Horoskop dzienny na niedzielę 28 października. Sprawdź, co Cię czeka w najbliższej przyszłości.

Wodnik (20.01-18.02) Los sprzyja rozwojowy intelektualnemu. Po okresie relaksu umysł stał się wypoczęty i gotowy do pracy. Konstruktywnie wykorzystaj ten czas. Nie bój się podejmować nowe wyzwania . To również dobry moment na wzięcie udziału w różnych kursach oraz rozwijanie pasji. Zdobyte umiejętności przydadzą Ci się szybciej, niż myślisz.

Strzelec (22.11-21.12) Uważaj na osoby spod znaków wodnika oraz ryb. Są zazdrosne, dlatego nie będą teraz działać na Twoją korzyść. Los sprzyja sprawom miłosnym . W Twoim otoczeniu znajduje się ktoś, kto z wzajemnością zwrócił na Ciebie uwagę. Miej jednak na uwadze, że nie jesteś jedynym, który poczuł do tej osoby coś więcej.

Bliźnięta (21.05-21.06) Nie pozwól, żeby strach przed działaniem oddala Cię od Twoich marzeń. Drobne potknięcia są czymś normalnym i nie powinieneś się zniechęcać. Inspiracją będzie dla Ciebie działanie znajomego. Nie bój się poprosić go o radę. To pomocna, otwarta osoba, która chętnie poświęci Ci czas.

Koziorożec (22.12-19.01) W tym okresie powstrzymaj się od wszelkich inwestycji i większych wydatków. Niespodziewane wydatki pojawią się w najmniej spodziewanym momencie. Pamiętaj również, żeby nie odwlekać wizyty u bliskiej osoby. Łącząca was więź była kiedyś silniejsza. Jeżeli nie zaczniesz działać, nadal będziecie się od siebie oddalać.

Skorpion (23.10-21.11) Usłyszysz liczne pochwały z ust tych, po których się tego nie spodziewałeś. Twoje starania wreszcie się opłacą. Pojawi się okazja do poznania różnych, wpływowych ludzi. Nie odkładaj spotkań w nieskończoność. Nie zbaczaj z obranej ścieżki. Jest kręta, ale na końcu czeka sukces.

Panna (23.08-22.09) Staniesz w obliczu trudnego wyboru. Nie lekceważ tego, co mają do powiedzenia najbliżsi. Ich rada okaże się kluczowa! Przemyśl wszystko dwukrotnie, nim podejmiesz decyzję i dokładnie czytaj każdy podpisany dokument.

Lew (23.07-22.08) Niechcący sprawiłeś komuś przykrość. Zdajesz sobie sprawę ze swojej winy, ale masz opory przed przyznaniem się do błędu. Dopóki nic z tym nie zrobisz, nie odzyskasz wewnętrznego spokoju. Zdobądź się na odwagę i powiedz, co czujesz. Twoja szczerość zostanie doceniona.

Waga (23.09-22.10) Wydarzy się coś, co sprawi, że dawne uczucia odżyją. Stale myślisz o osobie, której nie jesteś obojętny. Warto wyjaśnić pewne sprawy w celu uniknięcia nieporozumień. Nie masz wiele do stracenia, za to możesz zyskać więcej, niż Ci się wydaje.