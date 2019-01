Horoskop dzienny na czwartek 31 stycznia 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co Cię czeka w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny na czwartek 31 stycznia 2019. Sprawdź, co wydarzy się w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla wodnika Wodnik (20.01-18.02) Nie wyciągaj zbyt pochopnych wniosków i nie obrażaj się na osoby trzecie, dopóki nie poznasz motywów ich działania. Ty i Twoim znajomi zostaniecie postawieni w trudnej sytuacji. Będziesz mieć dylemat, gdyż od podjęcia konkretnej decyzji będzie zależeć najbliższa przyszłość. Uważaj na to, żeby na pierwszym planie nie stawiać tylko i wyłącznie własnych potrzeb. Będziesz potrzebować sojuszników, a nie zyskasz ich myśląc tylko o sobie,

Horoskop dzienny dla ryb Ryby (19.02-20.03) Ktoś spróbuje zagrać Ci na emocjach powołując się na wydarzenia z przeszłości. Nie daj się zmanipulować i wmówić sobie winę za coś, co było niezależne od Ciebie. Jeżeli czujesz, że w Twoim otoczeniu przebywa wampir energetyczny, zastanów się nad zmianą lub chociaż urozmaiceniem kręgu znajomych. Pewna nieśmiała, wartościowa osoba zabiega o Twoją uwagę. Warto pogłębić tę znajomość .

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Dzisiaj odniesiesz wrażenie, że los płata Ci figle. Będziesz mieć trudność w wykonywaniu czynności, z którymi zazwyczaj radziłeś sobie bez problemu. Znajdziesz za to wyjście z pewnej sytuacji, która jeszcze niedawno wydawała Ci się nie do przeskoczenia. W godzinach popołudniowych ktoś miło Cię zaskoczy. Chodzi o osobę, do której wcześniej nie pałałeś szczególną sympatią, splot wydarzeń sprawi jednak, że sprawy potoczą się zupełnie inaczej…