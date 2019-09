Horoskop dzienny na piątek 20 września 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Horoskop dzienny dostrzega, że wkraczasz w nowe towarzystwo. Chcesz szybko zaaklimatyzować się w tym gronie i zdobyć sympatię otoczenia. Takie podejście jest naturalne, ale musisz jednak pamiętać, że usilnie próbując dopasować się do innych, możesz zatracić własną osobowość. Bądź szczery, gdyż prawda prędzej czy później i tak wyjdzie na jaw. Nie mów znajomym tego, co chcą usłyszeć, ale to, co naprawdę myślisz. Masz bogatą osobowość. Nie warto jej ukrywać. Fakt, że w pewnych kwestiach masz odmienne zdanie, wcale nie wykluczy cię z towarzystwa.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Chociaż ryby nie lubią narzucać innym swojego zdania i prowokować konfliktów, w pewnych sytuacjach trzeba zawalczyć o swoje. Według horoskopu, zachowanie pewnej osoby wyjątkowo cię drażni. Wkrótce powie jednak o kilka słów za dużo, przez co przeleje się szala goryczy. Uważaj, by nie zniżyć się do jej poziomu i zapanuj nad emocjami, jednak nie ignoruj takiego obrotu spraw. Jeżeli na tym etapie pozwolisz wejść sobie na głowę, później bardzo będzie tylko gorzej. Uzbrój się w rzeczowe argumenty, którymi będziesz mógł odpowiadać na ewentualne zaczepki. Najlepszym rozwiązaniem zaistniałej sytuacji okaże się jednak długa, szczera rozmowa.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Horoskop miłosny ostrzega barany przed zbyt szybkim angażowaniem się w nowe związki. Pośpiech nie sprzyja budowaniu trwałej relacji, a wiele ludzi potrzebuje dużo czasu, aby zbudować z partnerem więź. Pewna osoba wpadła ci w oko i chciałbyś spędzać z nią jak najwięcej czasu. Powinieneś dać jej przestrzeń. Przechodzi trudny okres i powinna ostatecznie zamknąć poprzedni rozdział. W tym wypadku kluczem do sukcesu okaże się cierpliwość. Naciskając i wymuszając deklaracje, uzyskasz odwrotny efekt od zamierzonego.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Wyznaczyłeś sobie ambitny cel i nie powinieneś zniechęcać się początkowymi niepowodzeniami. Droga do sukcesu często bywa kręta i wyboista, co wcale nie czyni ją niemożliwą do przebycia. Czerp inspiracje z otoczenia. Znajomy, któremu teraz wiele osób zazdrości osiągnięć zapracował na nie determinacją i ciężką pracą. Weź z niego przykład. Wolne chwile poświęć na poszerzanie horyzontów oraz powtórzenie dawniej zdobytej wiedzy. Cierpliwość przemówi na twoją korzyść.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Zgodnie z horoskopem, bliźnięta powinny uważać na zawistne osoby zwracające uwagę tylko i wyłącznie na własne potrzeby. Chociaż masz w sobie dużo empatii, nie wszyscy podzielają takie podejście. W najbliższym czasie masz do załatwienia wiele spraw, co będzie się wiązało z kontaktem z różnymi ludźmi. Dwukrotnie czytaj każdy dokument przed podpisaniem i nie daj się namówić na żadne niekorzystne umowy. Lepiej uczyć się na błędach cudzych niż własnych, a twoi znajomi nadal borykają się ze skutkami swoich nieodpowiedzialnych działań.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Horoskop uprzedza, że ten dzień zacznie się wyjątkowo stresująco. Już od rana czeka cię wiele wyzwań, a nieprzewidziane okoliczności losowe, mogą pokrzyżować twoje plany. Mierz siły na zamiary. Chociaż raki są typem indywidualistów, które lubią radzić sobie ze wszystkim same, powinieneś zaufać opinii ludzi starszych i bardziej doświadczonych. Wymiana wiedzy pomaga nam się ukształtować, a działanie zespołowe w tym wypadku sprawdzi się o wiele bardziej od pracy w pojedynkę.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Nie da się cofnąć powiedzianych pod wpływem emocji słów, a horoskop dzienny dostrzega, że dałeś ponieść się nerwom i w złości wypomniałeś pewnej osobie coś, czego teraz żałujesz. Twój znajomy jest bardzo wrażliwy, a przy tym niezbyt pewnych siebie. Zamiast usprawiedliwiać swoje działanie, zdobądź się na odwagę, aby go przeprosić. Uwierz, że twoje słowa zostaną docenione, a druga osoba nie będzie żywić do ciebie urazy. Najgorszym, co możesz zrobić, jest udawanie, że nic się nie stało.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Horoskop głosi, że to wyjątkowo dobry dzień dla panien. Gwiazdy już od samego rana obdarzą cię pozytywną energią, która zacznie udzielać się innym. Będziesz duszą towarzystwa, przyciągająca do siebie ludzi. To dobry moment na spotkania, zarówno w gronie dawnych znajomych, jak i wśród zupełnie nowych osób. Nadarzy się okazja do nawiązania znajomości, które rozwinął się w zaskakujący sposób. W godzinach wieczornych ktoś przekaże ci zaskakującą wiadomość, przez którą zmienisz podejście do pewnych kwestii.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Zwróć uwagę, że często pędząc w konkretnym kierunku, nie zwracamy uwagi na istotne szczegóły, które pojawiają się po drodze do celu. Według horoskopu powinieneś trochę przystopować. Dobrze jest mieć marzenia i ambitne plany, ale zamiast myślami wybiegać w przyszłość, skoncentruj swoją uwagę na bieżących wydarzeniach. Pewna osoba już od dłuższego czasu dąży do kontaktu z tobą i ma ku temu powody. Nie ignoruj jej. Zyska przy bliższym poznaniu i może okazać się kimś więcej niż materiałem na dobrego znajomego.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Według horoskopu nie powinieneś składać nikomu obietnic, dopóki nie będziesz pewien, że zdołasz dotrzymać danego słowa. Masz dobre intencje, ale w tej kwestii szczerość odgrywa kluczową rolę. Wiedz jednak, że problem, z którym boryka się znajomy, jest bardziej zawiły, niż myślisz. Razem zdołacie się z nim uporać, jednak musicie uzbroić się w cierpliwość. Niewykluczone, że przyda wam się wsparcie, dlatego zwróćcie się o pomoc do przyjaciół. Macie zgraną paczkę, a co dwie głowy, to nie jedna. Działanie zespołowe przyniesie lepszy rezultat.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Horoskop biznesowi głosi, że w powinieneś ograniczyć wszelkie wyjścia do kin, restauracji oraz droższe wyjazdy. Los nie sprzyja strzelcom pod względem finansowym, dlatego powinieneś zacisnąć pasa. Warto się teraz skupić nad rozwojem kariery zawodowej. Jako osoba kreatywna, nie lubisz wykonywania schematycznych czynności, co w niektórych sytuacjach, może być także zaletą. Jeżeli obecna posada cię nie satysfakcjonuje, zastanów się, czy nie warto poszukać innego stanowiska. Wysłanie CV nic nie kosztuje, a nie warto marnować takiego potencjału.