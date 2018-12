Horoskop dzienny na niedzielę 9 grudnia

Horoskop dzienny na niedzielę 9 grudnia. Sprawdź, co wydarzy się w najbliższej przyszłości.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Horoskop dzienny na niedzielę 9 grudnia (iStock.com)

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01–18.02) Czy nie masz wrażenia, że stale popełniasz te same błędy? Zamiast tłumaczyć wszystko niesprzyjającym splotem wydarzeń albo zwykłym pechem, przemyśl swoje zachowanie. Odpowiedź może być prostsza, niż Ci się wydaje i wprowadzenie kilku zmian rozwiąże Twoje problemy.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02–20.03) To dobry moment na zmiany. Dobrze wiesz, czego chcesz i jak to dostać, ale czynnikiem, który najbardziej blokuje Cię przed działaniem jest… zwykłe lenistwo. Nie szukaj wymówek. Zamiast tego znajdź inspirację w bliskich osobach. Dążenie do nawet bardzo trudnego celu przyniesie Ci sporo satysfakcji, a w razie problemów masz znajomych, którzy chętnie posłużą dobrą radą.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03–19.04) Los sprzyja sprawom miłosnym. Ostatnio pogłębiłeś znajomość z pewną osobą, do której powoli zaczynasz czuć coś więcej. Pamiętaj, że jest to ktoś nieśmiały z bagażem trudnych doświadczeń. Z drugiej strony to również inteligenta osoba o podobnych zainteresowaniach. Odważ się zrobić pierwszy krok, ale nie bądź natarczywy. Jeżeli odpowiednio to rozegrasz, Wasza relacja wejdzie na inny tor.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04–22.05) Otwórz swój umysł. Przed Tobą duże szanse na zyskanie wiedzy, która może być szczególnie potrzebna w kwestiach zawodowych. To również dobry moment na podjęcie różnego rodzaju kursów oraz rozpoczęcie nauki nowego języka. Niedługo rozpocznie się zacięta rywalizacja między Tobą a jeszcze jedną osobą, która ma podobny cel.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05 – 21.06) Nie rozpamiętuj przeszłości, bo w niczym Ci to nie pomoże. Wydarzenia ostatnich dni sprawiły, że dawne wspomnienia odżyły. Zamartwianie nie przyniesie Ci jednak ulgi. Skup się na aktualnych sprawach i nie nastawiaj się na wszystko tak pesymistycznie. Przed Tobą dobry czas. Nawiążesz nowe znajomości i rozwiniesz w sobie pewien talent.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06–22.07) Masz wokół siebie dobrych doradców, na których opinii warto polegać. To osoby bliskie o dużych kompetencjach, które zawsze będą Ci życzyć jak najlepiej. Nie pozwól, żeby w drodze do celu ktoś obcy przekonał się do swojego zdania. To sprytny manipulator o niezbyt dobrych intencjach.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07–23.08) Spodziewaj się nagłego przypływu gotówki. Twój trud wreszcie się opłaci, jednak pamiętaj, żeby nie wydawać wszystkich pieniędzy od razu. Jest pewna rzecz materialna, na której szczególnie Ci zależy. Zacznij odkładać środki. Szybko przekonasz się, że cel jest bliżej, niż myślisz.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08–22.09) Ostatnio jesteś bardzo łatwowierny, co może szybko wpędzić Cię w kłopoty. Do towarzystwa, w którym się obracasz wkroczyła nowa osoba. Jest przebojowa i otwarta, ale również bardzo konfliktowa. Podchodź do niej z rezerwą i nie pozwól, żeby zbyt szybko przekonała do swoich racji innych znajomych. Nie prowokuj jednak sporów jako pierwszy, w przeciwnym razie to Ty zostaniesz obarczony winą.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09–22.10) Nie obwiniaj się za rzeczy, na które nie masz wpływu. Takie podejście przysporzy Ci tylko trosk. Uświadom sobie, że niewłaściwe wybory ważnych dla Ciebie ludzi mogą stanowić dla nich pewnego rodzaju nauczkę na przyszłość. Jeżeli nie zmienisz podejścia, również dostaniesz od życia pewną lekcje. Przed Tobą istotne problemy dotyczące… Ciebie samego. Niestety, jesteś tak zaabsorbowany sprawami innych, że ich nie dostrzegasz. Bądź aktywny w sferach, w których możesz coś zmienić. Resztę pozostaw losowi.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10–21.11) Przed Tobą pewna próba. Będziesz musiał podjąć istotną decyzję dotyczącą spraw zawodowych. Nie jest łatwa, ponieważ wymaga od Ciebie wielu wyrzeczeń, a jej konsekwencje odczują również Twoi najbliżsi. Nie działaj pochopnie i dokładnie wszystko przemyśl. Dobrymi doradcami okażą się lwy i ryby.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11–21.12) Dziś wszystkie strzelce są wyjątkowo rozdrażnione. Nieprzewidziane sytuacje losowe skutecznie pokrzyżują Twoje plany. Pamiętaj jednak, żeby swoich nerwów nie wyładowywać na najbliższych. Jeżeli powiesz o kilka słów za dużo szybko tego pożałujesz. Weź kilka głębszych oddechów i zdaj się na los. To najlepsze rozwiązanie.