Horoskop dzienny na piątek 31 maja 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny na piątek 31 maja 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Horoskop dzienny na piątek 31 maja 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości (iStock.com)

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Horoskop dzienny przewiduje, że czeka cię dziś nerwowa sytuacja. Ktoś podważy twoje zdanie. Jeżeli jesteś pewien swoich racji, to nie bój się ich przedstawić. Pamiętaj jednak, żeby zrobić to w sposób asertywny. Jeżeli wdasz się w kłótnię, będzie cię to bardzo wiele kosztowało.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Horoskop dzienny radzi spotkać się z przyjaciółmi. Ktoś z nich był ostatnio wobec ciebie nieszczery, jednak zrobił to w dobrej wierze. Nie chciał cię martwić sowimi problemami. Szczera i życzliwa rozmowa pozwolą wam wyjaśnić całą sytuację.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Ostatnio sporo czasu spędzasz w towarzystwie osób, które pozbawiają cię energii. Każda rozmowa i wymuszone uśmiechy sprawiają, że nie masz ochoty wstać z łóżka. Czas to zmienić. Horoskop radzi porozmawiać o tym problemie z osobami, które są ci życzliwe. Wspólnie uda się wam wypracować sposób, na wybrnięcie z trudnej sytuacji.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Niedawno byłeś zbyt oschły w stosunku do osoby, na której ci zależy. Zaczynasz się obawiać o przyszłość waszej relacji. Jeżeli nie zareagujesz we właściwy sposób, możesz stracić bliską ci osobę. Spróbujcie się spotkać i spokojnie porozmawiać o dręczących was problemach. Dzięki temu wasze relacje ulegną poprawie.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Horoskop dzienny przewiduje, że dzisiaj będziesz bardzo sentymentalny. Wrócą do ciebie dawne wspomnienia, jednak nie możesz się w nich pogrążyć. Wyciągaj wnioski, czerp radość z minionych zdarzeń, jednak pamiętaj, że czas biegnie dalej, a przed tobą jest jeszcze wiele niesamowitych przeżyć.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Wydarzenie, na które czekałeś od bardzo dawna, jest coraz bliżej. Pamiętaj, żeby zabrać ze sobą przyjaciół. Wspólna zabawa znacząco was do siebie zbliży. Horoskop dzienny radzi cieszyć się tą chwilą i korzystać z wypoczynku. Już niebawem czeka cię poważne wyzwanie, do którego przyda ci się spora dawka pozytywnych emocji.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Horoskop dzienny przewiduje, że nadszedł dobry czas na podejmowanie ryzyka. Już od dawna nosisz się z zamiarem zrobienia czegoś, na co dotychczas nie miałeś odwagi. Nadszedł dobry czas, żeby się na to odważyć. Jeżeli teraz zrezygnujesz, podobna okazja może się już więcej nie powtórzyć.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Od kilku dni bijesz się z myślami. Nie możesz zapomnieć o pewnej osobie. Cały czas analizujesz wasze relacje. Nie jesteś pewien, czy jesteś gotowy na kolejny krok. Spróbuj porozmawiać o tym z najbliższą ci osobą. Opowiedz jej o wszystkich wątpliwościach. Nie ukrywaj uczuć. Szczere i wyczerpujące przedstawienie sytuacji pomoże wam w ustaleniu dalszego planu działania.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Horoskop dzienny przewiduje, że niebawem fortuna będzie ci sprzyjać. Usłyszysz wiadomość, która bardzo poprawi twój humor. W najbliższym czasie możesz spodziewać się przypływu gotówki. Jeżeli będziesz mądrze nią gospodarował, niebawem osiągniesz cel, na którym zależy ci od dawna.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Niedawno otrzymałeś niespodziewaną pomoc. Horoskop dzienny przewiduje, że nadszedł dobry czas, żeby się odwdzięczyć. Mimo iż ostatnio byłeś zajęty, to warto na chwilę odłożyć obowiązki. W piątkowy wieczór możesz okazać swoją wdzięczność poprzez wspólną kolację, czy też wyjście do kina. Pamiętaj, że relacje z twoimi bliskimi są bardzo ważne. Nigdy nie wiadomo, kiedy znowu możesz potrzebować ich pomocy.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Horoskop dzienny radzi nie odkładać na później obowiązków domowych. Pranie, zmywanie i kurze nie znikną jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Jeżeli nie uporasz się z tym w najbliższym czasie, to niebawem będzie to jeszcze trudniejsze. Czeka cię ciekawy, choć wymagający okres w życiu. Dlatego warto w niego wkroczyć bez zbędnego balastu.