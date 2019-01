Horoskop dzienny na czwartek 17 stycznia 2019. Sprawdź, co wydarzy się w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla barana Baran (21.03-19.04) Los sprzyja sprawom sercowym. Zmiany, które ostatnio zacząłeś wprowadzać do swojego życia wyjdą Ci na dobre i pozwolą przyciągnąć adoratorów. Pamiętaj jednak, by nie ulegać zbyt szybko miłosnym uniesieniom. W tym okresie barany potrzebują przede wszystkim oparcia i stałej relacji. Nie działaj pochopnie, dopóki nie będziesz przekonany, że możesz komuś zaufać.

Horoskop dzienny dla byka Byk (20.04-22.05) Dziś wszystkim bykom będzie dopisywać wyjątkowe szczęście. Wykorzystaj dobrą passę i nie obawiaj się wykonywania czynności, które zazwyczaj sprawiają Ci trudność. Bardzo szybko podołasz swoim obowiązkom , ale nie zwalniaj tempa. Przed Tobą okazja do rozwoju kariery zawodowej. Bądź skupiony i przejmij inicjatywę, kiedy tylko nadarzy się ku temu okazja.

Horoskop dzienny dla bliźniąt Bliźnięta (23.05-21.06) Przestań cały czas narzekać. Zwróć uwagę na przykre sytuacje, które przytrafiają się innym osobom w Twoim otoczeniu i wyciągnij z tego sensowne wnioski. Los sprzyja kontaktom rodzinnym. Przez ostatnie wydarzenia nie miałeś zbyt wiele czasu dla swoich najbliższych, ale wreszcie pojawi się okazja, żeby to zmienić. Szczera rozmowa przyniesie dużo dobrego.

Horoskop dzienny dla raka Rak (22.06-22.07) Po napiętym okresie nareszcie przyjdzie czas na chwilę wytchnienia. Wykorzystaj go na relaks w domowym zaciszu. To dobry moment na jogę i medytację. Musisz przemyśleć kilka spraw, a przy tym nie sugerować się radami innych. Niedługo na horyzoncie pojawi się problem, któremu czoła będziesz mógł stawić tylko w pojedynkę.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Uważaj, w Twoim otoczeniu jest zazdrosna osoba, która dąży po trupach do celu. Nie będzie miała żadnych oporów, żeby wykorzystywać Twoje pomysły. W głębi duszy zdajesz sobie sprawę z jej podejścia do innych, ale nie dopuszczasz do siebie tej myśli. Bądź asertywny i nie rób niczego wbrew sobie. Powinieneś bardziej rozważnie dobierać osoby, którymi się otaczasz. Czasem najbardziej wartościowe najtrudniej dostrzec, a wiedz, że przy Tobie jest ich niemało.