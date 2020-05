Horoskop dzienny na czwartek 28 maja 2020. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop

Szczęście, miłość, a może dzień pełen zmartwień? Co przygotował los na czwartek 28 maja? Sprawdź horoskop dzienny, żeby wiedzieć, co cię czeka w najbliższej przyszłości.

new tab

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Dziś postanowisz zreorganizować przestrzeń wokół siebie. W pracy, w domu czy na balkonie. Zaczniesz wszystko ustawiać według feng shui i dbać o estetyczne doznania. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Dziś będziesz pogodna, uśmiechnięta i skora do flirtowania. Uważaj tylko by ktoś życzliwy nie napisał o tobie i drugiej osobie w mediach społecznościowych. Jak teraz powstaną plotki to długo się od nich nie uwolnisz. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Zachowaj czujność i zmieniaj swoje działanie w zależności od sytuacji. Dziś możesz wile zyskać, jak szybko zareagujesz na cudze zmiany. Los będzie Ci sprzyjać więc możesz pozwolić sobie na większe ryzyko. Jednak nie przesadzaj za mocno. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Dziś będziesz apatyczny i bardzo spokojny. Nawet jak ktoś Cię będzie chciał sprowokować to mu się nie uda. Jednak mimo braku reakcji nie zapomnisz „urazy” i postanowisz zadziałać później. Wieczorem będziesz myślał tylko o spaniu. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Dziś ufaj swojej intuicji i słuchaj co Ci podpowiada. Możesz zauważyć coś, na co do tej pory nie zwracałeś zupełnie uwagi i dosłownie ”olśni „ Cię. Wpadniesz na doskonały pomysł, który będzie mógł odmienić twoją przyszłość. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Dziś zwróć szczególną uwagę na finanse i sprawy z nimi związane. Pilnuj też portfela bo może Cię czekać przykra niespodzianka i zniknie. Wieczorem ktoś z Twoich znajomych może potrzebować pocieszenia i wysłuchania. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Dziś będziesz w doskonałym humorze. Na dodatek ożywi się Twoje życie towarzyskie. W trakcie spotkania dowiesz się o zmianach jakie zaszły w życiu twoich znajomych. Tylko ich nie komentuj, szczególnie jak dotyczą rozstania. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Nie ukrywaj dziś swoich pomysłów przed innymi. Przekonasz się, że są one interesujące nie tylko dla Ciebie. Na dodatek wieczorem mogą zaskoczyć Cię wiadomości z rodziny. A będą one miłe. Możesz dostać zaproszenie na ślub. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Masz dziś doskonały dzień na randkę. Jak jesteś w związku to wyciągnij swoją drugą połówkę na spacer lub do kawiarni. Jak jesteś wolna to randka może okazać się bardzo obiecująca na przyszłość. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Dziś w każdej sprawie postanowisz postawić na swoim za wszelką cenę. A ponieważ szczęście Ci sprzyja to wszystko pójdzie po Twojej myśli. Tylko pamiętaj, że ludzie też nie zapominają jak ich zranisz. Postaraj się być delikatny. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Będziesz dziś czepialski i nadwrażliwy. Wszystko będziesz wyolbrzymiać, brać do siebie i na dodatek wszędzie będziesz widzieć coś nie tak. Po południu zaczniesz się uspokajać ale staraj się odpocząć wieczorem. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop dzienny dla koziorożca

Koziorożec (22.12-19.01) Dobra wiadomość dziś może miło Cię zaskoczyć i sprawi, że poczujesz się szczęśliwy. Pilnuj komórki i uważaj jak odpisujesz na sms-y, dziś możesz pomylić odbiorców. A potem okaże się, że narobiłeś sobie kłopotów. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Zakład dziennikarza WP z Jarosławem Gowinem. "Przesyłka dotarła"