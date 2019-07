Horoskop dzienny na piątek 5 lipca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Według horoskopu, za bardzo bierzesz do siebie słowa osób trzecich. Strach przed oceną blokuje cię przed działaniem. Chciałbyś wreszcie rozwinąć skrzydła i podjąć kilka ryzykownych decyzji, co u wodników jest całkowicie normalne. Jesteś kreatywną duszą z głową pełną rozmaitych pomysłów, ale niestety, prędzej czy później będziesz musiał narazić się na opinię otoczenia. Nie każdemu musi odpowiadać twoja działalność. Najważniejsze, abyś to właśnie ty był finalnie zadowolony.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Nie odkładaj ważnych spraw na później, bo w końcu skumulują się i obarczą cię w najmniej dogodnym momencie. Słowa bliskiej osoby, potraktowałeś jako atak, a w rzeczywistości przemawiała przez nie troska. Postępujesz zbyt chaotycznie i masz problem z umiejętnym gospodarowaniem wolnym czasem. Zamiast odpychać od siebie myśli o zaistniałym problemie, pomyśl o wcieleniu w życie zmian, które ułatwią codzienne funkcjonowanie. Wśród twoich znajomych znajduje się doskonale zorganizowana osoba. Poproś ją o kilka cennych wskazówek. Jest uczynna i chętnie ci pomoże.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Horoskop przeczuwa, że niebawem staniesz się dla innych prawdziwą inspiracją. Twoi bliscy ostatnio popadli w rutynę, tracąc w przy tym zapał do działania i samorozwoju. To właśnie ty okażesz się źródłem pozytywnej energii, która przywróci im chęci. Zmotywujesz znajomych zarówno do wspólnych wyjazdów oraz zabaw, jak i rozwoju osobistego. Osiągnąłeś pewien sukces, którego przepracowane jednostki bardzo ci zazdroszczą. Jeżeli pokażesz im w jaki sposób zachowujesz równowagę pomiędzy życiem zawodowym, a prywatnym, szczerze docenią ten gest. Umiejętne gospodarowanie czasem jest w dzisiejszych czasach prawdziwą sztuką, a swoimi zdolnościami imponujesz innym.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Chociaż dzisiejszy dzień przyniesie wiele stresów, spróbuj zapanować nad nerwami i nie okazywać innym negatywnych emocji. Jeżeli będziesz cierpliwy i wyrozumiały dla osób trzecich, odwdzięczą się tym samym. Gdy przyjdzie do prac grupowych, nie bój się stanąć na pozycji lidera. Pamiętaj jednak, że praca zespołowa wymaga kompromisów i niektórzy potrzebują więcej czasu, żeby nauczyć się nowych umiejętności. Bądź tolerancyjny i nie popędzaj ich. Twoje początki również były trudne, a jednak finalnie dużo osiągnąłeś. Dobra atmosfera w pracy w dużym stopniu przełoży się na wyniki.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Twój horoskop dostrzega, że powoli wkraczasz w nowy etap. Niebawem poznasz wielu ludzi, a twoja kariera zawodowa nabierze rozpędu. Jeżeli zastanawiasz się nad dużą zmianą w wyglądzie, wiedz, że to odpowiedni moment. Diabeł tkwi w szczegółach i często to właśnie detale wpływają na gruntowną poprawę naszego samopoczucia. Wieczór sprzyja spotkaniom towarzyskim. Znajomy przekaże ci zaskakującą wiadomość dotyczącą pewnej bliskiej osoby. Nawiązuje do sytuacji, którą postrzegłeś wcześniej w zupełnie inny sposób.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Raki mają w sobie dużo empatii, przez co nie są obojętne na trudne sytuacje innych. Niestety, nie naprawisz całego świata i musisz pogodzić się z faktem, że nie wpłyniesz na zdanie wszystkich ludzi w twoim otoczeniu. Jeżeli wiesz, że zmierzają w złym kierunku, możesz jedynie spokojnie zasugerować im inną, bezpieczniejszą opcję. Nie próbuj jednak rozkazywać ani narzucać swojego zdania, bo szybko stracisz sympatię znajomych. W najbliższym czasie spróbuj skoncentrować się przede wszystkim na własnych celach. Los przewidział dla ciebie miłą niespodziankę.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Według horoskopu, otaczają cię ryzykanci, którzy swoje cele osiągają sprytem, refleksem i dużą dozą szczęścia. Chociaż masz ochotę spróbować ich taktyki, lepiej zrobisz, trzymając się sprawdzonych, bezpieczniejszych opcji. Po burzliwym okresie potrzebujesz stabilizacji, która pozwoli ci odzyskać spokój ducha. Nie chwytaj się dodatkowych wyzwań w pracy. Zamiast tego wolny czas poświeć rodzinie i przyjaciołom. Przez natłok obowiązków nie miałeś dla nich czasu, ale wreszcie znajdziesz chwilę wytchnienia. Odpoczynek w gronie najbliższych sprawi, że odzyskasz spokój ducha.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Ostatnio szczęście nie dopisuje pannom w sprawach sercowych. Horoskop radzi, żebyś przestał szczegółowo rozpatrywać swoje poczynania związane z tym tematem, ale skupił się na pracy i rozwijaniu hobby. Gwiazdy zsyłają na ciebie szczęśliwą passę, ale będzie obecna głównie w życiu zawodowym. Niebawem przełożony doceni twoje osiągnięcia. Nie zwalniaj tempa, bo pracowici zostaną nagrodzeni. Adorator również się na horyzoncie, choć nastąpi to w najmniej spodziewanym momencie.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Dzień sprzyja negocjacji umów i wprowadzeniu w życie ważnych postanowień. Dziś wagi obudzą w sobie przedsiębiorczego ducha, który pomoże im dokonać korzystnych wyborów. Dbaj o swoje sprawy, pilnuj terminów i nie odkładaj istotnych zadań na później. Twoja obowiązkowość i precyzja zostaną docenione. Wieczór sprzyja zakupom oraz planowaniu wszelkiego rodzaju wyjazdów. Niczym magnes przyciągniesz atrakcyjne oferty i najlepsze rozwiązania, które wcześniej pozostawały nieosiągalne. Postaraj się w pełni wykorzystać tak szczęśliwą passę.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Horoskop zwiastuje emocjonujący dzień pełen wyzwań. Będziesz sceptycznie nastawiony do świata i ludzi, ale dzięki takiemu podejściu unikniesz problemu, który dotkliwie odczują osoby trzecie. Konkurując z rywalami, staraj się przechytrzyć ich sprytem i intelektem. W godzinach popołudniowych wcale nie opuści cię chęć do działania. Duże pokłady energii warto spożytkować na porządki w najbliższym otoczeniu oraz realizację zadań, które przewidziałeś na jutro. W ten sposób bardzo się odciążysz i zaoszczędzisz cenny czas.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Małymi krokami strzelce zaczną przezwyciężać swoją nieśmiałość i zyskają chęć do zawierania nowych znajomości. Horoskop podpowiada, żebyś nie spędzał czasu samotnie w domu, ale chętnie korzystał z zaproszeń rodziny oraz znajomych. Bądź otwarty i nie bój się próbować nowych rzeczy. Potrzebujesz przełamać rutynę, ale nie zdołasz tego zrobić, siedząc z założonymi rękami. Pozwól przyjaciołom opowiadać o ich zainteresowaniach. Gwiazdy przeczuwają, że ktoś zarazi cię w swoich hobby i odkryjesz talent, o którego istnieniu nie miałeś wcześniej pojęcia.