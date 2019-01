Horoskop dzienny na poniedziałek 14 stycznia 2019

Horoskop dzienny na poniedziałek 14 stycznia 2019. Sprawdź, co wydarzy się w najbliższej przyszłości.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Horoskop dzienny na poniedziałek 14 stycznia 2019 (iStock.com)

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Żeby osiągnąć zamierzony cel, będziesz musiał posunąć się do radyklanych środków. Umiejętnie dobieraj sobie doradców i miej na uwadze, że Twoja osobista sympatia nie powinna być tutaj głównym wyznacznikiem. Naucz się oddzielać życie prywatne od zawodowego. Niedługo odkryjesz w sobie zdolności przywódcze. Odważ się stanąć na czele grupy. Dobrze na tym wyjdziesz.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Jeżeli będziesz cierpliwi i wyrozumiały dla inny, oni odwdzięczą się tym samym. Pamiętaj, że niektóre osoby potrzebują więcej czasu, żeby nauczyć się nowych umiejętności. Nie popędzaj ich. Miej na uwadze, że pośpiech nie sprzyja precyzji, a macie przed sobą wspólny cel. Niespodziewanie odkryjesz, iż najwięcej możesz nauczyć się właśnie od osoby, której kompetencje poddawałeś sporym wątpliwościom.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Zastanów się czy przypadkiem nie angażujesz się w zbyt wiele rzeczy na raz. Takie podejście nie jest najlepsze, gdy chce się rozwinąć nowe umiejętności. Poszukiwanie nowego hobby może być fascynującym zajęciem pod warunkiem, że podejdzie się do niego zdroworozsądkowo. Dobrymi doradcami będą osoby spod znaków lwów. Będą dla Ciebie prawdziwą inspiracją.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Nie pożyczaj pieniędzy osobom, do których nie masz dużego zaufania. Będziesz musiał zacisnąć pasa, bo inaczej na horyzoncie pojawią się problemy finansowe. Los będzie Ci za to sprzyjał w sprawach sercowych. Dostaniesz wyraźny znak od osoby, na której Ci zależy. Kolejny krok należy już do Ciebie.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Odkryjesz w sobie duże pokłady kreatywności, dzięki którym uda Ci się zabłysnąć wśród znajomych. Dobra passa będzie towarzyszyć Tobie przez cały dzień, a optymizm udzieli się osobom trzecim. Opłacalne będzie podejmowanie nowych wyzwań. Do głowy przyjdzie Ci pomysł, który okaże się idealnym sposobem rozwiązania problemu z którym borykałeś się od dłuższego czasu.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Ostatnio masz zły nastrój, ale to nie usprawiedliwia kąśliwych uwag skierowanych do osób trzecich. Nie mają wobec Ciebie złych intencji. Przeciwnie, bliscy bardzo się martwią i chcą okazać Ci wsparcie. Uzbrój się w cierpliwość. Narzekaniem nie przyspieszysz sukcesu, a szczęście i tak niedługo się do Ciebie uśmiechnie. Będziesz mógł spodziewać się sporego przypływu gotówki.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Męczą Cię wyrzuty sumienia. Uniosłeś się gniewem i powiedziałeś komuś o kilka słów za dużo. Zamiast analizować swoje zachowanie zdobądź się na odwagę, żeby przeprosić. Twój gest zostanie doceniony. W godzinach wieczornych nie odmawiaj spotkań towarzyskich. Ktoś usłyszał ważną wiadomość, którą zechce się podzielić. Informacja będzie miała duży wpływ również na Ciebie.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Los sprzyja nauce nowych umiejętności. To właściwy moment, żeby zrobić poważny krok w rozwoju kariery zawodowej. Na horyzoncie pojawi się kompetentna osoba, która udzieli sprawdzonych, bardzo trafnych rad. Jeżeli zastanawiasz się nad podjęciem kursu poszerzającego umiejętności w danej dziedzinie lub rozważasz rozpoczęcie nauki nowego języka, wiedz, że to odpowiedni moment.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Zastanów się czy ostatnio nie za bardzo bujasz w obłokach. Nie ma niczego złego w pogrążaniu się w marzeniach, ale we wszystkim należy zachować umiar. Niedługo los podsunie Ci atrakcyjną ofertę, ale musisz być skupiony, żeby ją dostrzec. Jeżeli nie wykażesz się refleksem, ktoś może sprzątnąć Ci okazję sprzed nosa. Uważaj na kontakty ze strzelcami. To typ plotkarzy szukających sensacji, dlatego nie zwierzaj im się ze swoich problemów.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Nie ignoruj pierwszy oznak przeziębienia. Ostatnio jesteś podatny na choroby, a będąc stale zaangażowanym w pracę zaczynasz zaniedbywać swoje zdrowie. Zamiast wyszukiwać sobie kolejne obowiązki, poświęć wolniejszą chwilę, żeby zrobić profilaktyczne badania. Wysiłek włożony w pracę nie pójdzie jednak na marne i niedługo Cię spotka miła niespodzianka.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Ostatnio jesteś zbyt pesymistycznie nastawiony do otoczenia, ale nie masz ku temu wystarczających powodów. Ciągłym narzekaniem możesz jedynie zrazić do siebie ludzi. Już niedługo los się do Ciebie uśmiechnie i nastąpi przełom w sprawach sercowych. Masz więcej niż jednego adoratora. Nie odrzucaj żadnego przed bliższym poznaniem. W tym przypadku wartościowa osoba okaże się bardziej skryta niż przypuszczałeś.