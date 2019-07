Horodyszcze. Zginęła 14-letnia Martyna. Nowe informacje po tragedii

Nowe informacje po tragicznym wypadku, do którego doszło w środę w miejscowości Horodyszcze pod Białą Podlaską. Zginęła w nim 14-latka. Auto prowadził jej rówieśnik. Okazuje się, że nie pierwszy raz.

Horodyszcze. Do wypadku doszło we wtorek ok. godz. 17 na drodze wojewódzkiej nr 815 w województwie lubelskim. Czworo nastolatków - 14-letnia Martyna, 13-letni Damian, 13-letni Filip i 14-letni Hubert - wybrali się na przejażdżkę volkswagenem passatem.