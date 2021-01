Horoskop dzienny na piątek 15 stycznia 2021. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop

Wodnik (20.01-18.02) Na pewno nie będziesz się nudzić. Odczujesz nadzieję na lepszą przyszłość. Poczujesz chęć do działania. Cześć z was skupi się na sprawach domowych. Podejmiesz działania zmierzające do dokonania pożądanej zmiany.

Ryby (19.02-20.03) Będzie to dzień wyjątkowo sprzyjający nowym znajomościom. Warto więc z tego skorzystać i umówić się na randkę. Część z was może przenieść relację partnerską na wyższy poziom, mogą paść poważne deklaracje.

Bliźnięta (23.05-21.06) Będzie to niewątpliwie pracowity dzień, wymagający zaangażowania we wszelkie przedsięwzięcia. Sprawy zawodowe mogą też mieć wpływ na twoją relację. Bądź cierpliwy i wytrwały, a podjęte działania zakończą się pomyślnie.

Lew (23.07-23.08) Będzie to czas pełen optymizmu. Dziś możesz poczuć ulgę i odzyskać spokój. Ustąpić mogą dolegliwości zdrowotne. Niektórzy z was mogą wpaść w sidła miłości w najmniej oczekiwanym momencie.

Skorpion (23.10-21.11) Utkniesz w sieci własnych uprzedzeń. Pojawią się problemy z wyrażaniem emocji. Możesz popaść z kimś w konflikt. Nie tkwij we własnym świecie i nie karm się złudzeniami, że twoje problemy rozwiążą się same.

Koziorożec (22.12-19.01) W dniu dzisiejszym będziesz dążyć do ustabilizowania swojej pozycji. Dojdziesz z kimś do porozumienia. Część z was może podjąć decyzję o rozpoczęciu wspólnej inwestycji. Możesz też zdecydować się na spotkanie z kimś, kto o dłuższego czasu o to zabiega.