Horoskop dzienny na czwartek 9 maja 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny na czwartek 9 maja 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Horoskop dzienny na czwartek 9 maja 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości (iStock.com)

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Horoskop dzienny zwraca uwagę na fakt, że często pędząc w konkretnym kierunku, nie zwracamy uwagi na istotne szczegóły, które pojawiają się po drodze do celu. Pośpiech nie sprzyja precyzji. Niecierpliwi znajomi podjęli pewną ryzykowną decyzję pod wpływem chwili. Chociaż sam byłeś skłonny do podobnych działań, szybko przekonasz się, że taki wybór doprowadzi ich do licznych problemów. Słuchaj rad starszych i bardziej doświadczonych, a wolniejszy czas poświęć na odświeżenie zdobytej niegdyś wiedzy. Los uśmiechnie się do ciebie w najmniej spodziewanym momencie.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Zgodnie z twoim dziennym horoskopem, ryby są dziś wyjątkowo nerwowe i skłonne do wszelkiego rodzaju wybuchów. Będziesz musiał zmierzyć się z pewną stresującą sytuacją, ale podołasz, o ile zapanujesz nad emocjami. Pamiętaj, aby dwukrotnie czytać każdy dokument przed podpisaniem. Postaraj się też unikać spóźnień i notować wszystkie niezbędne informacje. Uważaj na osoby spod znaków raków i skorpionów. Ich temperament wkrótce da ci się we znaki, dlatego zachowaj zimną krew i uzbrój się w solidne argumenty, dzięki którym obronisz swoje zdanie.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Zastanów się, czy przypadkiem nie bierzesz za bardzo do siebie to tego, co mówią ci inni. Barany są z natury bardzo ambitne, a konstruktywną krytykę odbierają jako formę wskazówki. W twoim otoczeniu zaczynają krążyć zazdrośnicy, z którymi niebawem będziesz rywalizował o podobny cel. Horoskop uprzedza, abyś był czujny, gdyż mogą próbować udzielić ci fałszywych rad lub przekazać błędne informacje. Twoją przewagą okaże się jednak silna wola i determinacja. Ułóż konkretny plan działania, a realizując go, nie szukaj dróg na skróty. Dzięki sprawdzonym metodom uzyskasz najlepsze rezultaty.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Twój horoskop dzienny radzi, byś nie składał żadnych obietnic, dopóki nie będziesz dokonany, że zdołasz dotrzymać danego słowa. Bardzo zależy ci na pewnej osobie i chcesz jej pomóc uporać się z konkretnym problemem. Chociaż masz dobre intencje, ale w tej kwestii szczerość odegra kluczową rolę. Nie zyskasz sympatii ludzi, powtarzając to, co chcieliby usłyszeć. Zamiast tego zaoferuj swoją pomoc we wspólnym szukaniu wyjścia z trudnej sytuacji. To właśnie taka postawa zostanie najbardziej doceniona.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Los obdarzył bliźnięta szczególną kreatywnością. Horoskop zgłosi, że to dobry okres na próbowanie nowych rzeczy. W najbliższym czasie ktoś zaproponuje ci alternatywną formę spędzania wolnego czasu. Chociaż na początku nie będziesz zbyt optymistycznie nastawiony do tego pomysłu, warto się przełamać. Zaistniała sytuacja będzie nie tylko okazją do rozwoju nowych umiejętności, ale również pogłębienia relacji z osobą, z którą nigdy nie brakuje ci tematów do rozmowy. Okaże się, że macie więcej wspólnego, niż początkowo zakładałeś.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Horoskop sugeruje zachować dziś szczególną ostrożność. Wkraczasz w nowe towarzystwo złożone z ludzi o zupełnie innych priorytetach, charakterach i zainteresowaniach. Wśród nich znajduje się plotkarz. To osoba fałszywa i głodna sensacji, choć równocześnie jest duszą towarzystwa, która przyciąga dobrą energią. Pamiętaj, by zwierzać się ze swoich sekretów ludziom, których dobrze nie znasz. Masz wartościowych, godnych zaufania przyjaciół, którym możesz powierzyć najskrytsze tajemnice. To właśnie u nich powinieneś szukać wsparcia w trudnych chwilach.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Pewne niespodziewane wydarzenie wprowadzi chaos do twojego życia, zmuszając cię do nagłych zmian planów. Lwy mają tendencje do wyolbrzymiania faktów, co może tylko spotęgować zarówno twój niepokój, jak i obawy osób przebywających w najbliższym otoczeniu. W zaistniałej sytuacji horoskop nakazuje zachować spokój. Drobne niepowodzenia nie są powodem, by widzieć wszystko w ciemnych barwach. Z czasem dostrzeżesz, że raptowna zmiana sytuacji, przyniesie ze sobą wiele pozytywów.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Twój dzienny horoskop przeczuwa, że już niebawem zostaniesz wystawiony na próbę. Obstawanie przy własnym zdaniu nie jest proste, gdy inne osoby nie podzielają twojej opinii. Według horoskopu nie powinieneś na siłę dopasowywać się do ludzi, którzy nie wnoszą zbyt wiele pozytywów do twojego życia. Bądź asertywny i nie bój się wcielać w życie swoich niekonwencjonalnych pomysł. Oryginalność jest teraz niezwykle ceniona, więc odpowiednio wykorzystana, może pomóc w rozwoju kariery zawodowej.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Szczęście zacznie ci dopisywać w sprawach finansowych. Według horoskopu trudny okres wreszcie minie i będziesz mógł spodziewać się niespodziewanego przypływu gotówki. Wiesz jednak, że powodzenie w tej kwestii nie jest jednorazowe. Miej oczy dookoła głowy, bo już niedługo nadarzy się okazja do zarobku. Obudzisz w sobie przedsiębiorczego ducha, a czynności, które zwykle sprawiają ci trudność, zaczniesz wykonywać z zaskakującą łatwością. Nie zmarnuj dobrej aury i skup się na kwestiach zawodowych, a nie pożałujesz.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Odnosisz wrażenie, że z każdym dniem coraz bardziej tracisz chęci do działania, a schematyczne wykonywanie tych samych czynności nie sprawia ci satysfakcji. W zaistniałej sytuacji horoskop zaleca walkę z rutyną. Podświadomie wiesz, że potrzebujesz zmian, ale wahasz się przed wprowadzeniem ich w życie. Taka postawa jest uzasadniona przykrymi wydarzeniami z przeszłości, ale pamiętaj, że kto nie ryzykuje, ten nie ma. To odpowiedni moment na odkrywanie nowych pasji. Nie zniechęcaj się jednak początkowymi nie powodzeniami. Nie od razu Rzym zbudowano, a dobrzy znajomi z przyjemnością wprowadzą cię w nieznane środowisko.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Horoskop dostrzega, że dzisiaj strzelce szczególnie rozkojarzone, a myślami krążą wokół dawnych wydarzeń. Przypływ specyficzne nostalgii dotyczyła zaskakująca wiadomość, dotyczącą dawnego znajomego. Chociaż w twoim otoczeniu zaczyna kręcić się wielu adoratorów, to nie jest dobry czas na rozwój nowe relacji. Dawna sympatia nadal nie jest ci obojętne i podświadomie porównujesz do niej inne osoby. W takim stanie najlepiej zrobi ci kontakt z przyjaciółmi i długa szczera rozmowa. Nie duś w sobie przykrych myśli. Po zwierzeniu poczujesz ulgę.