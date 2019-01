Horoskop dzienny na piątek 18 stycznia 2019

Horoskop dzienny na piątek 18 stycznia 2019. Sprawdź, co wydarzy się w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny na piątek 18 stycznia 2019 (iStock.com)

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Na horyzoncie pojawią się komplikacje, jeżeli chodzi o relację z pewną osobą. Wasza przyjaźń zostanie wystawiona na próbę, ale zachowaj zimną krew. Obecna sytuacja spowodowana jest ingerencją osób trzecich. Uważaj na to, co mówisz, żeby plotkarze nie przekręcili Twojej wypowiedzi. Sprawy ułożą się po Twojej myśli, jeżeli będzie postępował zgodnie ze swoim sumieniem.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) To Twój szczęśliwy dzień. Dziś wszystkim rybom będzie dopisywać wyjątkowe szczęście. Pojawi się okazja do spotkania z kimś bliskim, kogo nie widziałeś od dłuższego czasu. Rada tej osoby okaże się kluczowa. W najbliższym czasie możesz spodziewać się także przełomu w kwestiach zawodowych. Korzystaj ze wszystkich opcji rozwoju kariery, a niedługo nastąpi przełom.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Nie daj sobie wcisnąć w usta słowa, których nie powiedziałeś. Dojdzie do spięcia z pewną konfliktową, żądną sensacji osobą. Pamiętaj, że po Twojej stronie jest wiele osób. Ludzie Cię lubią, a przysługa, którą komuś wyświadczyłeś nie została zapomniana. Niedługo ktoś poda Ci pomocną dłoń. Nie odtrącaj jej, a wszystko ułoży się po Twojej myśli.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Los sprzyja relacjom rodzinnym. Ostatnio byłeś zabiegany. W pełni poświęcałeś się pracy, przez co brakowało Ci czasu dla najbliższych. Sytuacja ulega zmianie. Radosne wydarzenie skłoni Was do integracji. Wśród bliskich znajdziesz dobrego doradcę, który udzieli Ci cennych wskazówek. Przydadzą się w sprawa sercowych.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Dlaczego wybierasz zawsze najtrudniejszą drogę? Borykasz się z pewnym problemem, ale sposób na jego rozwiązanie jest łatwiejszy niż przypuszczasz. Zrozumiałe, że lubisz działać samodzielnie. Wszystkie bliźniaki widzą w sobie silne indywiduum, ale mimo wszystko z pracy grupowej mógłbyś czerpać duże korzyści. Zastanów się czy Twój problem nie dotyczy przypadkiem szerszego grona. Działając zespołowo znacznie łatwiej byłoby się z nim uporać.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) To nie jest najlepszy moment na podejmowanie ryzykownych działań. Udało Ci się załatwić kilka ważnych spraw i Twoje życie wreszcie się stabilizuje. Zyskasz więcej wolnego czasu. Poświęć go na spotkania towarzyskie. Bądź otwarty na nowej znajomości, a nie długo na Twojej drodze stanie wyjątkowa osoba. Nie wzbraniaj się przed uczuciem. Los sprzyja sprawom miłosnym, a gwiazdy są po Twojej stronie.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Sukces udało Ci się osiągnąć przez dyscyplinę i konsekwentne dążenie do celu. Masz prawo, żeby być z siebie dumnym, a jednak podświadomie odczuwasz jakiś niedosyt. Żyjąc w ciągłym biegu nie dostrzegłeś problemów, z którymi borykali się znajomi i powoli zaczynacie się od siebie oddalać. Jeżeli nie zmienisz podejścia, wkrótce zacznie dokuczać Ci samotność. To dobry moment, żeby zrobić sobie odpoczynek od pracy i zadbać o przyjaciół.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Los sprzyja sprawom miłosnym. Pewna osoba wpadła Ci w oko, ale masz opory, żeby zrobić pierwszy krok. Mniej jednak na uwadze, że kto nie ryzykuje, ten nie ma. Nikt nie każde Ci składać wielkich deklaracji, a w propozycji spotkania nie ma przecież niczego złego. Jeżeli nie wykażesz się inicjatywą prędzej czy później będziesz tego żałować.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Masz mętlik w głowie. Z każdej strony słyszysz wiele rad, ale nie wiesz, którą powinieneś się zasugerować. Nie zapominaj, że nikt nie przeżyje życia za siebie i czasem najlepiej robić to, co podpowiada własna intuicja. Szczególnie, jeżeli chodzi o relacje z kimś, na kim Ci zależy. W sprawach zawodowych zachowaj czujność. Niedługo nastąpi przełom.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Ostatni jesteś prawdziwą duszą towarzystwa. Przyciągasz do siebie wielu ludzi o różnych charakterach i zainteresowaniach. Los sprzyja działaniom grupowym, a niedługo zostaniesz postawiony na pozycji lidera. Nie bój się konsekwencji. Jeżeli inni chcą, żebyś to ty podjął kluczową decyzję w konkretnej sprawie, zrób to. Nie będziesz żałować.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Twój wysiłek zostanie nagrodzony i niedługo możesz spodziewać się znaczącego przypływu gotówki. To dobry moment na wszelkie inwestycje. Nie będziesz żałował podjętych decyzji. Jeżeli zastanawiasz się nad wprowadzeniem w życie kluczowych zmian, zrób to. Nie czekaj do ostatniej chwili, bo ktoś sprzątnie Ci najlepsze okazje sprzed nosami.