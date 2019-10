WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Horoskop dzienny na czwartek 24 października 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Horoskop dzienny przewiduje, że twoja cierpliwość zostanie wystawiona na próbę. Osoba, której zachowanie drażni cię od dłuższego czasu, powie o kilka słów za dużo. Nie udawaj, że podzielasz jej poglądy. Masz prawo do własnego zdania i nie powinieneś pozwalać narzucać sobie cudzych opinii. Odważ się wyjść przed szereg, aby powiedzieć wprost, co ci się nie podoba. Szybko zrozumiesz, że masz wokół sojuszników, którzy podzielają twoje podejście. Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Horoskop dzienny ostrzega. Dzień zacznie się nerwowo. Nieoczekiwany splot wydarzeń zmusi cię do nagłej zmiany planów. Chociaż na początku nie będziesz zadowolony z takiego obrotu wydarzeń, szybko zmienisz zdanie. W godzinach popołudniowych czeka cię miła niespodzianka. Usłyszysz dobrą wiadomość, która od razu poprawi ci nastrój. Wieczór sprzyja spotkaniom towarzyskim. Dziś ryby będą emanować pozytywną energią, która przyciągnie do nich nowych ludzi. To będzie dobra okazja do nawiązania nowych znajomości. Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Barany są ostatnio nostalgiczne i zamyślone. Chociaż w twoim otoczeniu kręci się pewien adorator, myślami nadal krążysz wokół poprzedniej relacji. Z perspektywy czasu, powód, dla którego rozeszły ci się drogi z pewną osobą, odbierasz jako błahy. Bierne rozmyślanie nie doprowadzi jednak do niczego dobrego. Jeżeli czujesz, że powinieneś odnowić kontakt, chociażby w celu wyjaśnienia pewnych kwestii, zdobądź się na odwagę i wykonaj pierwszy krok. Niewykluczone, że druga osoba również o tobie myśli, a w obecnej sytuacji ciężko wam iść do przodu. Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Ostatnio przejawiasz duże skłonności do martwienia się na zapas. Horoskop dostrzega, że nadszedł dla ciebie stresujący okres i regularnie musiałeś zmagać się z nowymi wyzwaniami. Chociaż teraz jesteś sceptycznie nastawiony do rezultatów swojej pracy bądź świadom, własnych kompetencji. Dzięki trudniejszym zadaniom zdobyłeś wiedzę, która przyda ci się w najbliższej przyszłości. Teraz powinieneś wreszcie odetchnąć i cierpliwie poczekać na ważną wiadomość. Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Horoskop zwiastuje ci pomyślność w sprawach finansowych i po trudniejszym okresie wreszcie będziesz mógł spodziewać się nagłego przypływu gotówki. Uważaj jednak, żeby nie wydawać wszystkiego na raz. Los ma w zanadrzu jeszcze kilka niespodzianek. Staraj się korzystać z okazji, które ci podsuwa, a wyjdziesz na tym bardzo korzystnie. Już niedługo będziesz mógł pozwolić sobie na zakup rzeczy, które wcześniej były nieosiągalne. Ustal konkretny plan działania i zacznij oszczędzać. Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Nie wyszukuj problemów tam, gdzie ich nie ma. Zgodnie z horoskopem, raki są dzisiaj wyjątkowo przewrażliwione i wykazują skłonność do dramatyzowania. Chociaż twoich znajomych spotkało ostatnio trochę przykrości, po głębszej analizie problemu szybko zrozumiesz, że tobie nie grozi podobna sytuacja. Wpadając w ciągłą panikę i szukając dziury w całym, zniechęcasz do siebie ludzi. W tym dni powinieneś zapomnieć o troskach. Postaw na relaks i spotkania towarzyskie w sprawdzonym gronie. Podejmowanie ważnych decyzji warto jednak zostawić na inny dzień. Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Twój dzienny horoskop mówi, że dzień zacznie się bardzo leniwie. Nie wyszukuj sobie jednak dodatkowych zajęć. Czas spędzony w domowym zaciszu również może być cenny, gdyż pozwoli zrelaksować się i nabrać sił do działania. To odpowiedni moment, aby rozważyć wykonanie profilaktycznych badań. Zadbaj również o swoją dietę. Osłabiony organizm jest bardziej podatny na wszelkiego rodzaju przeziębienia, a wielkimi krokami zbliża się ważne wydarzenie, na które czekałeś od dłuższego czasu. Nie pozwól, by złe samopoczucie pokrzyżowało twoje plany. Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Ostatnio panny są chorowite i osłabione. Według horoskopu to nie najlepszy czas na dużą aktywność fizyczną. Jesteś podatny na przeziębienia, a przed tobą wiele wyzwań. Nie lekceważ pierwszych objawów choroby. Pamiętaj, że zawsze lepiej zapobiegać niż leczyć. Przed tobą trudny okres, dlatego warto zadbać o dobre samopoczucie. To dobry moment na rozwój intelektualny i naukę nowych rzeczy. Twoim atutem okaże się również zdobyta niegdyś wiedza. Wykorzystaj wolną chwilę na jej odświeżenie. Będzie bardziej przydatna, niż myślisz. Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Dzisiejszy dzień zacznie się dość aktywnie. Już na początku będziesz musiał sprostać wielu zadaniom, z których część znacznie wykracza poza zakres twoich podstawowych obowiązków. Pamiętaj, że pośpiech nie sprzyja precyzji, a w stresujących chwilach łatwiej o popełnienie błędów. Twój horoskop dzienny radzi, żebyś dokładnie czytał każdy dokument, nim przekażesz go osobom trzecim. Z konsekwencjami ewentualnych pomyłek, mógłbyś się borykać przez dłuższy okres, dlatego warto popracować dłużej i mieć pewność, że wszystko zostało dopięte na ostatni guzik. Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Horoskop dzienny przewiduje, że niebawem wydarzy się coś, co sprawi, że odżyją dawne uczucia. Stale myślisz o osobie, której również nie jesteś obojętny. Warto wyjaśnić pewne sprawy w celu uniknięcia nieporozumień. Nie pozwól, żeby przypadek odciągnął Cię od szczęścia. Twoja duma nie może stanowić przeszkody. Jeżeli się nie przełamiesz, będziesz tego żałować. Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Nad twoją relacją z kimś bliskim zawisną czarne chmury. Horoskop dzienny radzi trzymać nerwy na wodzy i ważyć każde słowo, żeby nie doszło do poważnej kłótni. Czasem warto być tym, który ustąpi. Zamiast reagować złością, staraj się powoli wyjaśniać swoje argumenty. Horoskop dzienny dla koziorożca

Koziorożec (22.12-19.01) Stawiasz dobro innych na pierwszym miejscu, przez co zaniedbujesz własne potrzeby. Nie możesz się tak poświęcać! To idealny moment, żeby wreszcie zrobić coś dla siebie. Jeżeli nie przystopujesz, praca ponad miarę odbije się na twoim zdrowiu. Zwróć uwagę na to, co inni tak naprawdę robią dla ciebie. Pamiętaj, że przyjaźń opiera się na wzajemnym wsparciu.