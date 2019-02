Horoskop dzienny na czwartek 28 lutego 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co Cię czeka w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny na czwartek 28 lutego 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co Cię czeka w najbliższej przyszłości (iStock.com)

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Rodzinny konflikt wisi w powietrzu. Podjąłeś pewną decyzję, która nie przypadła do gustu twoim najbliższym. Takie nastawienie wynika z faktu, że bardzo się o ciebie martwią. Zamiast reagować impulsywnie, przygotuj argumenty, które pozwolą wytłumaczyć twoje stanowisko. Pamiętaj, że nikt za ciebie życie nie przeżyje i chociaż możesz być otwarty na sugestie innych, ufaj głównie własnej intuicji.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Nie warto rozpamiętywać przeszłości i patrzeć na aktualne wydarzenia przez pryzmat dawnych doświadczeń. Miej na uwadze, że wiele rzeczy uległo zmianie, a na horyzoncie pojawia się coraz więcej okazji do rozwoju umiejętności zawodowych oraz poznania nowych ludzi. To dobry moment na samorealizację i naukę nowych rzeczy, które pomogą ci podnieść kwalifikacje. Niedługo ktoś złoży ci atrakcyjną ofertę.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Nie bierz do serca ostrych słów osób trzecich. Masz zazdrośnika, który tylko czeka na twoje potknięcie. To pewna siebie osoba z dość bliskiego otoczenia. Obrała sobie identyczny cel, do którego zawzięcie dąży. Nie pozwól, żeby błahostki odciągnęły cię od tego, co naprawdę ważne. Tracąc czas na słowne potyczki, tylko zepsujesz sobie nerwy. Skup się na powierzonych zadaniach, a osiągniesz swoje.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Dzień zacznie się wyjątkowo stresująco. Przez przypadkowe wydarzenia losowe, ciężko ci będzie uporać z powierzonymi obowiązkami. To nie jest dobry moment na chwytanie się dodatkowych zajęć. Dwukrotnie czytaj każdy dokument przed podpisaniem i uważaj na błędy. Napięta atmosfera rozluźni się dopiero wieczorem, wówczas przyjdzie czas na zasłużony odpoczynek. Usłyszysz też dobrą wiadomość, która poprawi ci nastrój.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Ledwie uporałeś się z dawnym problemem, gdy na horyzoncie pojawił się aktualny. Nie jesteś do końca zadowolony, z wiążącej decyzji, którą podjąłeś. Wiedz jednak, że ciągłe uciekanie od problemów wcale nie sprawi, że znikną. Ustal dokładny plan działania i nie trać czasu na rozrywki, które nie wnoszą do twojego życia niczego wartościowego. Nie szukaj też drogi na skróty. Ambitne bliźnięta nie lubią łatwych rozwiązań, czym zaimponują wpływowym osobom.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Poznasz pewną osobę, która zaimponuje ci pomysłowością i umiejętnościami. Dobrze jest szukać inspiracji w otoczeniu, ponieważ to właśnie one dodają nam motywacji do działania. Nie bój się poprosić o radę. Jesteś na rozdrożu i potrzebujesz wskazówek, jaką drogą powinieneś podążać. Zwracaj uwagę na sygnały, które wysyła ci los. Sukces jest bliżej, niż myślisz.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Po trudnym okresie, nareszcie nastąpi przełom. Możesz spodziewać się nagłego przypływu gotówki, która pomoże rozwiązać istotny problem. Miej jednak na uwadze, że to tymczasowe rozwiązanie. Potrzebujesz zmian w sprawach zawodowych i nie powinieneś chwytać się zajęć będących poniżej twoich kompetencji. To dobry moment na samorozwój i naukę nowych rzeczy. Masz otwarty umysł, który szybko przyswoi niezbędną wiedzę.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Uważaj, ostatnio wszystkie panny są osłabione i chorowite. Zdołałeś uporać się z pewnym problemem, który od dłuższego czasu spędzał ci sen z powiek. Teraz nastał najwyższy czas na odpoczynek. Nie wyszukuj sobie dodatkowych zajęć, ale wolną chwilę poświęć na relaks. Los przygotował dla ciebie pewne wyzwanie. Żeby mu sprostać, musisz być jednak wypoczęty i w pełni sił. Nie pozwól, aby złe samopoczucie odebrało ci szansę na powodzenie.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Dzień zacznie się wyjątkowo leniwie. Jesteś przemęczony, a czynności, z którymi zazwyczaj radzisz sobie bez problemu, będą sprawiały ci trudności. Uważaj, żeby nie spóźnić się na istotne spotkanie i dwukrotnie czytaj każdy dokument przed podpisaniem. Energia wróci ci dopiero wieczorem. W najmniej spodziewanym momencie usłyszysz pozytywną wiadomość, która zwróci ci chęci do działania.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Dojdzie do pewnego nieporozumienia. Nie zgodzisz się w istotnej kwestii z osobą, z którą zazwyczaj nadajesz na tych samych falach. Skropiony są z natury uparte i niechętnie zmieniają zdanie pod wpływem osób trzecich. Tym razem, spróbuj otworzyć się na cudze argumenty. Chociaż masz dużą wiedzę, w tej jednej kwestii, to właśnie znajomy ma większe doświadczenie. Nie bój się przyznać do błędu. Nigdy nie będzie wypominać ci pomyłki.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Ostatnio wszystkie strzelce czują się znudzone i przytłoczone. Z natury lubisz wyzwania, więc to normalne, że rutyna odbiera ci chęci do działania. To najwyższy czas na zmianę otoczenia. Dobrze ci zrobią podróże oraz dalsze wyjazdy, a w szczególności odpoczynek na łonie natury. Powinieneś odpocząć od zgiełku i uspokoić myśli. Idealnymi towarzyszami będą osoby spod znaków byka i lwa.