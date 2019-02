Horoskop dzienny na niedzielę 3 lutego 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co Cię czeka w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny na niedzielę 3 lutego 2019. Sprawdź, co wydarzy się w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny na niedzielę 3 lutego 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co Cię czeka w najbliższej przyszłości (iStock.com)

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Coś, co dla kogoś może być tylko droczeniem, dla innej osoby oznacza prawdziwą przykrość. Chociaż masz dużą grupę znajomych, zwróć uwagę na dzielące ich różnice i nastawienie do pewnych spraw. Niedługo wszyscy zostaniecie postawieni w trudnej sytuacji. Uważaj, żeby nie wyciągać pochopnych wniosków. Nie spiesz się też z oceną, dopóki nie poznasz dwóch wersji wydarzeń.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Jeżeli naprawdę zależy Ci na zmianach, musisz konsekwentnie zmienić przyzwyczajenia. Na początku będzie ciężko, ale z czasem zrozumiesz, że taki stan rzeczy ma pozytywny wpływ na Twoje samopoczucie. W relacjach z innymi ludźmi postaw na szczerość. Nawet jeżeli prawda okaże się bolesna dla osób trzecich, będzie mieć większą wartość od najmilszego kłamstwa.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Od pewnego czasu zbierasz się do wykonania pewnej czynności. Zdajesz sobie sprawę z powagi sytuacji, ale strach przed pomyłką blokuje Twoje działania. Masz przed sobą ambitne, ale realne do wykonania cele. Jeżeli nie uwierzysz w siebie, niezwykle trudno będzie Ci im podołać. Najtrudniejszy jest pierwszy krok. Gdy go wykonasz reszta pójdzie zadziwiająco szybko.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Dzień zacznie się wyjątkowo dobrze. Usłyszysz dobrą wiadomość, która szybko postawi Cię na nogi. Nie zmarnuj pozytywnej energii i chęci do działania. Wyjątkowa kreatywności, którą obdarzyły Cię gwiazdy okaże się niezwykle przydatna w wykonywaniu pewnych obowiązków. To dobry moment zarówno na planowanie, jak wprowadzanie zmian w życie.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Uważaj, w Twoim otoczeniu znajduje się konfliktowa osoba. Dzisiaj ma szczególnie kiepski dzień i z błahej sprawy potrafi stworzyć prawdziwy problem. Nie prowokuj jej, ale również nie ulegaj irracjonalnym oczekiwaniom. Słuszność jest po Twojej stronie. Bez względu na okoliczności powinieneś bronić swoich racji. Jeżeli ulegniesz pod naporem opinii osób trzecich, będziesz tego żałował.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) To normalne, że wkraczając w nowe towarzystwo, chcesz się szybko odnaleźć i czuć swobodnie. Nie podążaj jednak za znajomymi jak cień przytakując im na każde stwierdzenie. Masz bogatą osobowość i jesteś w stanie dogadać się z wieloma ludźmi. Wyjdź z inicjatywą i sam chętnie proponuj im spotkania, opowiadaj o swojej pasji, a przede wszystkim – bądź sobą. W grupie znajduje się osoba, do której poczujesz coś więcej. W relacjach z nią nie możesz nigdy udawać kogoś, kim nie jesteś.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Pierwsze wrażenie może być mylne, dlatego nie spiesz się z oceną. Znalazłeś się na rozdrożu i od wyboru, jaki podejmiesz w kolejnych dniach będzie zależała Twoja najbliższa przyszłość. Dobrymi doradcami w zaistniałej sytuacji okażą się wieloletni przyjaciele. Oni znają Cię najlepiej i podpowiedzą słusznie, zarówno jeżeli chodzi o sprawy sercowe, jak zawodowe.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Za bardzo bierzesz sobie do serca to, co mówią inni. Podjąłeś ważną decyzję w sprawach zawodowych, ale nadal brakuje Ci pewności siebie. Idealnym sposobem, żeby się przełamać będzie integracja z wpływowymi ludźmi oraz podejmowanie różnego rodzaju kursów, które podniosą Twoje kwalifikacje. Twój umysł jest wyjątkowo otwarty na dobrą passę. Nie zmarnuj takiej szansy.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Spodziewaj się przełomu w sprawach finansowych. Twoja sytuacja wreszcie ulegnie poprawie i rzeczy, które wcześniej pozostawały poza zasięgiem staną się bardziej realne. Miej jednak na uwadze, żeby nie wykorzystywać środków materialnych do imponowania osobom trzecim. Naucz się oszczędzać i nie wydawaj pieniędzy na błahostki. Niedługo na horyzoncie pojawi się atrakcyjna oferta. Będziesz chciał w nią zainwestować.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Pewna osoba bardzo Cię zdenerwuje. O ile wcześniej dawałeś radę dusić w sobie złość, tym razem wiesz, że nie będziesz w stanie dłużej tego tolerować. Powiedz krótko, co masz na myśli, ale nie daj się wciągnąć w żadną awanturę. Obserwują Cię osoby, których opinia ma znaczenie. Jeżeli w porywie emocji powiesz o kilka słów za dużo, szybko tego pożałujesz.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) To dobry dzień na odpoczynek. Wreszcie będziesz mieć czas na relaks w domowym zaciszu. Przemęczony organizm bardzo tego potrzebuje, dlatego staraj się nie wynajdować sobie nowych obowiązków. Chęć do spotkań towarzyskich wróci Ci wieczorem. To dobry moment, by skontaktować się z bliskimi, dla których ostatnio nie miałeś czasu. Ktoś będzie chciał przekazać Ci zaskakującą wiadomość. Nie powinieneś być ostatnim, który się dowie o pewnym fakcie.