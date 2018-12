Horoskop dzienny na piątek 21 grudnia 2018 roku

Horoskop dzienny na piątek 21 grudnia. Sprawdź, co wydarzy się w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny na piątek 21 grudnia 2018 roku

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Osoba, która wcześniej działała na Twoją niekorzyść wreszcie zrozumie swój błąd. Szczęśliwy splot wydarzeń sprawi, że zyskasz w oczach wpływowej osoby. Będziesz w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, a cierpliwość nareszcie się opłaci. Możesz oczekiwać nagłego przypływu gotówki.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Nie szukaj usprawiedliwienia i nie zrzucaj odpowiedzialności na innych. W głębi duszy doskonale zdajesz sobie sprawę z faktu, że to właśnie Ty jesteś odpowiedzialny za pewne błędy. Im później zdasz sobie z tego sprawę, tym trudniej będzie Ci się z nimi uporać. Zamiast odkładać obowiązki na później, zmobilizuj się do pracy.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Nie zmuszaj się do bliższych kontaktów z osobami, które wysysają z Ciebie dobrą energię. Masz w sobie wiele empatii,co niektórzy mogą wykorzystać. Ceń swój czas i nie pozwól, żeby ktoś narzucał Ci swoje negatywne podejście do pewnych spraw. Masz wokół siebie innych, wartościowych, otwartych ludzi. Zrób pierwszy krok i zaproponuj spotkanie. Nie będziesz żałować.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Natłok pracy i obowiązków sprawił, że nie miałeś zbyt wiele czasu dla swoich bliskich. Na szczęście nadchodzą zmiany, a los szykuje wiele okazji do spotkań z rodziną. Po szczerej rozmowie uświadomisz sobie, jak bardzo za Tobą tęsknili. Doceń to, co masz i postaraj się w pełni wykorzystać wspólne chwile. Niedługo będziecie musieli wspólnie podjąć trudną decyzję, dlatego wzajemne wsparcie ma wielkie znaczenie.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Zaczynasz żałować swojej decyzji w pewnej sprawie, ale uświadom sobie, że nie możesz cofnąć czasu. Zamiast traktować niektóre wydarzenia w kategorii porażek, podejdź do nich, jak do cennych lekcji. Człowiek najlepiej uczy się na błędach i nikt nie jest idealny. Wciąż masz szansę osiągnąć sukces, choć droga do niego może wydawać się okrężna. Los nagrodzi Twój upór i pracowitość.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Miałeś prawo zdenerwować się na pewną osobę, ale nie pozwól, żeby skutki Waszego konfliktu dotknęły osoby trzecie. Bliskie osoby przeżywają takie sytuacje bardziej niż Ci się wydaje i nie warto ich niepokoić. Nie unoś się gniewem, jeżeli ktoś zwróci Ci uwagę. W głębi duszy czujesz, że ma dużo racji. Przemyśl, czy tym razem nie warto być tym, który jako pierwszy poda dłoń na zgodę?

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Ostatnio brakuje Ci motywacji do działania. Chociaż masz w głowie konkretny plan to pod pretekstem wymówek ciągle go odsuwasz. To błąd. Los sprzyja sukcesom zawodowym. Niedługo będzie mieć okazję do zaprezentowania swoich zdolności przywódczych. Nie dopuść do sytuacji, w której brak wiedzy pokrzyżuje Twoją drogę do celu.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Masz wokół siebie adoratora. To osoba z natury otwarta i bardzo towarzyska, ale przy Tobie automatycznie staje się skryta. Najwyższy czas uświadomić sobie, że ciepłe gesty z jej strony,to nie tylko przyjacielskie przysługi. Już od pewnego czasu czuje do Ciebie coś więcej, ale w obawie przed odrzuceniem, nie chce wyznać swoich uczuć. Następny krok należy właśnie do Ciebie. Postępuj jednak ostrożnie, żeby nie zranić czyichś uczuć.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Nadchodzący czas sprzyja rywalizacji. Na horyzoncie pojawi się ktoś, kto ma taki sam cel. Wasze umiejętności i doświadczenie znacząco się od siebie różnią. Podobnie jest z charakterem oraz podejściem do wielu spraw. Czasu coraz mniej, dlatego zamiast uczyć się nowego zagadnienia, spróbuj poszerzyć umiejętności, które już posiadasz. Niedługo będziesz mógł się wykazać, a stawka jest naprawdę wysoka.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Nie lekceważ swoich znajomych. Ostatnio w Twoim życiu dużo się dzieje i ciężko jest znaleźć chociażby chwilę na odpoczynek. Pamiętaj jednak, że nie samą pracą człowiek żyje, a Twoje problemy nie są najważniejsze. Bliska osoba przechodzi trudny czas i będzie potrzebowała Twojej pomocy. Jeżeli odmówisz, bardzo stracisz w jej oczach.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Wydarzenie, którego nie mogłeś się doczekać zbliża się wielkimi krokami. Dojdzie do spotkania z osobą, za którą bardzo tęskniłeś. Nie miej oporów przed zwierzeniem się ze swoich problemów. Usłyszysz cenną, szczerą radę. Uważaj jednak na plotkarzy szukających taniej sensacji i nie opowiadaj wszystkiego w towarzystwie osób, do których nie masz zaufania.