WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze horoskop Klaudia Zawistowska 1 godzinę temu Horoskop dzienny na poniedziałek 21 października 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości Horoskop dzienny na poniedziałek 21 października 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Horoskop dzienny na poniedziałek 21 października 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości (iStock.com) Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Twój horoskop dzienny dostrzega, że ostatnio czujesz się przytłoczony. Chociaż ciężki okres dobiegł końca, nadal odczuwasz jego bolesne skutki. Najlepszym rozwiązaniem będzie wprowadzenie w życie konkretnych zmian. Zrób coś, dla ciała i duszy. To odpowiedni moment na wszelkie metamorfozy wyglądu, wymianę garderoby oraz drobne remonty. Wieczorem stroń od nadprogramowych obowiązków, pozwalając sobie na relaks w domowym zaciszu. Już niedługo ktoś zaproponuje ci wspólny wyjazd. Zgódź się. Zmiana otoczenia również naładuje cię pozytywną energią. Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Horoskop dzienny przewiduje, że dzień zacznie się wyjątkowo stresująco. Już od rana czeka cię wiele pracy. Chociaż część zadań będzie wykraczała poza standardowy zakres twoich obowiązków, nie boj się podejmować nowych wyzwań. Masz wystarczające kompetencje, aby im podołać. Problem może pojawić się natomiast z umiejętnym gospodarowaniem czasem. Spróbuj umiejętnie wszystko zaplanować i nie zostawiaj najtrudniejszych zadań na ostatnią chwilę. Na odpoczynek przyjdzie czas dopiero w godzinach wieczornych. Ktoś przekaże ci wówczas miłą wiadomość, która od razu poprawi nastrój. Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Dziś barany będą wyróżniać się wyjątkową błyskotliwością i pomysłowością. Sprzyjające okoliczności warto wykorzystać w sprawach zawodowych. Według horoskopu to odpowiedni moment na podejmowanie zadań indywidualnych. Chociaż dobrze radzisz sobie w zespole, powinieneś wykazać się również jako jednostka. Masz odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje, by ubiegać się o wyższą posadę. Twoim dodatkowym atutem będzie dawniej zdobyta wiedza, dlatego w najbliższym czasie, warto odświeżyć materiał, którego się nauczyłeś w ciągu kilku ostatnich lat. Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Dzień zacznie się wyjątkowo leniwie i choć zaplanowałeś na dzisiaj kilka ambitnych zadań, niezwykle ciężko będzie ci się zmobilizować do ich wykonania. Zdaniem horoskopu, nie powinieneś się jednak za to winić. Ostatnie dni upłynęły ci na ciągłej pracy i masz prawo być dumny z własnych osiągnięć. Zmęczony organizm upomina się o swoje. Nie odmawiaj mu. Pamiętaj, że wypoczęty umysł pracuje najlepiej. Tego dnia warto zrobić coś dla duszy i ciała. Dobrym pomysłem będzie domowe SPA, wyjście do dobrej restauracji albo relaks w domowym zaciszu. Dzień spędzony na drobnych przyjemnościach naładuje cię pozytywną energią. Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Twój dzienny horoskop zwiastuje powodzenie w sprawach finansowych. W najbliższym czasie bliźnięta wykażą się przedsiębiorczością i pomysłowością, co poskutkuje nagłym przypływem gotówki. Nie wydawaj jednak wszystkiego od razu, a zamiast tego zacznij oszczędzać. Sprzyjające okoliczności sprawią, że cel, który jeszcze niedawno pozostawał poza twoim zasięgiem, stanie się zdecydowanie bardziej osiągalny. Jeżeli przyjmiesz odpowiednią strategię, zyskasz więcej, niż myślisz. Opracowując plan działania, bazuj na radach byków i raków. Udzielą bardzo cennych wskazówek. Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Horoskop mówi, że czeka cię ważne wyzwanie i w tym wypadku nie powinieneś polegać przede wszystkim na dobrej woli innych. Chociaż masz kompetentnych oraz chętnych do pomocy znajomych, ostatnio są bardzo zabiegani i ledwo wyrabiają się z wykonywaniem własnych obowiązków. Będziesz musiał poradzić sobie sam, ale nie działaj bez zastanowienia. Masz dużą wiedzę i to właśnie ona przemówi na twoją korzyść. Powinieneś jednak odświeżyć zdobyte niegdyś informacje oraz uzupełnić je o kilka aktualniejszy. Poświęć wolny wieczór na naukę. Niełatwo będzie się do tego zmobilizować, ale rezultat będzie zadowalający. Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Horoskop przeczuwa, że ostatnio popadasz w rutynę. Nuda zaczyna doskwierać ci zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Schematyczne wykonywanie tych samych czynności odbiera ci motywację oraz chęci do działania. Nie bój się zmian i zamiast marnować czas na bierne rozrywki, poszukaj kreatywnego hobby. Inspiracją do działania będą dla ciebie osiągnięcia osób spod znaków lwów i skorpionów, które mimo licznych przeciwności losu, postawiły na samorealizację i są o krok od sukcesu. Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Ktoś zwrócił ci uwagę i ostre słowa dotknęły cię mocniej, niż mogłeś się tego spodziewać. Według horoskopu masz silny charakter, a przy tym lubisz poczucie kontroli nad sytuacją. Pamiętaj jednak, że nie da się nad wszystkim zapanować, a konstruktywna krytyka może wnieść do naszego życia dużo dobrego. Nie traktuj cudzych rad jako ataku na twoją osobę. Zamiast prowokować kłótnię, zaproponuj szczerą rozmowę. Dwie osoby mogą mieć zupełnie inny punkt widzenia na tę samą sytuację. Wyjaśniając sprawę, nie tylko złagodzisz atmosferę, ale również zrozumiesz motywy kierujące znajomym. Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Dziś wszystkie skorpiony zostały obdarzone przez gwiazdy wyjątkową pomysłowością. Potencjał wykorzystaj w sprawach zawodowych i chętnie podejmij wyzwanie, nawet jeżeli będzie trochę wykraczać poza twoje doświadczenie. W razie problemów, dobrych doradców znajdziesz w bykach i wodnikach, a pomysłami zaimponujesz wpływowej osobie, na której uwadze zależy ci od dłuższego czasu. Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Horoskop dzienny wie, że bliska ci osoba boryka się z pewnym problemem i potrzebuje twojego wsparcia. To osoba bardzo honorowa, dlatego miej świadomość, że prośba o pomoc dużo ją kosztowała. Masz na głowie dużo swoich obowiązków, jednak mimo to priorytetowo powinieneś poświęcić jej czas. Twój gest zostanie doceniony bardziej, niż myślisz, a zaistniała sytuacja bardzo was do siebie zbliży. Horoskop dzienny dla koziorożca

Koziorożec (22.12-19.01) Chociaż w twoim otoczeniu są osoby, które usilnie próbują sprowadzić cię na ziemi, nie rezygnuj z marzeń. To właśnie one są motywacją dostarczającą ci siły do działania. Niedługo przytrafi się idealna okazja do udowodnienia niedowiarkom twoich racji. Niedoceniane przez innych umiejętności przemówią na twoją korzyść, co zbliży cię do upragnionego celu. Zrozumienie znajdziesz w rybach i lwach. To również marzyciele szukający w otoczeniu inspiracji. Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące