20.01-18.02) Nie daj innym wejść sobie na głowę. Jesteś osobą miłą i uczynną, co mogą wykorzystywać inni. Musisz wyczuć odpowiedni moment, w którym należy wyznaczyć granicę. W Twoim otoczeniu jest ktoś dominujący, kto lubi wydawać innym polecenia. Jeżeli pozwolisz, by podważano Twój autorytet, szybko zaczniesz tego żałować. Masz dużą wiedzę i umiejętności, ale wiele osób tego nie docenia. Czas pokazać, że są w błędzie.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Nie jesteś w stanie zmusić kogoś do zmiany zdania. Nie zgadasz się z czyjąś decyzją, ale musisz zaakceptować fakt, że nie masz na nią wpływu. Jesteś osobą wrażliwą i uczuciową, a przy tym bardzo szybko przywiązujesz się do ludzi. Częste rozczarowania mogą wynikać ze zbyt dużych oczekiwań. Nie powierzaj innym kluczowych spraw. Sam zadbaj o to, o co najbardziej się martwisz.