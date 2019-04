Horoskop dzienny na piątek 12 kwietnia 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny na piątek 12 kwietnia 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny na piątek 12 kwietnia 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości (iStock.com)

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Horoskop przeczuwa, że wodniki są wyjątkowo sfrustrowane. Chociaż wszyscy wokół powtarzają, że ciężka praca popłaca, nadal nie widzisz efektów swoich działań. Obserwowanie, jak inni odnoszą sukcesy małym kosztem, zaczyna cię denerwować, a ciebie ogarnia poczucie niesprawiedliwości. Jeżeli jednak przyjrzysz się uważnie rezultatom ich działań, zauważysz, że wcale nie są tak trwałe, jak myślałeś. Zależy ci na długoterminowych skutkach, a twój plan działania jest przemyślany i sensowny. Nie poddawaj się, ale uzbrój w cierpliwość. W końcu los wynagrodzi twoje starania.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Spodziewaj się nagłych zmian w sprawach uczuciowych. Zgodnie z horoskopem, niespodziewanie zmienisz swoje podejście do pewnej osoby, za którą wcześniej nie przepadałeś. Nowe okoliczności losowe postawią ją zupełnie w innym świetle. Jeżeli czujesz, że na początku źle ją oceniłeś, nie bój się przeprosić. Twój odważny gest zostanie doceniony. Szybko okaże się również, że łączy was wspólne hobby. Warto wykorzystać sprzyjające okoliczności do rozwoju relacji. Masz szansę zyskać nowego przyjaciela, a nawet kogoś więcej.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Twój horoskop dzienny sugeruje, byś unikał osób konfliktowych. Ciężka atmosfera w pracy stopniowo zaczyna się wszystkim udzielać, a stresująca atmosfera wcale nie poprawia sytuacji. W twoim otoczeniu znajduje się wiele osób skłonnych do gwałtownych wybuchów emocji. Chociaż również czujesz rosnącą irytację, spróbuj stłumić złość. Niedługo trudniejszy okres minie, a wytrwali zostaną nagrodzeni. Będąc opanowanym, udowodnisz swój profesjonalizm.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Chociaż myślami wciąż krążysz wokół pewnego wydarzenia, którego już nie możesz się doczekać, horoskop sugeruje skupienie na aktualnych sprawach. W najmniej spodziewanym momencie wystąpią pewne problemy w sprawach rodzinnych. Bliska osoba już od dłuższego czasu ma pewien kłopot, który próbuje bagatelizować. Trudna sytuacja wyjdzie jednak na jaw, a rodzina będzie musiała zjednoczyć siły, aby udzielić jej pomocy. Nie zawiedź zaufania najbliższych. Bardzo na ciebie liczą.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Bliźnięta są z natury bardzo wrażliwe i nie potrafią przejść obojętnie, koło osób potrzebujących. W najbliższym czasie horoskop dzienny doradza jednak zachowanie ostrożności. Nawiążesz nowe znajomości, a oprócz wartościowych ludzi, w twoim otoczeniu znajdą się również osoby, gotowe wykorzystać twoje dobre intencje. Pamiętaj, że pomaganie nie polega na wykonywaniu najbardziej żmudnej pracy za osoby trzeciej. Bądź asertywny i naucz się odmawiać, gdy ktoś nadużywa twoją dobrą wolę.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Horoskop przeczuwa, że raki są ostatnio chorowite i osłabione. Masz przed sobą ściśle określone cele. Bardzo ciężko pracujesz, aby je osiągnąć, jednak pamiętaj, że praca nie powinna przysłaniać ci tego, co naprawdę ważne. Przepracowanie powoli zaczyna odbijać się na twoim zdrowiu. Lepiej zapobiegać, niż leczyć, dlatego nie bagatelizuj pierwszych oznak przeziębienia i pozwól sobie na zasłużony odpoczynek. Dobrze zrobi ci sen oraz relaks w domowym zaciszu. Miej również na uwadze, że praca wykończonego umysłu jest mnie produktywna. Gdy wreszcie poczujesz się lepiej, szybciej znajdziesz rozwiązanie problemu, z którym borykasz się już od dłuższego czasu.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Twoja cierpliwość zostanie wystawiona na próbę. Ryzykowne decyzje podejmowane przez bliską osobę nieustannie cię drażnią, jednak teraz powie o kilka słów za dużo. W zaistniałej sytuacji złość jest zrozumiale, ale mimo wszystko spróbuj zapanować nad nerwami. Przechodzi trudny okres, a nagłym wybuchem złości, nie wybijesz jej nowych pomysłów. Najlepszym rozwiązaniem będzie szczera, długa rozmowa. Uzbrój się w solidne argumenty, ale również uważnie wysłuchaj, co znajomy ma do powiedzenia. Nie wiesz o pewnym niuansie, który trochę zmieni twoje podejście.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Uporządkowane panny lubią panować nad sytuacją, a widmo zbliżających się wielkimi krokami zmian, dosłownie cię przeraża. Nie panikuj i weź kilka głębszych oddechów. Chociaż jesteś zwolennikiem dawnego porządku wiedz, że to właśnie nowe doświadczenia stanowią jedno z istotniejszych źródeł wiedzy. Według horoskopu twoja niepewność jest nieuzasadniona. Masz bardzo dobrą pamięć i duże kompetencje. Jeżeli je poszerzysz, bardzo szybko otworzą się przed tobą duże możliwości. Najwyższy czas uwierzyć w siebie i opuścić strefę komfortu.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Horoskop przepowiada, że dzisiaj będziesz miał do czynienia z pewną bardzo wrażliwą osobą. Rozmowa, którą z nią przeprowadzisz, okaże się niezmiernie ważna, gdyż to właśnie ten znajomy będzie miał duży wpływ na twoją przyszłość. Ostrożnie dobieraj argumenty, aby jej nie urazić. Ostatni przechodzi cięższy okres, nie ma zbyt dużego poczucia humoru i wszystko traktuje zbyt personalnie. Bądź cierpliwy, okaż jej zrozumienie, a przy tym sam z siebie nie zaczynaj trudnych tematów. Pamiętaj, że to bardzo wpływowa osoba. Jeżeli wykażesz się pokorą, pomoże ci w pewnej trudnej sytuacji.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) To nie jest najlepszy czas na wszelkie inwestycje i większe wydatki. Horoskop ostrzega, byś nie pożyczał pieniędzy osobom, do których nie masz zaufania. Nachodzi cięższy okres pod względem finansowym, dlatego postaraj się oszczędzać. Czekają cię niezaplanowane wydatki i nie możesz sobie pozwolić na życie ponad stan. Gwiazdy zwiastują ci jednak powodzenie w sprawach sercowych. Wydarzy się coś, przez co osoba, która dotychczas nie zwracała na ciebie uwagi, zacznie zabiegać o spotkanie. Nie odmawiaj. Taka szansa może się nie powtórzyć.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Nie podejmuj się wykonywania zadań, które są poniżej twoich kompetencji. Ciężko pracujesz, a twoje wyniki nie są gorsze od tych, prezentowanych przez osoby na wyższych stanowiskach. Zamiast w duchu narzekać na zaistniałą sytuację, zacznij działać. Kreatywne i stawiające na samorozwój strzelce gasną, gdy zbyt długo tkwią w martwym punkcie. Najwyższy powód, aby zaczął ubiegać się o awans. Jeżeli jednak twoje obecne stanowisko nie gwarantuje najmniejszych możliwości rozwoju, warto zastanowić się nad zmianą pracy. Wysłanie CV nic nie kosztuje, a może przynieść zadowalające rezultaty.