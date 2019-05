Horoskop dzienny na piątek 24 maja 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla wodnika Wodnik (20.01-18.02) Horoskop dzienny radzi być uważnym. Jeżeli zachowasz czujność, zdobędziesz informację, która pomoże ci uzyskać przewagę nad konkurentami. Pamiętaj jednak, żeby nie iść do celu po trupach. Zdobytą informację wykorzystaj mądrze, ale delikatnie. Dobre rozegranie tej sytuacji sprawi, że zyskasz w oczach wielu osób.

Horoskop dzienny dla bliźniąt Bliźnięta (23.05-21.06) Horoskop dzienny radzi rozwiązać problemy sercowe. Od pewnego czasu zabiegasz o czyjeś względy. Gierki i delikatne sugestie nie dawały żadnych efektów. Czas zebrać się na odwagę i wyznać prawdę na temat swoich uczuć. Jeżeli to zrobisz, możesz liczyć na sukces.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Ktoś w twoim otoczeniu zaczął popełniać wiele błędów. Widzisz to i zaczyna cię to drażnić. Mimo to nie reaguj emocjonalnie. Spokojna rozmowa pomoże ustalić przyczyny roztargnienia. Jeżeli poddasz się emocjom i zareagujesz zbyt ostro, możesz zostać potraktowany jak wróg i odtrącony.