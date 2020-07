Horoskop dzienny na piątek 31 lipca lipca 2020. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop

Baran (21.03-19.04) Zdecydujesz się na realizację nowego przedsięwzięcia, co może się wiązać z pewnym ryzykiem. Niewykluczone, że podejmiesz nową pracę lub zaangażujesz się w romans. Część was może wybrać się w podróż w miejsce, którego nie znacie. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Byk (20.04-22.05) Dziś możesz stanąć w obliczu konieczności podjęcia ważnej życiowej decyzji lub dokonania wyboru. Postaw na współpracę i bądź skłonny do kompromisu. Zapowiadają się także miłe i pełne namiętności spotkania we dwoje.

Rak (22.06-22.07) Wystrzegaj się pokus i uważaj na to co pozornie mami swoją atrakcyjnością. Być może nie będziesz miał siły czemuś się przeciwstawić lub poczujesz się uwięziony. Nie tkwij na siłę w sytuacjach trudnych i wyniszczających.

Lew (23.07-23.08) Postaraj się unikać nieporozumień we wszelkiego rodzaju relacjach. Niepokój w Tobie może wzbudzić perspektywa nadchodzących zmian. Zwróć uwagę na możliwości jakie mogą się pojawić przed Tobą w przyszłości.

Panna (24.08-22.09) Kwestie emocjonalne lub związane ze związkami międzyludzkimi wejdą dziś na zupełnie nowy poziom. W stałych związkach partnerzy dojdą do porozumienia. Upewnij się, że choć zajmujesz się wszystkimi wokół, nie zapominasz zatroszczyć się o siebie.

Skorpion (23.10-21.11) Będzie to dzień wymagający skupienia i koncentracji. Być może jakaś sytuacja zmusi Cię do zastanowienia się nad sobą. Wycisz się i nie podejmuj pochopnych decyzji. Jeżeli masz problem z rozstrzygnięciem pewnych kwestii zwróć się z tym do osoby mądrej i doświadczonej, a na pewno otrzymasz pomoc.