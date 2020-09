Horoskop dzienny na piątek 18 września 2020. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop

Wodnik (20.01-18.02) Dobry dzień, by załatwić coś ważnego w urzędzie lub banku. Nie tylko wszystko ułoży się po Twojej myśli, to na dodatek możesz utargować jakiś bonus. Przekonasz się, że czasem wszystko samo się układa.

Baran (21.03-19.04) Może się okazać, że masz zaległości w pracy i na dodatek wyjdą one na jaw. Nie tłumacz się, tylko weź do roboty, a nadgonisz dużo. Poprawisz też swój wizerunek. A na przyszłość nie pomagaj innym, zanim nie skończysz swoich obowiązków.

Byk (20.04-22.05) Osoba z twojego bliskiego otoczenia, szczególnie w pracy, może nagle zacząć wymagać od Ciebie zbyt wiele. I na dodatek przybierze to formę żądania lub wymuszenia na siłę. Nie daj się łatwo i broń się.

Rak (22.06-22.07) Możesz zapragnąć dokonać większych zmian w mieszkaniu lub sypialni. Tylko weź pod uwagę, chociaż minimalnie zdanie domowników. Wieczorem pozwól sobie na chwilę wyciszenia i uspokojenia myśli. Pomoże Ci to dostrzec coś, co Ci umyka cały czas, a może być dość ważne.

Lew (23.07-23.08) Dziś masz szansę przekonać się, jak to jest nadganiać i poprawiać błędy innych osób. A co ważniejsze osoby te nie przyznają się, że to jest ich wina, tylko zwalą winę na Ciebie, że się czepiasz. Nie przejmuj się tym, tylko rób swoje, czas pokarze, kto miał rację.