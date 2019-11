WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze horoskop Klaudia Zawistowska 23 min. temu Horoskop dzienny na piątek 8 listopada 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości Horoskop dzienny na piątek 8 listopada 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Horoskop dzienny na piątek 8 listopada 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości. (iStock.com) Horoskop dzienny dla wodnika Wodnik (20.01-18.02) Odnosisz mylne wrażenie, że wszystkim wokół powodzi się lepiej. Owszem, kilkoro znajomych osiągnęło pewien sukces, jednak nie doszli do tego bez wysiłku. Horoskop przypomina, że masz dużą wiedzę i umiejętności, które możesz wykorzystać w produktywny sposób. Nie szukaj wymówek dla swojej bezczynności, tylko zacznij działać. W najbliższym czasie, na horyzoncie pojawi się atrakcyjna oferta. Żeby z niej skorzystać, musisz się wykazać, ale rezultat będzie tego wart. Horoskop dzienny dla ryb Ryby (19.02-20.03) Horoskop dzienny ostrzega. Ostatnio wszystkie ryby są chorowite i osłabione. Nie ignoruj pierwszych oznak przeziębienia. Ciągłe wychodzenie z domu oraz podejmowanie nowych zadań, nie są teraz najlepszym pomysłem. Wolniejszą chwilę poświęć na profilaktyczne badania. Zadbaj też o lepszą dietę. Niedługo los zaskoczy cię wyjątkową szansą rozwoju kariery. Musisz być w pełni sił, by umiejętnie ją wykorzystać. Horoskop dzienny dla barana Baran (21.03-19.04) Według horoskopu możesz spodziewać się długo wyczekiwanego przełomu w sprawach sercowych. Niedługo nawiążesz bliższą znajomość z osobą, która intryguje cię od dłuższego czasu. Okazja do dłuższej, szczerej rozmowy pojawi się w najmniej spodziewanym momencie. Będziecie musieli razem sprostać pewnemu zadaniu, które ujawni wasze słabe i mocne strony. Przekonasz się, że łączy was więcej, niż początkowo zakładałeś. Horoskop dzienny dla byka Byk (20.04-22.05) Podjąłeś pewną, bardzo ryzykowną decyzję, która finalnie odniosła pozytywny skutek. Horoskop zaleca jednak zachować ostrożność. Fakt, że raz dopisało ci szczęście, wcale nie oznacza, że sytuacja się powtórzy. Wyciągnij wnioski z doświadczeń znajomych, którym wciąż doskwierają konsekwencje dokonanego wcześniej wyboru. Tym razem droga na skróty nie będzie dobrym rozwiązaniem. Lepiej zmobilizować się do pracy. Horoskop dzienny dla bliźniąt Bliźnięta (23.05-21.06) Horoskop dzienny dla bliźniąt jest wyjątkowo korzystny. Twoje dokonania wreszcie zostaną docenione przez kogoś, kto wcześniej nie dostrzegał twojego potencjału. Wykorzystaj sprzyjającą okazję i nie zwalniaj tempa. To dobry moment na samorealizację. Niedługo twoja kariera zawodowa nabierze rozpędu. Na twoją korzyść przemówią dawno wyuczone umiejętności. Horoskop dzienny dla raka Rak (22.06-22.07) Horoskop podpowiada rakom, aby skupiły się na rozwoju pasji. Masz w sobie dużo kreatywności. Wiedz, że spożytkowana w odpowiedni sposób może przynieść wiele pożytku. Najwyższy czas przełamać rutynę i zacząć próbować nowych rzeczy. Otwórz się na nowe znajomości. Niespodziewanie poznasz grupę ludzi o bardzo podobnych zainteresowaniach. Regularne spotkania mogą doprowadzić do rozwoju wartościowej przyjaźni. Horoskop dzienny dla lwa Lew (23.07-23.08) Odnosisz wrażenie, że twoje działania przynoszą mniej pożądane efekty niż kiedyś. Jesteś przemęczony i trudno ci skoncentrować się na pracy. Takie samopoczucie powinno dać ci do zrozumienia, że to właściwy moment na urlop. Powinieneś wypocząć z dala od zgiełku, przeanalizować swoje działania i ustalić konkretny plan działania. Miej na uwadze, że wśród bliskich ci ludzi, są osoby starsze oraz bardziej doświadczone. Zawsze możesz poprosić ich o pomoc. Horoskop dzienny dla panny Panna (24.08-22.09) Dzień zacznie się od pewnej dobrej wiadomości, która od razu doda ci chęci do działania. Czerp inspiracje z otoczenia. Horoskop podpowiada, że wszystkie panny zostały obdarzone wyjątkową kreatywnością. Chętnie podejmuj nowe wyzwania i skorzystaj z okazji, by sprawdzić się w różnych sytuacjach. To dobry moment na rozwój kariery zawodowej. Umiejętności zdobyte w najbliższych dniach, będą bardziej przydatne, niż ci się wydaje. Horoskop dzienny dla wagi Waga (23.09-22.10) Nie ignoruj sygnałów, które wysyła ci otoczenie. Horoskop radzi zachowanie czujności. Pewna konfliktowa osoba dużo namiesza, roznosząc pewną plotkę. Pamiętaj, że to właśnie zdanie przyjaciół powinieneś stawiać na pierwszym miejscu. Wielokrotnie powtarzana przez różne osoby historia, często jest ubarwiana i przekształcana. Zawsze są dwie strony medalu, a jedna sytuacja może być inaczej interpretowana przez różne osoby. Nie pozwól, żeby zaistniała sytuacja doprowadziła do konfliktu z osobami, na których ci zależy. Horoskop dzienny dla skorpiona Skorpion (23.10-21.11) Horoskop przepowiada gwałtowny rozwój kariery zawodowej. Choć jeszcze nie dawno nic tego nie wskazywało, w pracy pojawią się poważne zmiany. Zyskasz nowe obowiązki, które nieco wykraczają poza twoje dotychczasowe zadania. Pamiętaj jednak, że szczęście jest po twojej stronie. Próbowanie nowych rzeczy uczy i pozwala nam się rozwijać. Będąc otwartym na wiedzę, szybko zyskasz kompetencje, które utorują ci drogę do awansu. Horoskop dzienny dla strzelca Strzelec (22.11-21.12) Pewna bliska osoba wyjątkowo cię zdenerwowała. Twoja postawa jest uzasadniona, jednak horoskop radzi jak najszybciej jej wysłuchać. Odwlekanie takiej rozmowy w nieskończoność, może przynieść naprawdę złe skutki. Znajomy jest świadomy swoich błędów i bardzo chciałby je naprawić. To nie jest sytuacja, w której powinieneś kierować się dumą. Rozdziel sprawy zawodowe od spraw rodzinnych. Nastał stresujący okres w pracy i twoje zdenerwowanie jest rzeczą naturalną. Horoskop przypomina jednak, że bliskie osoby, z którymi przebywasz, również borykają się z pewnymi problemami. Nie wyładowuj na nich swoich emocji, ponieważ przeżywają to bardziej, niż myślisz. Pamiętaj, że pracujesz, żeby żyć, nie żyjesz, żeby pracować. W pogoni za karierą zaczynasz zaniedbywać to, co naprawdę ważne.