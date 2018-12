Horoskop dzienny na niedzielę 2 grudnia. Sprawdź, co wydarzy się w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla raka Rak (22.06–22.07) Zwolnij tempo. Masz określony cel do którego osiągnięcia bardzo się spieszysz. Dobrze jest mieć marzenia, ale żyjąc w takim pędzie możesz zapomnieć o tym, co naprawdę ważne. Ktoś bliski od dłuższego czasu usiłuje Ci coś powiedzieć, ale bardzo boi się Twojej reakcji. Nie bądź tak surowy, zarówno dla siebie jak i dla innych.

Horoskop dzienny dla panny Panna (24.08–22.09) Choć usilnie odpychasz tą myśli, w Twoim otoczeniu znajduje się ktoś, do czego czujesz coś więcej. Zastanów się, co konkretnie blokuje Cię przed zrobieniem pierwszego kroku. Jeżeli nawet nie spróbowałeś, może nie warto spisywać tej relacji na straty? Dobrej rady udzieli Ci ktoś spod znaku panny lub raka. Mają większe doświadczenie w sprawach sercowych.

Horoskop dzienny dla wagi Waga (23.09–22.10) Ostatnio zacząłeś działać według ściśle określonych schematów. Wybierasz bezpieczne opcje, unikasz ryzyka i podejmujesz konkretne działania w drodze do celu. Twoja determinacja jest godna podziwu, ale jeżeli z niezależnych od Ciebie przyczyn wszystko zacznie się komplikować, Twoje rozczarowanie może sięgnąć zenitu. Zapobiegniesz temu spędzając czasu z ludźmi o zupełnie innych poglądach. Będziesz zaskoczony faktem jak dużo możecie się od siebie nauczyć i zrozumiesz, że do Twojego celu prowadzi więcej dróg niż myślałeś.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10–21.11) Najwyższy czas, żebyś zadbał o swoje zdrowie. W natłoku codziennych obowiązków często pomijamy to, co ma duże znaczenie. Osłabiony i przemęczony nie będziesz w stanie dać z siebie stu procent. Wolniejszy moment poświęć na profilaktyczne badania. Jeżeli jesteś przeziębiony, nie zmuszaj się do wyjść z domu, bo Twój stan zdrowia bardzo szybko się pogorszy. Popracuj również nad swoją dietą. Wzbogać ją o więcej warzyw i owoców, a co najważniejsze zacznij jeść regularnie.