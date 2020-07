Horoskop dzienny na poniedziałek 20 lipca 2020. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop

Baran (21.03-19.04) Wiele spraw będzie na Twojej głowie. Poświęcisz czas na wypoczynek by ze wszystkim się uporać. Wieczorem padniesz do łóżka zmęczony ale też i zadowolony, że ze wszystkim sobie poradziłeś. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Bliźnięta (23.05-21.06) Będziesz mieć wrażenie, że potrzebujesz reorganizacji w życiu. Przemyślisz co trzeba zmienić i od razu przystąpisz do działania. Nie przesadź tylko za mocno, szczególnie jeśli chodzi o relacje z bliskimi przyjaciółmi. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Rak (22.06-22.07) Poczujesz się niedoceniony w swojej obecnej firmie. Dlatego porozmawiasz z szefem o swoich oczekiwaniach. Jeżeli nie okaże on zrozumienia dla Twoich potrzeb, to zaczniesz rozsyłać CV. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Waga (23.09-22.10) Szef w pracy może Cię zaskoczyć swoim podejściem do Ciebie. Nagle zrozumiesz, że nie jesteś osobą niezastąpioną. I choć będzie to dla Ciebie przykre, to jednak pchnie Cię do pewnych koniecznych zmian, jakich do tej pory unikałeś. Więcej dowiesz się u Eksperta!