Horoskop dzienny na piątek 8 marca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co cię czeka w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny na piątek 8 marca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Chcesz wiedzieć, co cię czeka w najbliższej przyszłości? Sprawdź, jaki los przewidziały dla ciebie gwiazdy.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Horoskop dzienny na piątek 8 marca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co cię czeka w najbliższej przyszłości (iStock.com)

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Horoskop dzienny zaleca zachowanie ostrożności. Na horyzoncie pojawią się komplikacje w sprawach zawodowych. Nie ignoruj pierwszych oznak problemów. W tym wypadku kluczowa będzie szybka reakcja. Chociaż niektóre osoby z twojego otoczenia będą udawać, że nie dostrzegają negatywnych zmian, wkrótce pożałują takiego podejścia. Jeżeli czujesz, że powinieneś poświęcić więcej czasu na pracę, zrób to. Twoja postawa zostanie doceniona.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) To nie jest dobry dzień na podejmowanie kluczowych decyzji. Horoskop podpowiada, że ryby są dzisiaj wyjątkowo osłabione. Nie zmuszaj się do wykonywania dodatkowych obowiązków. Twój umysł nie pracuje na najwyższych obrotach, dlatego waż słowa i dwukrotnie czytaj każdy dokument przed podpisaniem. Nawet mała pomyłka może doprowadzić do problemu, którego rozwiązanie zajmie dużo czasu. Wolną chwilę poświęć na zasłużony odpoczynek. To dobry moment na rozważenie urlopu.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) To twój szczęśliwy dzień. Horoskop dzienny przewiduje powodzenie zarówno w sprawach zawodowych, jak i sercowych. Twój upór wreszcie się opłaci. Niedługo zobaczysz rezultat długotrwałych starań. Wiedz, że będzie zadowalający. W twoim otoczeniu pojawi się więcej niż jeden adorator. Są to osoby o zupełnie przeciwnych charakterach. Chociaż jedna z początku nie przypadnie ci do gustu, nie skreślaj jej od razu. Zyskuje przy bliższym poznaniu.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Według horoskopu, poranek wodników będzie wyjątkowo nerwowy. Pewna osoba nieświadomie popsuje ci nastrój. Spróbuj jednak zapanować nad nerwami. Jej działanie było przypadkowe, a pochopna reakcja z twojej strony może doprowadzić do konfliktu, którego szybko pożałujesz. Po południu spotka cię miła niespodzianka. Usłyszysz zaskakującą wiadomość od osoby, która jest ci bliska.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Horoskop podpowiada, że ostatnio zaniedbujesz swoje relacje z rodziną. Praca i samorealizacja zabierają ci bardzo dużo czasu, a w natłoku obowiązków często zapominamy o tym, co jest naprawdę ważne. Najbliższym bardzo zależy na twoim szczęściu i nie chcą się narzucać, choć ograniczony kontakt bardzo im przeszkadza. Jeżeli nie zmienisz swojej postawy, wkrótce zaczniesz tego żałować. Wyjdź z inicjatywą i zaproponuj spotkanie.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Horoskop podpowiada rakom, aby skupiły się na rozwoju pasji. Masz w sobie dużo kreatywności. Wiedz, że spożytkowana w odpowiedni sposób może przynieść wiele pożytku. Najwyższy czas przełamać rutynę i zacząć próbować nowych rzeczy. Otwórz się na nowe znajomości. Niespodziewanie poznasz grupę ludzi o bardzo podobnych zainteresowaniach. Regularne spotkania mogą doprowadzić do rozwoju wartościowej przyjaźni.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Nie martw się na zapas. Lwy mają skłonność do dramatyzowania, ale horoskop dzienny podpowiada, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Czekasz na rozwiązanie pewnej sytuacji. Fakt, iż towarzyszą temu silne emocje, jest całkowicie naturalny. Teraz jednak powinieneś skupić się na zasłużonym odpoczynku. Dobrze zrobi ci relaks w gronie bliskich, którzy będą prawdziwym wsparciem.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Nie odkładaj ważnych spraw na później, bo skumulują się i zaskoczą cię w najmniej spodziewanym momencie. Podświadomie czujesz, że powinieneś nadrobić pewną wiedzę, jednak ciężko zmobilizować ci się do pracy. Im szybciej zaczniesz działać, tym lepiej na tym wyjdziesz. Wyciągnij wnioski z błędów popełnionych przez osoby z twojego najlepszego otoczenia. Zgodnie z horoskopem, jeżeli zareagujesz na czas, zapobiegniesz pewnemu negatywnemu wydarzeniu.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Horoskop dzienny dla wag jest wyjątkowo korzystny. Twoje dokonania wreszcie zostaną docenione przez kogoś, kto wcześniej nie dostrzegał twojego potencjału. Wykorzystaj sprzyjającą okazję i nie zwalniaj tempa. To dobry moment na samorealizację. Niedługo twoja kariera zawodowa nabierze rozpędu. Na twoją korzyść przemówią dawno wyuczone umiejętności.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Ostatnio bardzo tęsknisz za pewną osobą. Wasze relacje były kiedyś lepsze, ale przypadkowe okoliczności losowe was od siebie oddaliły. Horoskop mówi, że bierne zamartwianie się nie przyniesie żadnych, pozytywnych efektów. Masz dwa wyjścia. Możesz iść do przodu, otwierając się na nowe znajomości lub przełamać i zrobić pierwszy krok w kierunku odnowienia relacji. Niewykluczone, że ta osoba czuje to samo.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Podjąłeś pewną, bardzo ryzykowną decyzję, która finalnie odniosła pozytywny skutek. Horoskop zaleca jednak zachować ostrożność. Fakt, że raz dopisało ci szczęście wcale nie oznacza, że sytuacja się powtórzy. Wyciągnij wnioski z doświadczeń znajomych, którym wciąż doskwierają konsekwencje dokonanego wcześniej wyboru. Tym razem droga na skróty nie będzie dobrym rozwiązaniem. Lepiej zmobilizować się do pracy.