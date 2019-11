WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze horoskop Klaudia Zawistowska 1 godzinę temu Horoskop dzienny na niedzielę 10 listopada 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości Horoskop dzienny na niedzielę 10 listopada 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Horoskop dzienny na niedzielę 10 listopada 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości (iStock.com) Horoskop dzienny dla wodnika Wodnik (20.01-18.02) Twój dzienny horoskop dostrzega, że jesteś przepracowany i zwyczajnie przemęczony. Jeżeli nie zmienisz podejścia, kiepskie samopoczucie wkrótce odbije się na twoim zdrowiu. Schematyczne wykonywanie tych samych czynności skutecznie odbiera motywację do dalszej pracy. Na szczęście, wkrótce pojawi się okazja do zmiany otoczenia. Twój nastrój najskuteczniej poprawi czas spędzony na świeżym powietrzu. Pamiętaj, że praca zmęczonego umysłu jest mniej wydajna. Jeżeli nie dasz mu czasu do regeneracji, efekty twoich działań będą zdecydowanie gorsze. Horoskop dzienny dla ryb Ryby (19.02-20.03) Horoskop dzienny wie, że wydarzenia ostatnich dni doprowadziły do niesnasek w twoich kontaktach z rodziną. Nie bagatelizuj spraw, które ewidentnie wymagają omówienia. Pamiętaj również, że często jedna sytuacja może zostać zrozumiana przez różne osoby w dwojaki sposób. Zapobiegniesz konfliktom, jeżeli przestaniesz odkładać na później przeprowadzenie szczerej rozmowy. Twoimi sprzymierzeńcami będą młodsi członkowie rodziny. Macie podobny pogląd na wiele spraw i zbliżone priorytety, przez co możecie liczyć na wzajemne wsparcie. Horoskop dzienny dla barana Baran (21.03-19.04) Gwiazdy sprzyjają wszelkim metamorfozom. Jeśli zastanawiałeś się nad gruntowną zmianą w wyglądzie, wiedz, że to będzie dobry pomysł. Wkraczasz w nowy etap. Pamiętaj, że najdrobniejsze detale mają znaczenie i często wpływają na znaczną poprawę naszego samopoczucia. Horoskop zwiastuje ci powodzenie w sprawach sercowych. Nie spędzaj wieczorów samotnie i otwórz się na ludzi. Twoi znajomi prowadzą aktywne życie towarzyskie. Z pewnością ucieszą się na propozycję wspólnego spędzania czasu. To będzie doskonała okazja do nawiązania nowych znajomości. Horoskop dzienny dla byka Byk (20.04-22.05) Horoskop dostrzega, że do życia uporządkowanych, przyzwyczajonych do planowania byków wdziera się rutyna. Taki stan rzeczy skutecznie odbiera ci chęci do działania, dlatego warto postawić na zmiany. Zamiast nieustannie gnać do przodu, spróbuj cieszyć się z małych rzeczy i nauczyć żyć chwilą. Zamartwianie się na zapas wprowadza do twojego życia zbędny mętlik i odziera z optymizmu. Los przygotował dla ciebie wiele okazji do rozwoju osobistego. Niestety, masz tendencję do wybiegania myślami w przyszłość i martwienia na zapas. Zmień podejście. Jeżeli pozwolisz sobie na odrobinę spontaniczności, wreszcie zrozumiesz, jak wiele okazji zdążyło cię ominąć. Horoskop dzienny dla bliźniąt Bliźnięta (23.05-21.06) Nie zapominaj o ludziach, którzy w podali ci pomocną dłoń, gdy byłeś w tarapatach. Twój horoskop dzienny przewiduje, że niebawem nadarzy się okazja do okazania wdzięczności. Znajomi staną w obliczu trudnej decyzji, którą dodatkowo skomplikują piętrzące się problemy. Nawet jeżeli będziesz mieć na głowie masę innych obowiązków, zagospodaruj trochę czasu, aby ich wesprzeć. Miej jednak na uwadze, że są to ludzie bardzo dumni, którzy niechętnie mówią o swoich kłopotach. Z tego powodu powinieneś uzbroić się w cierpliwość i uważnie słuchać tego, co chcą ci przekazać. Prędzej czy później zdradzą, co jest przyczyną trudnej sytuacji. Horoskop dzienny dla raka Rak (22.06-22.07) Ostatnio raki są wyjątkowo przewrażliwione i przejawiają skłonność do wygłaszania przedwczesnych osądów. Przez takie zachowanie możesz kogoś skrzywdzić, dlatego postaraj się zapanować nad emocjami. Pewna zawistna osoba zaburzyła twoją pewność siebie, ale to nie powód byś ją naśladował. Cieszysz się sympatią współpracowników i nie zepsuj tego przez nagły wybuch złości. Horoskop przypomina, że bardzo długo walczyłeś na swój sukces, co wpłynęło na twoje podejście do pracy. Czasem czujesz się niesprawiedliwie, gdyż odnosisz wrażenie, że innym dążenie do celu przychodzi znacznie łatwiej. Zwróć jednak uwagę na fakt, iż to efekty twoich działań są zwykle zdecydowanie dłuższe. Horoskop dzienny dla lwa Lew (23.07-23.08) Twój dzienny horoskop sugeruje zachować szczególną ostrożność. Jesteś przemęczony i osłabiony fizycznie, a w takim stanie łatwo o chorobę. Lepiej zapobiegać, niż leczyć, dlatego nie lekceważ pierwszym oznak przeziębienia. Jeżeli nie jest to konieczne, unikaj dalszych wyjazdów i podróży. W najbliższym czasie najlepiej postawić na odpoczynek w domowym zaciszu. Nie zapominaj o ważnym wydarzeniu, na które czekałeś już od dłuższego czasu. Przed tobą prawdziwe wyzwanie, a żeby mu podołać, musisz być w pełni sił. Horoskop dzienny dla panny Panna (24.08-22.09) Horoskop podpowiada, że w najbliższym czasie warto postawić na spotkania towarzyskie. Napięty okres w pracy powoli dobiega końca, dzięki czemu zyskasz więcej czasu dla siebie. Dobrą odskocznią od życia codziennego będą dalsze wyjazdy i podróże. Powinieneś odpocząć od miejskiego zgiełku, który każdego potrafi przerosnąć. Pamiętaj jednak, aby zatroszczyć się o dobre towarzystwo. Nawiążesz szczególną więź z osobami spod znaku wodnika i koziorożca. Będą dobrymi towarzyszami podróży. Horoskop dzienny dla wagi Waga (23.09-22.10) Horoskop przeczuwa, że będziesz mediatorem w pewnej trudnej sprawie. Konflikt między dwójką znajomych się nasila i niebawem dojdzie do poważnego sporu. Obie osoby darzysz dużą sympatią, przez co sytuacja będzie dla ciebie bardzo trudna. Nie wyciągaj pochopnych wniosków po wysłuchaniu jednej ze stron, ale staraj się być możliwie obiektywny. Miej oczy dookoła głowy i zwracaj uwagę na to, co mówią inni. Jeżeli zastosujesz odpowiednie argumenty, pomożesz im dojść do porozumienia. Horoskop dzienny dla skorpiona Skorpion (23.10-21.11) Pozytywne myślenie i dobre nastawienie mają większe znaczenie, niż ci się wydaje. Horoskop apeluje, aby skorpiony nie ulegały teraz niepokojącym nastrojom. Zrozumiałe, że jesteś poruszony, gdyż oczekujesz na pewną wiadomość, ale nie możesz zmienić już podjętej decyzji. Przed tobą kolejne dylematy, jednak tym razem powinieneś polegać przede wszystkim na własnej intuicji. Praca grupowa nie jest najlepszym pomysłem dla samodzielnych skorpionów, które chcą się wykazać, dlatego, jeżeli tylko masz taką szansę, wybieraj zadania indywidualne. Jako silna jednostka, z pewnością sobie poradzisz. Horoskop dzienny dla strzelca Strzelec (22.11-21.12) Według horoskopu, po napiętym okresie, strzelce potrzebują stabilizacji. Na szczęście zawirowania w sprawach zawodowych wreszcie ucichną, a dzięki wsparciu znajomych uporasz się z problemem, który od dłuższego czasu odbierał ci spokój ducha. Teraz powinieneś skoncentrować się na potrzebach organizmu. Jesteś wymęczony, a w takim stanie łatwiej o chorobę. Skorzystaj z wolniejszej chwili, by zadbać o zdrowszą dietę i regularne posiłki. Siły pomoże ci również odzyskać większa ilość snu. Wyczerpany nie zdołasz stawić czoła wyzwaniom, które przygotował dla ciebie los. Horoskop dzienny dla koziorożca Koziorożec (22.12-19.01) Chociaż koziorożce są zazwyczaj miłe i uczynne, w obliczu wyzwań stają się bardzo pilne i nieugięte. Nie ma niczego złego w byciu ambitny, dopóki dążenie do wyznaczonego celu nie przysłania ci innych, równie ważnych spraw. Horoskop radzi zachować równowagę pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym. Ostatnio byłeś tak zajęty pracą, że nie miałeś zbyt wiele czasu dla swoich najbliższych. Rodzina i przyjaciele bardzo się o ciebie martwią. Przejmij inicjatywę, proponując spotkanie. Jeżeli nie będziesz pielęgnować waszych relacji, prędzej czy później mocno się oddalicie. Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące