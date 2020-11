Horoskop dzienny na piątek 27 listopada. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop

Ryby (19.02-20.03) Dziś będziesz nie do pokonania dla konkurencji i współpracowników. Będziesz błyskotliwy, wyłapiesz cudze błędy i obrócisz je na własną korzyść. Po południu szef może zaproponować wspólne wyjście na drinka. Nie odmawiaj.

Baran (21.03-19.04) Dziś jak ktoś strasznie Cię pogania lub męczy byś coś zrobił, to pozwól tej osobie wykazać się pierwszej. Szczególnie jak nie dotyczy to twoich spraw lub obowiązków. Dziś możesz sobie odpuścić i postawić na większy luz.

Rak (22.06-22.07) Dziś dobrze zrobi Ci deser lub ulubione danie. Poczujesz potrzebę, by rozpieszczać swoje podniebienie, nie myśląc o kaloriach. Uważaj tylko na alkohol, bo możesz nie wyczuć, kiedy z nim przesadzisz.

Lew (23.07-23.08) Dziś możesz potrzebować pomocy w pracy z realizacją swoich pomysłów. Szukaj poparcia u przełożonego, bo one zrobią na nim dobre wrażenie. Jedynie pilnuj, by nie przypisał sobie całych zasług z nich. Pamiętaj, ze Ty jesteś ich autorem i broń swoich interesów.

Panna (24.08-22.09) Dziś zapragniesz zrobić coś zupełnie inaczej. Zapragniesz spędzić np. dzień na diecie wegańskiej lub wydasz dużo pieniędzy na maseczki i kadzidełka. Wieczorem też zaczniesz zastanawiać się nad swoim życiem i znajdziesz coś, co zapragniesz zmienić na stałe.

Skorpion (23.10-21.11) Dziś możesz się przekonać, że największe niespodzianki szykuje…życie. Nie możesz mieć wszystkiego pod kontrolą i mieć wpływu na wszystko. Zaakceptuj to, a dzień minie Ci szybciej i mniej się zdenerwujesz.

Strzelec (22.11-21.12) Unikaj rachunków. Wszystko, co związane będzie z wydatkami, płatnościami, ratami i finansami będzie ponad Twoje siły. Lepiej zostaw to dziś. Za to więcej uwagi poświęć na swoje hobby lub ćwiczenia wieczorem.