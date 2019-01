Horoskop dzienny na niedzielę 13 stycznia 2019. Sprawdź, co wydarzy się w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla wodnika Wodnik (20.01-18.02) Czeka Cię długi, leniwy poranek. Nie spiesz się w wykonywaniu domowych obowiązków. Będziesz mieć dużo czasu, żeby zrobić je powoli i dokładnie. Od pewnej osoby usłyszysz kilka szczerych komplementów. Wiedz, że jesteś dla niej autorytetem i do serca weźmie sobie wszystkie Twoje rady. Unikaj rozmów na tematy rodzinne, bo nieświadomie urazisz kogoś, kto ma poważne problemy z bliskimi.

Horoskop dzienny dla bliźniąt Bliźnięta (23.05-21.06) Nadarzy się okazja do spotkania z osobą, z którą łączą Cię niewyjaśnione sprawy. Chociaż sytuacja jest trudna, nie unikaj jej. Jeżeli jako pierwszy podejmiesz próbę omówienia trudnego tematu, zyskasz przewagę. Uważaj na ludzi spod znaku skorpiona. To plotkarze, którzy właśnie poszukują sensacji.

Horoskop dzienny dla raka Rak (22.06-22.07) Nie utrudniaj sobie sprawy. Zadanie, które Ci powierzono w rzeczywistości nie jest tak skomplikowane, jak myślisz, ale podchodzisz do niego w nieodpowiedni sposób. Jesteś ambitny i lubisz do wszystkiego dochodzić sam, ale czasem dobrze poprosić o radę kogoś, kto ma większe doświadczenie. Pamiętaj, żeby nie odkładać obowiązków na później. Przed Tobą zaskakujący zwrot wydarzeń, który przyniesie duże zmiany.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Dzisiaj wszystkie lwy dosłownie tryskają energią. Nie siedź w domu. Dobrze zrobią Ci spotkania ze znajomymi i czas spędzony na świeżym powietrzu. Złe samopoczucie nareszcie minie, a informacja usłyszana od pewnej osoby sprawi, że nabierzesz chęci do działania. Będziesz nadawać na tych samych falach z osobą spod znaku ryb. Wpadniecie na pewien pomysł, którego realizacja bardzo Was do siebie zbliży.