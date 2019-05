Horoskop dzienny na piątek 3 maja 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Horoskop dostrzega, że ostatnio wodniki są wyjątkowo rozkojarzone i myślami stale krążą wokół pewnej osoby. Obecny stan rzeczy znacznie utrudnia im skupienie na pracy, która w najbliższym czasie powinna być dla nich priorytetem. Przed tobą wyjątkowo atrakcyjne okazje, ale żeby je dostrzec, musisz być skoncentrowany. Nie staraj się na siłę przyspieszyć rozwoju spraw sercowych. W tej kwestii najlepiej uzbroić się w cierpliwość i pozostawić sprawę losowi.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) To nie jest odpowiedni na wydawanie dużych sum pieniędzy. Chociaż ryby lubią mieć wszystko zaplanowane i zazwyczaj dobrze gospodarują środkami, pod wpływem zachowania pewnej osoby zaczynają zmieniać podejście do życia. Horoskop przypomina, że nie musisz naśladować innych, aby zdobyć ich sympatię. Masz w głowie konkretny cel, na który warto oszczędzać gotówkę. Nie ulegaj presji otoczenia, nie wdawaj się też w podejrzane układy i nie pożyczaj swojej własności komuś, do kogo nie masz pełnegozaufania. Rozważni zostaną nagrodzeni.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Zachowanie pewnej osoby wyjątkowo cię zirytuje. Mimo wszystko postaraj się zapanować nad emocjami i trzeźwo ocenić sytuację. Wiedz, że jej postępowanie jest celowe. Jeżeli dasz się sprowokować, osiągnie swój cel, dlatego przyjmij inną taktykę. Ignoruj zaczepki i skup się przede wszystkim na własnej pracy. To nie jest dobry moment na zadania zespołowe, dlatego, jeżeli masz wybór, podejmuj przede wszystkim działania indywidualne. Horoskop przeczuwa, że twoje poczynania obserwuje wpływowa osoba. Zachowuj się profesjonalnie, a bardzo zyskasz w jej oczach.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Podjąłeś trudną decyzję. Horoskop dostrzega, że na początku do cudzych rad byłeś nastawiony bardzo sceptycznie, ale ostatecznie postanowiłeś im ulec. Uporządkowane byki nie lubią opuszczać swojej strefy komfortu i obawiają się ryzyka. Niedługo przekonasz się jednak, że postąpiłeś słusznie, a odrobina szaleństwa przemówi na twoją korzyść. Na uśmiech losu możesz liczyć także w sprawach sercowych. Przez przypadkowy zbieg wydarzeń nagle poczujesz coś więcej do osoby, którą znasz od dłuższego czasu.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Według horoskopu wciąż brakuje ci pewności siebie zarówno w sprawach zawodowych, jak i relacjach z innymi ludźmi. Doprowadziły do tego przykre doświadczenia z przeszłości, na które nie miałeś wpływu. Co więcej, w twoim otoczeniu znajdują się osoby, które nie dostrzegają twojego potencjału. Zdążyły przywyknąć twojej obowiązkowości i przestały przykładać wagę do starań, jakie wkładasz w wykonywanie powierzonych zadań. Taki obrót spraw jest dla ciebie sygnałem, żeby jak najszybciej skoncentrować się na własnych potrzebach. Zmień podejście, zacznij proponować własne rozwiązania i nie bój się powiedzieć na głos, że coś ci się nie podoba. Masz dużą wiedzę oraz kompetencje. Jeżeli odważysz się je zaprezentować, twoja kariera szybko nabierze rozpędu.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Po napiętym okresie, wreszcie czeka cię długi, leniwy poranek. Horoskop dzienny odradza pośpiech w wykonywaniu domowych obowiązków. Wreszcie będziesz mieć dużo czasu, aby zabrać się za planowanie wydarzenia, które długo odkładałeś. Nie ma co zwlekać, z realizacją marzeń. Gwiazdy są po twojej stronie, a dodatkowo zyskasz wsparcie najbliższych. Już niedługo nadarzy się również okazja do nawiązania nowych znajomości. Bądź otwarty i nie oceniaj pochopnie ludzi, którzy na początku nie wywrą na tobie dobrego wrażenia. Wśród nich jest ktoś, kto zyskuje przy bliższym poznaniu i jest dobrym materiałem na prawdziwego przyjaciela.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Horoskop dostrzega, że przez swój upór, znacznie utrudniasz sobie wykonywanie powierzonych obowiązków. Zadanie, z którym się zmagasz, rzeczywistości nie jest tak skomplikowane, jak zakładasz. Problem stanowi jednak twoje podejście. Lwy są bardzo ambitne i lubią rozwiązywać wszelkie problemy przede wszystkim za pomocną własnych metod. Mimo wszystko czasem dobrze jest poprosić o radę kogoś, kto ma większe doświadczenie. Ludzie bardzo często uczą się od siebie nawzajem i nie ma w tym niczego dziwnego. Wymiana spostrzeżeń z osobami trzecimi może również wzbogacić twoją dotychczasową wiedzę o kilka cennych wniosków.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Dzisiaj staraj się dokładnie obserwować wskazówki, które da ci los. Przed tobą wyjątkowa szansa, a kluczem do sukcesu okaże się punktualność, dlatego nie spóźnij się na żadne z zaplanowanych spotkań. Jeżeli wykażesz się refleksem, zyskasz cenne informacje, które będą istotnymi wskazówkami w rozwiązywaniu pewnego problemu. Staraj się wyciągać wnioski z postępowania osób w twoim otoczeniu. Twoja wiedza wkrótce zostanie doceniona i ktoś poprosi cię o radę w istotnej kwestii. Bądź szczery w wygłaszaniu swoich opinii. Pamiętaj, że najgorsza prawda jest zawsze lepsza od najcudowniejszego kłamstwa.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Horoskop zwraca uwagę na fakt, że martwienie się na zapas w niczym nie pomoże. Chociaż działania bliskiej osoby bardzo cię niepokoją, nie możesz wymagać od niej zmiany decyzji. To dorosła osoba, która ma prawo o sobie decydować, a twoje uwagi mogą tylko ją sprowokować. Na tle znajomych wyróżniasz się pod względem dużej empatii. Zawsze przejmujesz się problemami znajomych, przez co nie poświęcasz wystarczającej uwagi własnym sprawom. Najwyższy czas zmienić podejście. Jeżeli masz zamiar nakłaniać kogoś do zmian, zacznij od samego siebie. Dobrze wiesz, że przejawiasz skłonność do stałego popełniania tych samych błędów, dlatego nie oczekuj od innych nieomylności.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Na twoich barkach spoczywa duża odpowiedzialność. Zgodnie z horoskopem decyzje, które podejmiesz, w najbliższym czasie będą miały kluczowy wpływ na twoich znajomych. Zachowaj ostrożność, nie działaj pochopnie, a przy wykonywaniu kolejnych kroków nie skupiaj się jedynie na realizacji własnych założeń. Pamiętaj, że mając na uwadze wspólne dobro, możesz zyskać więcej, niż ci się wydaje. Dobre relacje z bliskimi nie są mniej ważne od dóbr materialnych. Niezwykle ciężko jest pozbyć się łatki osoby samolubnej, dlatego nie pozwól, by cię za taką uznano.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Twój horoskop dzienny dostrzega niepokojące napięcia w relacjach rodzinnych. Uwagi bliskich odnoszące się do twojej osoby są coraz bardzo drażniące i ledwie dajesz radę je tolerować. Strzelce są z natury ugodowe i nie chcesz prowokować niewygodnej sprzeczki. Wiedz jednak, że unikanie pewnych tematów to nie najlepszy pomysł. W rzeczywistości twoi bliscy chcą dla ciebie jak najlepiej, a przez ich działania przemawia troska. Przejmij inicjatywę, zaproponuj spotkanie i zdobądź się na długą, szczerą rozmowę. Najlepszą metodą rozwiązania twoich problemów będzie komunikacja.