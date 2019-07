Horoskop dzienny na poniedziałek 15 lipca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny na poniedziałek 15 lipca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Zobacz, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości i czy dziś dopisze ci szczęście.

Horoskop dzienny dla raka Rak (22.06-22.07) Raki są ostatnio wyjątkowo roztargnione i zdekoncentrowane. Jedną z rzeczy, która zaprząta ich umysły, jest zmiana w zachowaniu bliskiej osoby. Odnosisz wrażenie, że się od siebie oddalcie, ponieważ ostatnio przyjaciel nie miał czasu na spotkania. Zgodnie z horoskopem, usilnie doszukujesz się jednak czegoś, czego nie ma, sam zsyłając na siebie negatywne myśli. Takie podejście może wywołać zbędne konflikty, których z czasem będziesz żałować. Tego dnia zrezygnuj z podejmowania ważnych decyzji. To również nie jest najlepszy moment na naukę nowych rzeczy. Raki potrzebują teraz relaksu, ciszy i medytacji. Odpoczynek w domowym zaciszu lub (co najlepsze) na łonie natury, przyniesie ci prawdziwe ukojenie.

Horoskop dzienny dla lwa Lew (23.07-23.08) Horoskop dostrzega, że ambitne lwy nie potrafią począć na laurach i po osiągnięciu kolejnych celów, od razu wyznaczają sobie następne. Przywiązujesz tak dużą wagę do swoich (trochę wygórowanych) oczekiwań, przez co nie zwracasz uwagi na szansę, którą daje ci los. Zamiast myśleć o swojej stabilizacji w przyszłości, skup się na bieżących wydarzeniach. Wkrótce nastąpi przełom w sprawach sercowych, a na twojej drodze pojawi się głośna, żywiołowa osoba, która na pierwszy rzut oka będzie twoim przeciwieństwem.

Horoskop dzienny dla panny Panna (24.08-22.09) Ostatnio coraz częściej narzekasz na monotonne, schematyczne życie. Twój horoskop zwraca jednak uwagę na fakt, że nawet jeżeli próbujesz coś zmienić, masz słomiany zapał i zbyt szybko się zniechęcasz. Zazdrościsz sukcesów swoim znajomym, ale bagatelizujesz fakt, ile pracy włożyli w ich osiągnięcie. Dążenie do upragnionych celów to długotrwały proces, który wcale nie przychodzi innym łatwiej niż tobie. Panny są ambitne i bardzo dużo od siebie wymagają. Zamiast narzekać, szukając kolejnych wymówek, ułóż konkretny plan działania i wreszcie zacznij działać.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Po okresie niepowodzeń, gwiazdy wreszcie zwiastują wagom powodzenie w sprawach sercowych. Według horoskopu już niebawem na horyzoncie pojawi się szansa na miłość. Miej jednak na uwadze, żeby nie rozpatrywać nowych relacji w kategoriach poprzednich doświadczeń. Nowy adorator nie przypomina twoich poprzednich sympatii i to właśnie tą cechą przykuł twoją uwagę. Zamiast gnać do przodu, dążąc do nowego związku, przyjmij taktykę małych kroków. Pośpiech nie sprzyja rozwojowi trwałych relacji, a masz do czynienia ze szczerą, wartościową osobą, o którą warto zawalczyć.