Horoskop dzienny na piątek 5 marca 2021. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop

Wodnik (20.01-18.02) Dziś przekonasz się, że układanie za dokładnych planów nie ma sensu. A szczególnie tych dotyczącej odległej przyszłości. Staraj się być bardziej elastyczna i dostosowywać się do sytuacji. To ważne, bo inaczej nic nie zrobisz, tylko będziesz się denerwować.

Ryby (19.02-20.03) Przed tobą świetny dzień. Dlatego pozwól się ponieść chwili i zaszalej z Partnerem i przyjaciółmi. Wieczorne spotkania i randki będą szczególnie udane. Zwróć tylko uwagę, by swoją beztroską paplaniną nikogo nie zranić.

Byk (20.04-22.05) Dziś będziesz mieć szczęście do ludzi, którzy chętnie Ci pomogą. Wykorzystaj to i nie wstydź się. Nie nadużywasz ich uprzejmości. Dzięki pomocy załatwisz kilka ważnych spraw i to tak jak planowałaś. Po południu pamiętaj o zdrowym posiłku.