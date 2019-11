WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze horoskop Klaudia Zawistowska 9 min. temu Horoskop dzienny na czwartek 21 listopada 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości Horoskop dzienny na czwartek 21 listopada 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Horoskop dzienny na czwartek 21 listopada 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości. (iStock.com) Horoskop dzienny dla wodnika Wodnik (20.01-18.02) Twój horoskop dostrzega, że pod wpływem impulsu powiedziałeś o kilka słów za dużo i nieumyślnie zraniłeś bliską osobę. Powinieneś przemyśleć swoje postępowanie i nie ignorować zaistniałej sytuacji. Zamiast usprawiedliwiać się zarówno, przed innymi, jak i i przed samym sobą, znajdź w sobie odwagę, aby przeprosić. Szczera skrucha pozytywnie wpłynie na wasze relacje i sprawi, że wyrzuty sumienia miną. Wyciągnij jednak wnioski z przykrego doświadczenia. Jeżeli w przyszłości będziesz lepiej panował nad emocjami, unikniesz podobnych sytuacji. Horoskop dzienny dla ryb Ryby (19.02-20.03) Horoskop dzienny głosi, że chociaż najprostsze rozwiązanie masz na wyciągnięcie ręki, podświadomie wciąż wybierasz skomplikowane opcje. Takie podejście wynika z mocno zakorzenionych przyzwyczajeń. Ryby są typem tradycjonalistów i nie ma w tym niczego złego, dopóki nie będziesz skrajnie negatywnie nastawiony do nowości. Nauka nowych rzeczy stanowi nieodzowny element samorozwoju. Dużo zyskasz, jeżeli pokonasz wewnętrzną barierę i zaczniesz odkrywać nowe ścieżki. Czerp przykład ze znajomych, których innowacyjne rozwiązania doprowadziły do sukcesu. Horoskop dzienny dla barana Baran (21.03-19.04) Nie możesz pozbyć się wrażenia, że pewna osoba notorycznie podważa twój autorytet. Nie powinieneś usprawiedliwiać takiego zachowania. Horoskop zwraca uwagę na fakt, że jest drobna różnica pomiędzy żartami a zwyczajnym brakiem taktu. Zamiast dusić w sobie emocje, spokojnie wyjaśnij, co o tym myślisz. Ignorując taki stan rzeczy, pokażesz innym, że łatwo pozwalasz wejść sobie na głowę, co negatywnie wpłynie na twoją pozycję w pracy. Jeżeli sam o siebie nie zawalczysz, nikt za ciebie tego nie zrobi. Horoskop dzienny dla byka Byk (20.04-22.05) Chociaż ostatnio jesteś bardzo zajęty obowiązkami służbowymi, nie powinieneś ograniczać kontaktu z przyjaciółmi. Horoskop dzienny uprzedza, że znajomy zmaga się z pewnym problemem i już niebawem poprosi cię o pomoc. Miej świadomość, że decyzja, którą podejmie, będzie mieć wpływ na wydarzenia w dalszej przyszłości, a w dużym stopniu odbije się również na tobie. Zamiast mówić mu rzeczy, której chciałby usłyszeć, szczerze przemyśl własne stanowisko. Nie umniejszaj wagi jego problemów i nie pocieszaj bez refleksji. Najlepiej pomożesz, poświęcając czas i szukając rozwiązania trudnej sytuacji. Horoskop dzienny dla bliźniąt Bliźnięta (23.05-21.06) Według horoskopu, dzień zacznie się wyjątkowo stresująco, a poranek przyniesie konfliktowe sytuacje. Osoba, z którą zazwyczaj dogadujesz się bardzo dobrze, nagle zajmie odwrotne stanowisko w pewnej kwestii. Szalę goryczy przeleje jednak moment, w którym zostaniesz obwiniony za coś, czego nie zrobiłeś. Weź kilka głębszych oddechów i dołóż wszelkich starań, aby nie ulec negatywnym emocjom. Przeczuwasz, że do zmiany jej zachowania przyczynili się nowi znajomi, do których nie pałasz sympatią. Najlepiej zrobisz, omawiając sytuację z waszym wspólnym znajomym. Osoba trzecia może dostrzec istotny detal, który ci umknął. Horoskop dzienny dla raka Rak (22.06-22.07) Raki mają w sobie dużo empatii, przejmują się problemami innych i zawsze pilnują, aby nikogo nie urazić. Horoskop uprzedza, że chociaż swoją życzliwością zdobywasz sympatię wielu, w twoim otoczeniu są również osoby fałszywe. Bądź ostrożny w swoich działaniach i nie zwierzaj się z ważnych sprawy prywatnych ani zawodowych osobom, do których nie masz zaufania. Miej również na uwadze, że pomaganie nie polega na wykonywaniu pracy za osoby trzecie. W najbliższym czasie powinieneś skoncentrować się przede wszystkim na własnych celach. Na horyzoncie pojawi się wyjątkowa okazja. Horoskop dzienny dla lwa Lew (23.07-23.08) Nadszedł dzień pełen napięć. Przypadkowe sytuacje losowe, już od rana zmuszą cię do zmiany wcześniejszych planów. Ponadto osoba, z którą zawsze świetnie się dogadywałeś, niespodziewanie zacznie cię drażnić. Na zmianę jej zachowania wpłynęło towarzystwo, w którym zaczęła się obracać. Nowi znajomi mają zupełnie inne zainteresowania i podejście do życia, przez co ciężko ci złapać z nimi kontakt. Zgodnie z horoskopem, lepiej nie ignorować zaistniałej sytuacji. Dusząc w sobie złość, wywołujesz jedynie masę frustracji. Przygotuj porządne argumenty i zaproponuj znajomemu długą, poważną rozmowę. Bez niej nie dojdziecie do porozumienia, a jej punkt widzenia będzie miał dla ciebie kluczowe znaczenie w procesie zrozumienia zmiany zachowania. Horoskop dzienny dla panny Panna (24.08-22.09) Horoskop dzienny podpowiada, że to odpowiedni moment na próbowanie nowych rzeczy. Gwiazdy obdarzą panny wyjątkową charyzmą, dzięki której będą duszami towarzystwa przyciągającymi do siebie ludzi. W twoim otoczeniu bardzo szybko pojawi się wiele kreatywnych, pełnych pasji osób. Nie protestuj, gdy będą namawiać cię do spróbowania ich nietypowego hobby, gdyż takie doświadczenie wyjdzie ci na dobre. Zwróć uwagę na fakt, że ostatnio do twojego życia zaczęła wdzierać się rutyna. Wkroczenie w nowe towarzystwo nie tylko doda ci energii do działania, pozwoli poszerzyć horyzonty i przyniesie wiele inspiracji do działania, także w sferze zawodowej. Horoskop dzienny dla wagi Waga (23.09-22.10) Chociaż ostatnio w twoim życiu dużo się dzieje, to nie koniec wrażeń. Przed wagami pracowity dzień pełen rozmaitych wyzwań. Poranek zacznie się łagodnie, ale w godzinach popołudniowych pojawią się pewne problemy. Nie ulegaj przepełnionemu negatywnych myśli otoczeniu. Masz większe kompetencje od wielu znajomych, jesteś kreatywny i pomysłowy. Zaufaj swojej intuicji i wprowadź w życie plan działania, które innym wydawały się ryzykowne. Pamiętaj, że twoje postępowanie ma określony cel i w dalszej perspektywie bardzo się opłaci. Uważaj jednak na osoby zawistne, które wyczekują na najmniejsze potknięcie z twojej strony. Kieruje nimi zazdrość, przez co mogą udzielać nieszczerych rad. Horoskop dzienny dla skorpiona Skorpion (23.10-21.11) Zgodnie z horoskopem, skorpiony nie powinny dziś podejmować kluczowych decyzji. Jesteś osłabiony i rozchwiany między trudną sytuacją w pracy a pewnym problemem w życiu prywatnym. Weź kilka głębszych oddechów i nie ulegaj presji czasu. Pamiętaj, że pośpiech nie sprzyja staranności, która jest twoją dużą zaletą. W sprawach zawodowych polegaj na radach osób starszych oraz bardziej doświadczonych. Lubią cię i chętnie podpowiedzą, jakie kroki powinieneś podjąć, by uniknąć pewnego problemu. W sprawach sercowych możesz oczekiwać pewnego przełomu. Wkrótce na horyzoncie pojawi się adorator, podzielający wiele twoich zainteresowań. Horoskop dzienny dla strzelca Strzelec (22.11-21.12) Według horoskopu dziennego, strzelce nie powinny odkładać ważnych spraw na później. Miej na uwadze, że obowiązki mogą w końcu skumulować się i obarczyć cię w najmniej odpowiedniej chwili. Rozwiązaniem twoich problemów będzie mobilizacja. Czerp inspirację z otoczenia i zamiast oddawać się biernym rozrywkom, poświeć wolny czas na odświeżenie zdobytej wcześniej wiedzy. Jeżeli wykażesz się refleksem, unikniesz problemu, z którym już nie długo będą borykać się twoi znajomi. Horoskop dzienny dla koziorożca Koziorożec (22.12-19.01) Horoskop dzienny głosi, że wielkimi krokami zbliża się okres pełen rozmaitych wyzwań. Nie patrz na nie pod względem poprzednich niepowodzeń, ale odważ się podjąć pewne ryzyko. Tym razem stawka jest naprawdę wysoka. Powinieneś nieco zmienić taktykę. Zamiast działać w pojedynkę, otwórz się na grupowe działania. Chociaż koziorożce są typem indywidualistów, tym razem to praca w zespole przemówi na twoją korzyść, pozwalając zaoszczędzić dużo wolnego czasu. Obserwuj również poczynania osób trzecich i wyciągaj wnioski. Dzięki wzajemnej nauce szybciej przyswoisz bardzo przydatną wiedzę. Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące