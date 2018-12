Horoskop dzienny na czwartek 20 grudnia. Sprawdź, co wydarzy się w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla ryb Ryby (19.02-20.03) Wkraczając w nowe towarzystwo nie musisz być tak zachowawczy. Pewne wydarzenie podburzyło Twoją pewność siebie, ale nie masz powodu, żeby wątpić w swoje możliwości. Jesteś barwną osobą o wielu zainteresowaniach. Jeżeli się otworzysz, szybko zyskasz sympatię nowych znajomych. To, że masz własne zdanie na każdy temat okaże się atutem. Nie bój się mówić, co myślisz.

Horoskop dzienny dla barana Baran (21.03-19.04) Dzień zacznie się stresująco. Pojawi się klika niespodziewanych problemów, którym będziesz musiał stawić czoła. Poradzisz sobie, jeżeli będziesz skupiony. Atmosfera rozluźni się w godzinach popołudniowych. Usłyszysz wiadomość, która bardzo poprawi Ci humor. W tym okresie najlepszy kontakt złapiesz z osobami spod znaków lwa i koziorożca. Okaże się, że łączy Was podobne hobby .

Horoskop dzienny dla lwa Lew (23.07-23.08) Nie zostawiaj ważnych spraw na ostatnią chwilę. Czeka Cię nadmiar obowiązków, nad którymi ciężko będzie Ci zapanować. Kluczem do sukcesu będzie umiejętne gospodarowanie czasem. Warto skorzystać również z pomocy osób bliskich. Nie powierzaj im jednak najbardziej odpowiedzialnych zajęć. Mają inne spojrzenie na pewne sprawy i mogą nie sprostać Twoim oczekiwaniom.

Horoskop dzienny dla panny Panna (24.08-22.09) Nie działaj wbrew sobie nawet, jeżeli poczujesz silną presję społeczną. Jesteś osobą kreatywną i posiadasz nieszablonowe podejście do wielu spraw, dlatego innym bardzo ciężko dotrzymać Ci kroku. W najbliższym czasie czeka Cię próba. Nie słuchaj rad osób o innym systemie wartości. Odważni będą nagrodzeni.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Ostatnio popadasz w monotonię i zaczynasz odczuwać silną potrzebę kluczowych, życiowych zmian. Nie pozwól, żeby strach stanął Ci na drodze do szczęścia. Postaw na samorozwój. Pojawi się okazja do spróbowania nowych rzeczy i poznania kreatywnych osób o nietypowych osobowościach. Zwolennikom dawnego porządku mogą nie podobać się Twoje obecne decyzje. Miej jednak na uwadze, że sam wiesz najlepiej, co jest dla Ciebie dobre.