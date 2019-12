WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze horoskop 1 godzinę temu Horoskop dzienny na poniedziałek 2 grudnia 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości Horoskop dzienny na poniedziałek 2 grudnia 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Horoskop dzienny na poniedziałek 2 grudnia 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości (iStock.com) Horoskop dzienny dla wodnika Wodnik (20.01-18.02) Z całą pewnością uda Ci się dokonać czegoś wielkiego. Zdaniem horoskopu będzie to dzień pełen radości i przebudzenia. Wszelkie sprawy będą toczyły się w taki sposób w jaki zostało to zaplanowane. Pozwól sobie na otrzymywanie pochwał za to, czego udało Ci się dokonać. Dowiedz się więcej u Eksperta! Horoskop dzienny dla ryb Ryby (19.02-20.03) Zapowiada się dość trudny dzień. Wiele Twoich uczuć może mieć swoje podłoże w niepokoju i nie będą one oparte na rzeczywistości. Prawdopodobnie będziesz musiał się z kimś lub z czymś skonfrontować. Kwestie materialne mogą Cię bardzo absorbować Wszystko czego pragniesz, możesz osiągnąć wkraczając na duchową ścieżkę. Dowiedz się więcej u Eksperta! Horoskop dzienny dla barana Baran (21.03-19.04) Przeanalizuj krok po kroku swoje posunięcia. Bądź szczególnie ostrożny, gdyż istnieje duże prawdopodobieństwo, że możesz stać się ofiarą kradzieży lub oszustwa. Według horoskopu powinieneś wystrzegać się podejmowania działań na pokaz, gdyż możesz zostać szybko zdemaskowany. Rozważ czy ktoś z Twojego otoczenia nie ma przypadkiem innych celów niż Ty. Dowiedz się więcej u Eksperta! Horoskop dzienny dla byka Byk (20.04-22.05) Możesz doświadczyć finansowej destabilizacji lub też podjąć się zbyt wielu projektów w tym samym czasie. Być może będziesz musiał dokonać pewnych wyborów, prawdopodobnie pomiędzy dwiema opcjami. Wykaż się elastycznością. Jak tylko poprawisz swój nastrój, z łatwością podejmiesz właściwą decyzję. Dowiedz się więcej u Eksperta! Horoskop dzienny dla bliźniąt Bliźnięta (23.05-21.06) Zgodnie z horoskopem dzisiejszy dzień będzie sprzyjał dokonywaniu zmian w Twoim życiu zawodowym, prywatnym oraz w Twoim nastawieniu. Prawdopodobnie dostrzeżesz nowe możliwości i zaczniesz przełamywać schematy. Na końcu tunelu dostrzeżesz światło, a napięcia i stresy odejdą. Dowiedz się więcej u Eksperta! Horoskop dzienny dla raka Rak (22.06-22.07) Spodziewaj się pozytywnych emocji takich jak radość, szczęście i przyjemność. Zrealizujesz wszystkie swoje plany. Możesz także otrzymać prezent od ukochanej osoby lub wpaść w sidła miłości. Skorzystaj z obiecującej propozycji. Dowiedz się więcej u Eksperta! Horoskop dzienny dla lwa Lew (23.07-23.08) Bądź rozsądny, rozważny i ostrożny. Twój horoskop dzienny przewiduje, że możesz doświadczyć momentów pełnych obaw i poczucia niebezpieczeństwa. Towarzyszyć Ci będzie niepokój uczuciowy, który może przynieść zamieszanie, zazdrość i niestabilność w związku oraz niepewne plany. Zapytaj swojej jaźni, jakie jest źródło Twojego niepokoju i zaufaj w przewodnictwo, które otrzymasz. Dowiedz się więcej u Eksperta! Horoskop dzienny dla panny Panna (24.08-22.09) Będziesz wiedzieć czego tak naprawdę pragniesz. Będzie to korzystny czas na podejmowanie kluczowych decyzji. W sposób naturalny będziesz przyciągał osoby, które będą mogły Ci pomóc. Uwierz, że jesteś w stanie zrobić wszystko. Dowiedz się więcej u Eksperta! Horoskop dzienny dla wagi Waga (23.09-22.10) Horoskop dzienny przewiduje, że sytuacja nad, którą się zastanawiasz, może zakończyć się sukcesem, pod warunkiem że będą jej towarzyszyły ciężka praca i dobre planowanie. Skończ z dotychczasową rutyną, gdyż będzie to dzień na życiowe porządki, zarówno w sprawach partnerskich, jak i tych związanych ze sprawami zawodowymi. Dowiedz się więcej u Eksperta! Horoskop dzienny dla skorpiona Skorpion (23.10-21.11) Możesz mieć poczucie zatrzymania się postępów, w działaniach, które będziesz podejmować. Prócz tego, możesz czuć się również zniechęcony oraz zmęczony sprawami bliskich Ci osób. Zaakceptuj pomoc od innych osób i usuń zbędne aktywności z Twojego harmonogramu działań. Dowiedz się więcej u Eksperta! Horoskop dzienny dla strzelca Strzelec (22.11-21.12) Będzie to dzień, w którym powinieneś pójść własną drogą - czas rozmyślań i rozterek. Prawdopodobnie sporo czasu poświęcisz na rozważaniu możliwości, które otworzą się przed Tobą. Nikomu nie pozwól hamować swojego postępu. Przeżyj dzisiejszy dzień w sposób neutralny. Dowiedz się więcej u Eksperta! Horoskop dzienny dla koziorożca Koziorożec (22.12-19.01) Ekscytująca nowa możliwość pojawi się w Twoim życiu. Będzie to zatem dzień pełen działań związanych z tworzeniem czegoś zupełnie nowego. Możesz otrzymać nowe propozycje oraz spodziewać się powierzenia ważnych zadań do realizacji. Zmniejsz tempo do poziomu, który będzie dla Ciebie komfortowy. Dowiedz się więcej u Eksperta! Horoskop dzienny przygotowała wróżka Perełka. Jeżeli chcesz poznać więcej szczegółów dotyczących swojej przyszłości skontaktuj się z Ekspertem. Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące