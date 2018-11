Horoskop dzienny na niedzielę 25 listopada

Horoskop dzienny na niedzielę 25 listopada.Sprawdź, co Cię czeka w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01–18.02) Dobrze zastanów się nad swoim ostatnim zachowaniem. Chociaż ciągle znajdujesz argumenty, które tłumaczą Twoje postępowanie, w głębi duszy wiesz, że nie jest właściwie. Dobrze jest mieć marzenia i dążyć do własnych celów. Zastanów się jednak czy Twoja determinacja nie okazuje się zgubna. Nieświadomie ranisz osoby trzecie i to bardziej, niż Ci się wydaje.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02–20.03) Sam ponosisz odpowiedzialność za swoje niepowodzenia. Przestań szukać winnego. Ostatnio jesteś rozleniwiony i ciężko Ci się zmobilizować do realizacji zamierzonych celów. Zamiast skupiać się na rozrywkach, przemyśl swoje postępowanie. Masz odpowiednie zdolności i predyspozycje, które ułatwią Ci drogę do sukcesu. Zmobilizuj się do ciężkiej pracy. Rezultaty przyjdą szybko i będą widoczne na pierwszy rzut oka.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03–19.04) Przed Tobą luźniejszy dzień. To jednak wcale nie oznacza, że możesz spędzić go mało produktywnie. Ostatnio wszystkie barany są wyjątkowo rozleniwione. To duży błąd. Atrakcyjne okazje uciekają Ci sprzed nosa, a Ty nie jesteś wystarczająco zmotywowany, żeby postarać się je zdobyć. Jeżeli nie zmienisz swojego postępowania, niedługo będziesz żałować. W głębi duszy doskonale wiesz, co powinieneś zrobić. Zbierz w sobie siłę do działania.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04–22.05) Niedługo poznasz nowych ludzi. Ich towarzystwo przypadnie Ci do gustu i szybko znajdziecie wspólny język. Pamiętaj jednak, żeby nie zapominać o starych znajomych. Wśród nich znajduje się pewna osoba, która skrycie darzy Cię głębszym uczuciem. Zamiast wybierać między znajomymi, zdobądź się na odważniejszy krok i zapoznaj ich wzajemnie. Sytuacja rozwinie się w ciekawym kierunku. Dowiesz się też, że mają zainteresowania i pasje, o których wcześniej nie miałeś pojęcia.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05 – 21.06) Zostałeś mocno skrytykowany i dokładnie analizujesz czyny, które Ci zarzucono. Zmuszony do refleksji powoli tracisz pewność siebie. Wiedz jednak, że nie takie były intencje osoby, która zwróciła Ci uwagę. Targana silnymi emocjami użyła nieodpowiednich słów. Wina leży po dwóch stronach, ale zyskasz uznanie, jeżeli jako pierwszy przyznasz się do błędu. Najgorszym, co możesz zrobić, jest udawanie, że nic się nie stało. Myślami i tak stale będziesz wracał do zaistniałej sytuacji.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06–22.07) To Twój dzień. Dziś będzie dopisywać Ci szczególne szczęście. Nie bój się podejmować ryzyka, będzie opłacane. Twoje rady dla osób trzecich również będą na wagę złota. Będziesz mieć doskonałą okazję do odnowienia kontaktów z osobą, na której niegdyś Ci zależało. W najbliższym czasie spodziewaj się również większego zastrzyku gotówki.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07–23.08) To dobry moment na naukę nowych rzeczy. Twój umysł jest otwarty i głodny wiedzy. Przydarzy się również wiele okazji do samorozwoju. Nie odmawiaj, gdy ktoś zaproponuje Ci naukę czegoś nowego. To również dobry moment, żeby zapisać się na różne kursy i rozwijać zdolności językowe. Niedługo nastąpi przełom w kwestiach zawodowych.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08–22.09) Przed Tobą okres prób. Konflikt wisi w powietrzu i dotyczy dwóch osób z Twojego otoczenia. Żadna z nich nie jest Ci obojętna. Bardzo możliwe, że zostaniesz poproszony o opowiedzenie się po jednej ze stron. Nie ulegaj i wykaż się asertywnością. Jeżeli postąpisz nierozważnie, możesz stracić przyjaciela. Wysłuchaj, ale nie interweniuj. Wyjdziesz najlepiej na tym, jeżeli nie dasz wciągnąć się w cudzą sprzeczkę.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09–22.10) Potrzebujesz chwili odpoczynku. To dobry moment na wszelkie podróże i dalsze wyjazdy. Jeżeli masz możliwość pójść na urlop, możliwie szybko z niej skorzystaj. Niedługo ponownie zacznie się bardzo pracowity okres. Twój umysł i ciało muszą się zrelaksować. Ukojenie przyniesie Ci czas spędzony na świeżym powietrzu, a doskonałymi towarzyszami będą osoby spod znaków lwa i koziorożca.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10–21.11) Nie poświęcaj się dla innych bardziej, niż to konieczne. Masz opinię osoby uczynnej, co mogą chętnie wykorzystywać osoby trzecie. Masz bardzo duże kompetencje, które powinieneś zaprezentować przed kimś wpływowym. Uwierz we własne możliwości i, zamiast skupiać się na pomaganiu innym, zrób coś dla Ciebie. Przejmij inicjatywę i zacznij działać!

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11–21.12) To nie jest najlepszy czas na podróże i dalekie wyjazdy. Wiele osób z Twojego otoczenia choruje, a Ty również powinieneś zadbać o swoje zdrowie. Wyciągaj wnioski z cudzych doświadczeń. Zamiast zwlekać do ostatniej chwili, zapobiegaj chorobie, gdy poczujesz pierwsze objawy przeziębienia. Przed Tobą ważne wyzwanie. Jeżeli będziesz źle się czuł, nie zdołasz mu podołać.