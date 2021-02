Horoskop dzienny na piątek 12 lutego 2021. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop

Ryby (19.02-20.03) Bądźcie uważni oraz ostrożni we wszelkich działaniach. Część z was może odzyskiwać równowagę po ciężkich przeżyciach. Możecie zetknąć się z problemami mającymi swe źródło w przeszłości.

Byk (20.04-22.05) Waszym sprawom na pewno nie będzie groził zastój. Możecie być skłonni do poszukiwania silnych wrażeń. Niektórzy z was mogą zawrzeć ekscytującą znajomość. Zatrzymajcie się na chwilę przemyślcie to co zamierzacie zrobić.